Výborná odpověď po vyřazení z poháru, těšilo kouče Bílka. Zlobil se na Mosqueru

Dali tři góly, vyhráli a odčinili vyřazení z domácího poháru na hřišti třetiligového Hlučína.

„Výborně jsme zvládli úvod prvního poločasu. Dali jsme dvě branky a vypadalo, že máme utkání pod kontrolu. Poté se bohužel zranil Honza Kliment. I kvůli tomu se nám dostávalo do hry trošku hůře. Soupeři se podařilo vytvořit si pár šancí, ale během celého zápasu nás podržel Jindra Staněk,“ hodnotil Bílek.

Celkově spokojenost?

Pro nás to je velice důležité vítězství, co se ligy týče. Také je to vzpruha po středečním vypadnutí z poháru. To pro nás byla velká rána. Proti Baníku to bylo opět velice těžké utkání. V druhém poločase měla Ostrava více ze hry. My jsme pozorně bránili. Snažili se získat výškovou převahu tím, že nasadili vysoké hráče, ale my jsme to ubránili a z brejku dali gól. Jsme spokojeni, že jsme zvládli další těžké utkání.

Bylo to po vyřazení z poháru psychicky náročné, byli jste pod tlakem?

Jsem rád, že jsme takhle odpověděli, protože v poháru jsme chtěli jít dál. Tahle odpověď je výborná. Lidi nás opět podporovali, za což jim děkujeme. Pomohlo nám to. Ve středu nás čeká Liga mistrů, to je opět něco jiného. Budeme čelit soupeři, který je obrovským favoritem. Pro nás je to opět důležitá zkouška, další zkušenost. Uvidíme, v jakém stavu tým bude a jakou sestavu vybereme.

Útočník Jan Kliment musel ve třicáté minutě z trávníku. Obnovil si svalové zranění?

Vypadá to, že ho opět píchlo ve svalu. Ne tedy úplně ve stejném místě. Trošku níž. Uvidíme, jak to bude, ale nevypadá to zatím dobře.

Po hrál výborně. Je to velká ztráta?

Po zranění bleskově ukázal, že je to velmi dobrý hráč. Pro nás je nesmírně důležitý. Od svého návratu předváděl skvělé výkony. Pro obranu soupeře byl velmi nebezpečný. Opět ho zastavilo zranění. Do konce podzimu nás čekají ještě čtyři ligové utkání a bude to pro nás nesmírně těžké. Zápasů je hodně a důležité hráče pomalu vinou zranění ztrácíme. Věřím tomu, že morálkou, chutí nadšením a zodpovědností podzim dotáhneme dobře.

Na Slavii máte náskok sedmi bodů. V neděli se hraje derby pražských S. Dodává vám náskok určitý klid?

V derby určitě někdo ztratí body, což je pro nás dobrá zpráva. Sparta má na programu velmi těžké zápasy. Derby se Slavií, Slovácko a hraje s námi. Pak se ukáže, jak bude tabulka před jarní částí vypadat. My se musíme soustředit na sebe, abychom zvládali utkání jako třeba proti Baníku. Musíme vyhrávat těžká utkání i v době, kdy to po herní stránce není úplně ideální.

Viktoria má dlouho sérii bez porážky v lize - 34 zápasů. Co to pro vás znamená?

Pokud máte sérii bez porážky, znamená to, že budete vysoko v tabulce. Nás to těší, i když to vůbec neřešíme. Nesmírně důležité je, že dokážeme přepnout na ligový mód i po nezdarech v poháru. Po každé porážce v Lize mistrů jsme zvládli ligový zápas. Opět to ukazuje sílu kolektivu, která tady prostě je. Hrajeme o přední příčky a o poháry v příštím roce. Těší mě, že si to hráči uvědomují a nic nepodceňují. Byť jsme teď ve středu prohráli. Nebylo to kvůli podcenění, ale herně jsme utkání nezvládli.

Jhon Mosquera dostal za gólovou oslavu žlutou kartu a do dalšího utkání nemůže nastoupit. Není to škoda?

Je to samozřejmě hovadina. Jednoznačně. Bude tam samozřejmě postih. Já chápu, že v emocích může ujet, ale my si musíme dávat na karty pozor. V závěru sezony se může stát, že kvůli kartám vypadne ze sestavy v zápase, kdy ho budeme potřebovat. Tohle je vyloženě hloupost. Nechceme, aby hráči dostávali zbytečné karty. Pokud je to za faul, nemám s tím problém. Tohle je ale prostě hovadina.

Absencí Mosquery vzniká prostor pro Pilaře a Jirku. Koho nasadit?

Do sestavy budeme muset trošku sáhnout. Dělá mi radost, že hráči, kteří do zápasu naskočí, se toho správně zhostí. Nemáme obavy je dát do sestavy. Václav Pilař je velice zkušený hráč. Poradí si se složitými situacemi. Erik Jirka je rychlostní typ a dnes opět ukázal, jak je v brejcích nebezpečný. Nahrál na gól, což je pro něj pozitivní.