Kouč Sparty: Atmosféra po prohrách nebyla dobrá, výhru v derby jsme potřebovali

Kouč druholigové sparťanské rezervy se v pondělí posunul k áčku, kde dočasně nahradil odvolaného Pavla Vrbu.

Podobně to u něj bylo v dubnu 2019, tenkrát dokončil sezonu po Zdeňkovi Ščasném. Také tehdy byla Sparta třetí, v posledním kole nadstavby prohrála derby v Edenu 1:2 a asistovala slávistickým oslavám. Rival vyhrál ligu i pohár.

Tentokrát se slavil titul v Plzni a pohár může získat Sparta, pokud ve středečním finále v Uherském Hradišti porazí tamní Slovácko.

„Po dvou porážkách jsme na tom nebyli dobře, atmosféra nebyla dobrá. Proto hodně důležité vítězství,“ pochvaloval si Horňák.

Výhra derby jako vzpruha na pohárové finále?

Z psychického hlediska stoprocentně. Psychika hrála obrovskou roli. Myslím si, že na Slavii to bylo vyrovnané utkání. My jsme hráli organizovaně, jak jsme přesně chtěli. A díky druhé brance v závěru jsme asi i zaslouženě vyhráli. Získali jsme sebevědomí. Ale na Slovácku to bude úplně jiný zápas.

V týdnu jste Slovácku podlehli doma v lize 1:2, soupeř byl v druhé půli jasně lepší. Na Slavii jste překvapili. Co se změnilo?

Času bylo málo. Kluci dostali volno, měli jsme jen dva tréninky, regenerační a pozápasový, takže jsme hlavně pracovali u videa. Ukázali jsme si, co se nepovedlo a co naopak se povedlo. Před derby jsem na hráčích viděl obrovské odhodlání. Už nechtěli potřetí za sebou prohrát. Chtěli ukázat, že to jsou jiní hráči, než jak píše kritika, která se na ně valí.

Do sestavy se po trestu za žluté karty vrátil Krejčí mladší. Byl právě jeho přínos pro tým zásadní?

Celá středová řada odehrála velmi dobrý zápas, musím pochválit i Součka. Chtěli jsme oba ty středové hráče udržet u sebe, protože proti rotujícím slávistům to měli hodně těžké. Myslím si, že právě střed pole byl pro úspěch stěžejní.

Překvapilo vás, že přímý kop, který rozhodl o vítězství, zahrával Hložek?

Standardky jsme vzhledem k tomu, že bylo málo času, vůbec nenacvičovali, nechali jsme to na hráčích. Adam si to vzal a trefil to neskutečně. Já zrovna stál v dráze té střely, líp to kopnout nešlo.

V derby se trefil vůbec poprvé, ve dvanáctém utkání.

Přišlo to v pravý čas. Zrovna jsme řešili, jestli mu ke konci neulevit, vystřídat ho a nechat ho odpočinout před středou. A on se tak krásně trefil.

Hložek nejspíš v létě přestoupí do zahraničí. Jaká bude Sparta bez něj?

Pokud odejde, musí se najít náhrada, což bude hodně těžké. Sparta bude muset začít hrát jiným stylem, v jiném rozestavení, musí tu jeho obrovskou sílu nějak nahradit.

Vlevo dostal šanci mladý Suchomel, který hrál od začátku teprve druhý ligový zápas. Jak si vedl?

Znám ho z mládeže, už v dorostu jsem ho sledoval. Pak jsem ho měl v béčku v druhé lize. Na jaře mu chybí herní praxe, to jsem cítil, když šel zrovna za nás za béčko. Derby odehrál velmi slušně.

Naopak pravý obránce Wiesner dostal červenou kartu a finále poháru hrát nesmí. Je to pro vás problém?

Velký problém. Potřebovali jsme ho, patří do základní sestavy. Na Slavii hrál velmi dobře, ale neudržel nervy. Ale my si poradíme, máme hráče, kteří na jeho místě jsou zvyklí hrát. Tu kartu prostě nesmí dostat a ještě za takový faul.

Obě žluté karty byly zbytečné, fauly na polovině soupeře, kdy je protihráč zády k vaší bráně a nehrozí žádné nebezpečí.

Přesně tak, zbytečné fauly. V kabině byl skleslý. Tyhle chyby hráče buď posunou, když se ji zapamatuje, že si kvůli nim nezahrál finále poháru, a už příště nebude mít rudé oči. Nebo se nepoučí a poznamená ho to v další kariéře. Ale jak ho znám, myslím si, že už to neudělá.