Prohru beru na sebe, netrefil jsem sestavu, přiznal Hyský. Pochvalu si nezaslouží nikdo

Určitě jste si první utkání představoval jinak. Jak si vysvětlujete špatný vstup do sezony?
Jsem samozřejmě velmi zklamaný z toho, jak jsme se dnes prezentovali po celý zápas. A především z toho, jakým způsobem jsme inkasovali branky. Byly hrozně laciné a Liberci jsme to strašně usnadnili. Upřímně jsem čekal, že mužstvo bude lépe připravené a vyladěné, ale bohužel tomu tak nebylo. V prvním poločase jsme si sice vytvořili dvě velmi dobré příležitosti, ale nedokázali jsme dát gól. Velmi špatně jsme pracovali se zbytkovou obranou, často ztráceli míče a Liberec toho využíval k rychlým přechodům do otevřeného prostoru. Pak přišel nešťastný vlastní gól Tomáše Ladry. Myslím, že se měl zachovat s větším přehledem a neuklízet míč do vlastní sítě. Ten gól ale hlavně ovlivnil naši psychiku. Bylo na nás vidět, že máme svázané nohy a nepředvádíme naši hru.
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O přestávce jste vystřídal čtyři hráče, přesto se obraz hry příliš nezměnil.
Cítili jsme, že s průběhem zápasu musíme něco udělat. Proto jsem se rozhodl pro čtyři střídání, aby do hry přišly čerstvé nohy, nová energie i jiná hlava. Myslím, že začátek druhého poločasu byl z naší strany lepší. Měli jsme tlak, vyrovnali jsme z penalty, ale nedokázali jsme využít momentum a zápas otočit. Naopak jsme inkasovali druhý velmi laciný gól po naší standardní situaci. To jsou věci, o kterých se bavíme každý den. Návrat po standardce byl od některých hráčů velmi laxní, to se nemůže stávat. Pak už to byla křeč. Dali jsme do hry ještě jednoho útočníka, chtěli jsme mít více hráčů ve vápně, ale nebyli jsme schopní dostat míče do nebezpečných prostorů a pořádně ohrozit soupeřovu branku. V závěru jsme inkasovali potřetí.
Obměněná sestava fungovala do vyrovnávacího gólu dobře, ale pak se hra podobala prvnímu poločasu. Proč tomu tak bylo?
Čekal jsem, že budeme ve druhém poločase klidnější a kvalitnější. Jenže po vyrovnání jsme stav 1:1 dlouho neudrželi a dostali druhý laciný gól, který utkání hodně ovlivnil. Bylo na nás vidět, že tlak, o kterém víme a o němž se bavíme, protože chceme být úspěšní, jsme v prvním kole nezvládli. Možná i proto měli hráči svázané nohy a nebyli tak uvolnění.
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Jak hodnotíte výkony jednotlivých hráčů?
Dnes nechci hodnotit individuální výkony. Rozhodně tam nebyl nikdo, kdo by zasloužil pochvalu. Všichni zapadli do průměru nebo spíš podprůměru a z toho vyplynul takový týmový výkon. Přesto věřím, že se od toho odrazíme, poučíme a příští týden uvidíme úplně jinou Viktorii.
Kromě Adua zasáhli do hry všichni hráči, kteří se nedávno vrátili z mistrovství světa. Nebyli unavení?
Pokud se bavíme o reprezentantech, cítil jsem během posledních čtrnácti dnů, že jsou dobře připravení. Většina z nich odehrála část zápasu na soustředění se Žitomirem, minulý víkend jsme měli ještě modelové utkání mezi sebou. Sázel jsem na jejich zkušenost, kvalitu i sehranost z konce minulé sezony, kdy jsme v podobném složení hráli velmi dobře. Evidentně to ale nebylo správné rozhodnutí. Ví to i oni a vím to i já. Neházím to ale na reprezentanty. Nebylo to jimi, celkově byl výkon mužstva pomalý, ospalý a nekvalitní.
Překvapilo vás, že Liberec ani za příznivého stavu nezatáhl obranu?
Soupeř hrál aktivní střední blok. My jsme se snažili využívat prostor za obranou soupeře, ale byli jsme nepřesní a vůbec se nám to nedařilo. Na Liberci naopak bylo vidět, že je uvolněný a že s průběhem zápasu roste jeho sebevědomí. Moc nám toho nedovolil. Znovu ale říkám, že to bylo hlavně naší nekvalitou, hektikou a svázaností. Po druhém inkasovaném gólu už jsme nenašli sílu utkání otočit.
Inkasovali jste tři góly. Co vás na nich mrzí nejvíc?
Vlastní gól po standardní situaci je jedna věc, ale druhý gól mě štve opravdu hodně. Přesně takovou branku jsme inkasovali už v přípravě. Jasně jsme si říkali, že po naší standardce musíme mít správné postavení a maximální počet hráčů ve sprintovém návratu. To se nestalo, byl to strašně laciný gól. Třetí branka pak přišla až v samotném závěru, ale ani ta by se samozřejmě stávat neměla. Dnes jsme dostali góly, jaké vůbec dostávat nechceme. Věřím, že se z toho mužstvo poučí.
Fanoušci odcházeli zklamaní. Co jim po takovém výkonu vzkážete?
Můžeme si je získat zpátky jedině poctivou prací a úplně diametrálně odlišným výkonem příští týden doma proti Zbrojovce. Nic jiného neplatí. Chci se plzeňským fanouškům omluvit. Přišli ve výborném počtu, vytvořili skvělou atmosféru, ale my jsme svým výkonem vůbec nepřispěli k tomu, aby si zápas užili.
Jak nyní pracovat s mužstvem, aby se po nepovedeném startu nedostalo pod zbytečný tlak?
Rozhodně nesmíme slevit z nároků. Dnes tam bylo příliš málo kvality a také zbytečných ztrát. Takhle hrát nechceme. Je potřeba dát hlavy nahoru, dnešní zápas důkladně rozebrat ze všech úhlů a co nejrychleji ho hodit za hlavu. Sezona se teprve rozjíždí. Je to pro nás velmi nepříjemný začátek, ale před námi je ještě dostatek zápasů, ve kterých musíme vypadat úplně jinak.