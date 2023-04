Nevím, zda je na místě bavit se o smůle, přemítal po prohře plzeňský kapitán

„Odehráli jsme jedno z těch lepších utkání, měli jsme třiadvacet střel, lepší držení míče, dobře jsme kombinovali, ale produktivita v celé té jarní části dobrá není. V šancích, které si vytváříme musíme být lepší a přesnější, protože nás to stojí výsledky,“ poznamenal Bílek.

Plzeňský kapitán Lukáš Hejda litoval, že nevyužili zaváhání Sparty a Slavie po té, co ve vzájemném utkání remizovali 3:3.

„Boj o přední příčky jsme si hodně zkomplikovali. Směrem dopředu pořád nic nevzdáváme, ale musíme se koukat na sebe, získávat body a uhrát třetí flek. Čelo nám utíká, co si budeme povídat, tak to je,“ řekl Hejda.

Plzeňští se v Ostravě naplno rozjeli po přestávce a s přibývajícími minutami měli až drtivý tlak. Vytěžili z něj gól po hlavičce Hejdy na 2:1 a tyč Vydry...

„Na jaře jde už o čtvrtý, pátý zápas, co nám nevyšel. Nevím, zda je na místě bavit se o smůle,“ podotkl Hejda.

„Dostávali jsme se do zakončení, a ne jenom jeden hráč. Byly tam vyložené šance, ale stejně jsme je neproměnili,“ upozornil Bílek. „Musíme se koncentrovat na koncovku. Byl to dobrý výkon. Pro nás je to hodně kruté, protože jsme měli vyhrát.“

Hejda upozornil, že poslední dobou je plzeňskou specialitou zvednout nějaký z týmů, jimž se nedaří. A to je i případ Baníku, který klesal ke dnu, než v minulých třech kolech zabral a posbíral sedm bodů.

K tomu oba góly Plzni vstřelil útočník Tijani, který má spoustu příležitostí, ale na jaře se nemohl střelecky prosadit.

„Je to dobrý, vysoký, silový útočník. Stejně jako Klíma nebezpečný v pokutovém území a dneska tu kvalitu prokázal. Dostal se do dvou situací, které vyřešil gólově,“ uvedl Michal Bílek.

„U druhého gólu jsem ho měl za zády, ale byl tam o setinku rychleji. Moje chyba,“ litoval Hejda. „Ale v soubojích jsme ho eliminovali, neudržel nějak extra moc balonů. Prostě dal dva góly, tak se útočník chová. Bereme to tak, že jsme ho neuhlídali.“

Za to plzeňský Chorý, ač několikrát nebezpečně hlavičkoval, se neprosadil...

„Choras odvedl dobrý výkon, měl šance. Neproměnil je stejně jako další naši hráči,“ prohlásil Bílek. „Sami se teď musíme zvednout.“