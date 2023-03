Bílek pod tlakem. Dostáváme smolné góly, výhry nepřicházejí, lituje trenér Plzně

„Tahle porážka je hodně nepříjemná. Fanoušci byli skvělí, ale výhry nepřichází. To mě mrzí nejvíc,“ svěřil se sedmapadesátiletý Bílek.

Obhájce titulu na jaře dál tápe. Viktoria z osmi zápasů vyhrála pouze tři, v každém utkání inkasovala, po víkendu ztrácí na Slavii se Spartou už pět bodů. Nadcházející reprezentační pauza bude v Plzni hodně dusná…

Znovu jste vedli, měli zápas poměrně pod kontrolou. Proč jste ho nakonec ztratili?

Byl to podobný zápas jako s Hradcem v prvním jarním kole. Dobře jsme do něj vstoupili, první půle dobrá. Na hráčích bylo vidět, že chtějí za každou cenu utkání zvládnout. Dali jsme gól, soupeře do ničeho nepustili, sami byli nebezpeční. Bohužel, dostáváme v poslední době góly, které jsou hodně smolné. Po vyrovnávací brance jsme trošku znervózněli, chyběla nám přesnost. Chtěli jsme to zlomit, místo toho se soupeř v závěru dostal do šestnáctky a byla z toho další hodně laciná branka.

Připouštíte, že po posledních výsledcích už na týmu leží deka?

Drží se nás to už delší čas. Teď je pauza, hráči si potřebují odpočinout, potrénovat. Bude čas na to dát se nějakým způsobem dohromady. Hlavně domácí zápasy jsou teď trošku jako přes kopírák. I dnes jsme měli lepší držení míče, vytvářeli si šance, nastřelili tyčku. A pak přijde taková situace a my dostaneme rozhodující gól.

Za tři měsíce vám v Plzni končí smlouva. V pátek vám majitel klubu Adolf Šádek vyjádřil otevřeně podporu, cítíte ji i po další ztrátě?

Smlouva mi končí… Tahle porážka je nepříjemná, výhry nepřicházejí. To mě mrzí nejvíc.

Nemrzí vás, že jste po hodině hry stáhl ze hřiště Matěje Vydru? Vstřelil gól, těsně před střídáním měl další velkou příležitost...

Matěj hrál s velkou chutí a nasazením. Ale měl toho dost, proto šel dolů. Byl připravený Honza Kliment, podobný typ, útočník, který se umí prosadit. Byl to prostě kus za kus. Matěj odvedl dobrou práci.

Chyběli vám zranění Kopic a Mosquera. Jak to s nimi vypadá?

Kopic má svalové zranění, ale není to na delší čas, doufám, že se brzy zapojí. Moski měl nakopnutý nárt, k tomu trochu virózu. Proto se do nominace na tenhle zápas vůbec nedostal.