Jsem zklamaný, ale my se zvedneme, řekl nový plzeňský kouč po premiéře na Spartě

Plzeň až do 61. minuty vedla, ale pak tlak Sparty neustála.

Kouč Bílek, někdejší úspěšný záložník Sparty a poté její trenér, převzal plzeňský tým v pondělí, třetí den už hrál.

„Neřešil jsem, jestli hrajeme na Spartě, nebo kdekoli jinde. Těšil jsem, stejně jako hráči. Teď jsme všichni zklamaní,“ řekl.

Jste víc zklamaný z výkonu, nebo z výsledku?

Z výsledku. V první půli jsme hráli pozorně a zodpovědně dozadu, dali jsme gól. Pak Sparta přidala, držela sice víc míč, ale první půle byla z naší strany v pořádku.

I tak jste byli celý zápas hodně pasivní. To byl záměr?

Předchozí dva zápasy Plzni nevyšly, na Slavii a s Příbramí dostala spousta branek. Proto jsme chtěli hrát ze zabezpečené obrany. Ale zase nebylo úkolem mít tak hluboký blok. Bylo to tím, že Sparta dobře kombinovala.

První gól v podobných zápasech dvou týmů ze špičky tabulky znamená velkou výhodu. Proč jste ji nevyužili?

Hráli jsme venku, k tomu na Spartě, která si věřila a hrála dobře. Škoda, že zápas rozhodla penalta.

Nastoupili jste v základním rozestavení na tři stopery. Nebyl to risk, když s tím mužstvo nemělo zkušenosti?

Po svém příchodu jsem řekl, že budeme hrát na tři obránce. Samozřejmě, že pro mužstvo nebylo jednoduché se s tím sžít. Uvítal bych delší čas na přípravu. Na krajích máme Faltu s Havlem, kterým by pozice halvbeků měla vyhovovat. Střed pole zůstal stejný, měli jsme na hřišti dva útočníky. Ale je pravda, že co se týče kombinační stránky, tak jsme čekali víc.

Co vám zápas na Spartě ukázal? Bude těžké tým zvednout?

Věřím, že ne. Jsou tady velmi kvalitní hráči, řekl bych, že se zvedneme. Ukázalo mi to, že mužstvo pracuje dobře. V první půli jsme nenechali hrát klíčové hráče Sparty jako je Dočkal, to bylo v pořádku. Po přestávce už jsme nedokázali udržet míč a soupeř měl převahu.

Na pohárovou příčku ztrácíte čtyři body. Účast v evropské kvalifikaci by vám pomohlo vyřešit finále Mol Cupu. Ale nemáte už teď ze Slavie obavy?

Všichni víme, že Slavia hraje svou ligu, je ve velké pohodě, je bezkonkurenční. Čeká nás velmi těžké utkání. V semifinále si poradila se Spartou, na české poměry má obrovskou sílu.