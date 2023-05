Štve mě, jak tady končím. Teď někde jinde trénovat neplánuju, řekl Bílek

Plzeň obsadí třetí příčku, ke které směřovala poslední týdny, přestože po podzimu soutěž vedla. Nevyhrála šest zápasů, ze čtyř kol nadstavby třikrát prohrála. Před zápasem s Bohemians se fanoušci s Bílkem loučili, aplaudovali mu, vyvolávali jeho jméno.

Ale během zápasu už to byla zase spíš tryzna.

Proč to ani proti Bohemians nevyšlo?

Do utkání jsme vstoupili velmi špatně. Po chybě ve druhé minutě jsme hned inkasovali. Horko těžko jsme se poté dostávali do kombinace. Nebyli jsme důrazní jako soupeř. Prohrávali jsme osobní souboje, neměli jsme odražené balony. V tomhle byla Bohemka lepší. Dokázali jsme si vypracovat brankové příležitosti, ale ty jsme neproměnili. Místo toho jsme inkasovali podruhé a poté už bylo těžké utkání otočit.

Čím to bylo?

Bohemians hráli chytře a jednoduše. Útočníci dobře drželi balon, a i když se do další velké šance nedostali, tak jim to stačilo. V defenzivě byli pevní a podržel je brankář Soukup.

Potěšilo vás aspoň, jak se s vámi loučili fanoušci?

Úžasně. Chtěl bych jim za to poděkovat. Celé dva roky jsem cítil, že mi vyjadřují podporu. I proti Bohemians to bylo velmi příjemné, ale bohužel jsme zápas nezvládli tak, jak jsme chtěli. Víme, že jaro se nám výsledkově nevydařilo. Chtěli jsme vyhrát pro fanoušky, protože moc radosti jsme jim poslední dobou neudělali.

Čím si vysvětlujete jarní neúspěch?

Těžko říct. Důvodů může být víc. Během zimy jsme měli spoustu zraněných hráčů. Tím pádem nemohli absolvovat celou přípravu. Do jarní části jsme nevstoupili dobře. Prohráli jsme hned první zápas s Hradcem. Pak přišla utkání, kde jsme byli lepší, ale dostávali jsme hloupé góly.

Jak budete na angažmá ve Viktorii vzpomínat?

Prožil jsem ve Viktorii Plzeň dva roky. Z toho byl rok a půl naprosto famózní. Vyhráli jsme ligu, hráli jsme Ligu mistrů, podařila se nám i podzimní část. Rok a půl byl opravdu zcela výjimečný. Jarní část byla pravým opakem. Vyžíráme si to až do dna. Ale i tak na Plzeň budu vzpomínat jen v tom nejlepším. Mám z Plzně řadu krásných zážitků. Chtěl bych poděkovat vedení klubu, že mi dalo tu příležitost. Celému realizačnímu týmu, masérům, fyzioterapeutům, doktorům, zkrátka všem. Fanouškům za to, že nás podporovali i v době, kdy se nám nedaří. A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat i hráčům. Mrzí mě, že odcházím v takové době.

Neříkal jste si, že bylo lepší ukončit angažmá u po předchozím duelu s Bohemians, které jste taky prohráli a vy nabídl rezignaci?

Zbytečné o tom přemýšlet. Zůstal jsem u týmu, dostal jsem důvěru, ale od předchozího utkání doma s Bohemians žádný rozdíl nepřišel. Věřil jsem, že jsme schopní se nastartovat a mít dobré výsledky, ale bohužel. Z krize jsme se nevyhrabali a drží se nás to doteď. Vyloženě mě se.. to, že to končím takovýmto způsobem.

Co budete dělat od léta?

Jako trenér teď pokračovat nehodlám. Všechno si musím vnitřně urovnat. Jak a jestli vůbec se bude moje trenérská kariéra vyvíjet. Po dvou letech končím angažmá, které bylo vynikající a neplánuji teď někde trénovat.