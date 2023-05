Druhá půle byla křeč, ani změny v sestavě nepomohly, mrzelo Bílka

Zato Sigma se proti Plzni radovala z výhry po dlouhých jedenácti letech. Paradoxně jí ke třem trefám stačily dvě střely na branku, k té první hostům pomohl nešťastný zásah Sýkory, který v nastavení prvního poločasu usměrnil míč za vlastního gólmana.

„První půle byla z naší strany velmi dobrá. Byli jsme nebezpeční, drželi balon, soupeře nepouštěli do vážnějších situací. Škoda, že jsme nedali víc branek,“ litoval Bílek.

Proč se po přestávce herní projev postupně sesypal?

Na konci první půle přišel pro nás už klasický okamžik, dali jsme si vlastní gól. Soupeř za celý zápas dvakrát vystřelil na branku střely, dal tři branky... Ve druhé půli nás srazil druhý inkasovaný gól. Pak tam sice od nás byly nějaké střely, závary, ale chyběla větší kvalita, byla to křeč. I když jsme udělali hodně změn, stoprocentní brankové příležitosti nepřišly.

Je už tým v takovém rozpoložení, že stačí málo a hráči se dostanou do útlumu?

Kluci k tomu přistoupili dobře. V první půli jsme soupeře do ničeho nepustili, kombinačně byli silní. Jen jsme měli proměnit víc příležitostí. Navíc v situaci, kdy sudí odpískal Chorému při našem neuznaném gólu nedovolený zákrok, tam se o faul nejednalo. Je to škoda. V závěru přišel jeden centr, nešťastný odraz a bylo to 1:1. Potom přišla druhá branka, centr do šestnáctky a nepokrytý hráč. Jsme v situaci, kdy to na tým dolehne, nejsme schopní zase vstát. Ani změny v sestavě nepomohly.

Mrzí vás, po jakých situacích jste inkasovali? Viděl jste tam individuální chyby?

Jednoznačně. To jsou situace, kdy musíme být důraznější už na stranách hřiště, nenechat soupeře odcentrovat. A nenechat nepokryté hráče v pokutovém území. Na to, jaké bylo držení míče a kolikrát byl soupeř v šestnáctce, je to pro nás další zbytečná porážka, neúspěch.

Před sebou máte v nadstavbě ještě tři těžké zápasy. Co s týmem udělat, aby se zvedl?

Potřebujeme být hlavně zdravotně v pořádku. Kalvach začal trénovat až těsně před zápasem, Bucha má problémy s ramenem. Doufám, že do dalšího utkání budou k dispozici. Ztratili jsme však Sýkoru, kterého trápí sval, Chorý má zase potíže se zády. A do příštího zápasu musíme jít s tím, že v defenzivě, na které jsme si tak zakládali, je potřeba být jednoznačně pevnější. Nejde hrát tak, aby se soupeř lacino dostal do pokutového území a padla z toho zbytečná branka.

V týdnu klub oznámil, že vám neprodlouží smlouvu a po sezoně Plzeň opustíte. Jak jste to přijal?

Klub se měl do nějaké doby vyjádřit, zda smlouvu prodlouží či neprodlouží. Neprodlouží, tím pádem k 30. červnu mé působení v Plzni končí. To je vše, co k tomu můžu říci.