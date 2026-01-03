Chance Liga 2025/2026

Chceme, aby hráči, kteří přijdou, chtěli za Viktorku umřít, říká plzeňský kouč Hyský

Ervín Schulz
  18:15
Sám přiznává, že to rozhodnutí se mu nedělalo lehce. „Bylo to těžké a složité. Martin Jedlička je hráč, který byl pro Plzeň hodně důležitý, odchytal tady spoustu skvělých zápasů,“ vypočítával trenér Martin Hyský. Konec donedávna jasné brankářské jedničky je největší událostí u fotbalistů Viktorie Plzeň na startu zimní přípravy.
Plzeňský trenér Martin Hyský na tiskové konferenci před startem zimní přípravy...

Plzeňský trenér Martin Hyský na tiskové konferenci před startem zimní přípravy v lednu 2026.

Plzeňský trenér Martin Hyský při zahájení zimní přípravy.
Lukáš Červ na zahájení zimní přípravy
Fotbalisté Viktorie Plzeň slaví doma se svými fanoušky výhru 2:0 nad Duklou...
Rafiu Durosinmi se raduje po vstřeleném gólu v utkání s Duklou Praha.
15 fotografií

Bylo lehce pod nulou, když fotbalisté Plzně v sobotu odpoledne v areálu v Luční ulici odmakali první trénink zimní přípravy.

Na něm už chyběl Jedlička. Sedmadvacetiletý gólman dostal od klubu svolení hledat si nové angažmá a má namířeno do zahraničí.

„Ke konci podzimu ztratil pozici, na kterou byl zvyklý. Nebyl s tím spokojený, s vedením i s hráčem jsme se nakonec dohodli, že mu nebudeme bránit, aby si našel novou cestu,“ prohlásil trenér Hyský.

Už v pondělí se Hyský s týmem přesune na soustředění do španělského Benidormu, kde bude mít k dispozici třiadvacet hráčů a tři gólmany. Mimochodem, poslední plzeňský titul ze sezony 2021/2022 z nich pamatuje jediný, slovenský brankář Marián Tvrdoň.

Věříte, že rakouský gólman Florian Wiegele může zastat pozici gólmanské jedničky?
Věříme Florianovi i dalším brankářům, Mariánu Tvrdoňovi i Matyáši Šilhavému. Zároveň budeme pracovat na příchodu ještě jednoho gólmana. Florian v závěru podzimu prokázal obrovský potenciál, chytal ve výborné formě. Věřím, že v něm máme velmi kvalitního hráče, který nás dovede k výsledkům, které si přejeme.

Gólman Jedlička v Plzni končí, veteráni Hejda s Kopicem dohrají sezonu v béčku

Z hostování se vrací záložník Tom Slončík a útočník Daniel Vašulín. Stál jste hodně o jejich návrat?
Hodně. Vím, jací jsou to hráči, jaké mají schopnosti. Oba to prokazovali během podzimu v klubech, kde hostovali. Oběma může vyhovovat styl, který v Plzni chci prosazovat. I když mají plzeňskou minulost, beru je jako nové hráče. Jsou to pro mě velmi kvalitní posily a věřím, že zkvalitní kádr. Mají velkou šanci porvat se o to, aby byli důležitou součástí týmu.

Těsně před startem přípravy se dotáhl příchod krajního obránce Adama Kadlece z Bohemians 1905. Co může Plzni přinést on?
Jsem rád, že to dopadlo takhle rychle a mohl se okamžitě připojit. Je to hráč typologie, která se Plzni bude hodit. Velmi dobře běžecky vybavený, má skvělou postavu. V Bohemce ukázal obrovský potenciál, jsem rád, že ho tady máme. Měl jsem možnost s ním mluvit, je připravený, natěšený. To je přesně to, co potřebujeme. Aby hráči, kteří do Plzně přijdou, chtěli za Viktorku umřít. Potřebujeme kvalitní kádr i co se týká jeho šířky. Přeji Adamovi i Dávidu Krčíkovi, který přišel z Karviné, aby v týmu našli svoji pozici a byli platnými hráči.

Plzeň získala Kadlece z Bohemians, v Ďolíčku ho nahradí Havel

Krčíka jste vedl v Karviné, věříte, že rychle zapadne?
V posledních dvou sezonách ukazoval, jaký typ stopera to je. Velmi konstruktivní ve hře s míčem. Myslím, že pod mým vedením se hodně zlepšil i v defenzivě. Jeho fotbalovost, schopnost zakládat útoky a být přesný i v momentech, kdy budeme na soupeřově polovině, nám přinese hodně pozitivního. Věřím, že bude schopen se prosazovat i ze standardek, nebál se chodit ani na penalty. Přišel sebevědomý hráč, v Karviné patřil k nejlepším a nejdůležitějším.

Počítáte vedle Jedličky i s nějakými dalšími odchody? Hodně se například mluví o zájmu o útočníka Durosinmiho.
Kádr není uzavřený směrem ven ani dovnitř. Přestupové období končí 12. února, do té doby jsou možnosti různé.

Rafiu Durosinmi (Plzeň) slaví gól ve 41. minutě utkání proti Dukle Praha.

Na jakých postech byste si přál kádr ještě doplnit?
Je to pozice středního záložníka, bavíme se o křídle, o brankáři. A také o hrotovém útočníkovi. Jak říkám, kádr je stále otevřený. Sledujeme celý fotbalový trh. Nejsme zaměřeni primárně na naši ligu nebo primárně na zahraničí. Jsme schopní přivést hráče, kteří mají kvalitu a jsou hladoví.

Pauza bude poměrně krátká, už 22. ledna vás čeká domácí duel proti Portu v Evropské lize. Věříte, že do té doby do týmu dostanete, co si přejete?
Velká výhoda je, že už od poloviny října u týmu jsem. Hráči pochopili principy, které chceme mít ve hře s míčem i bez míče. Jsem rád, že přichází nový vítr, že přicházejí hráči, kteří jsou typologicky vybíraní do stylu, kterým se chceme prezentovat. Příprava bude krátká, ale věřím, že je to dostatečný čas, abychom se poznali, sehráli a dostali do mužstva principy, které chceme.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
