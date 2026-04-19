Ostuda, katastrofa. Takhle Viktorku vidět nechci, zuřil plzeňský trenér Hyský

Když měl říct, co ho po domácí porážce s Pardubicemi (0:1) na mužstvu zklamalo nejvíc, trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský se na chvíli zamyslel, pak nadechl a spustil: „Přístup, výkon bez energie, který není akceptovatelný. Hráči se nedokázali nastavit. Ten zápas byl ostuda a katastrofa.“
Plzeňský trenér Martin Hyský | foto: ČTK

Tak tohle se hrubě nepovedlo. Měl to být poslední kousek do mozaiky velkého večera, místo toho fotbalová Plzeň předvedla na hřišti blamáž.

Výroční zápas, který díky spoustě akcí připomněl patnáct let od historicky prvního titulu v květnu 2011, hráči zpackali a s Pardubicemi prohráli 0:1.

„Na sebe beru zvolení základní sestavy. Věřil jsem, že mužstvo, které před týdnem předvedlo výborný výkon na Slavii, je ho schopné zopakovat. Bohužel to tak nebylo,“ prohlásil Hyský.

Během týdne na přelomu února a března Viktoria vypadla z Evropské ligy, utrpěla ligový debakl ve Zlíně a k tomu ostudně vypadla z domácího poháru v Karviné.

A v dubnu ještě nevyhrála. Remizovala s Teplicemi, když si nechala dát gól od oslabeného protivníka v desáté minutě nastavení. Sympatické vystoupení před týdnem na Slavii zahodila trapným výkonem proti Pardubicím.

Čím si to vysvětlujete?
Málo odvahy, hodně přihrávek dozadu, málo pohybu, málo náběhu za obranu, malá kvalita s míčem. Chyby k fotbalu patří, ale je zapotřebí rychle a správně reagovat. A to tam nebylo. První půli jsme úplně prospali a mohli poděkovat brankáři Wiegelemu, že to bylo 0:0. Několikrát nás podržel.

Mrzí vás takový výkon o to víc, že šlo o výroční zápas?
Štve mě to... Ale to teď není hlavní téma. Téma je náš výkon. My té slavnostní atmosféry chtěli využít a je nepřípustné, co jsme předvedli. Kritika, která půjde ze všech stran, je oprávněná. My se s tím musíme vyrovnat, zvednout se a ukázat reakci.

Proč se utkání nepovedlo?
Připravovali jsme se velmi poctivě, důkladně. Ale už od patnácté dvacáté minuty jsem přemýšlel, že je tým třeba probudit. Ke střídání jsme sáhli nakonec chvíli před poločasem, výkon se pak o málo zlepšil, ale přišla inkasovaná branka, pak červená karta... Co jsme si zavařili v první půli, která byla velice špatná, to nás pak potrestalo. Takhle Viktorku vidět nechci.

Ze hry šli jako první Adu a Spáčil. Byl jste nespokojený především s nimi?
Nebylo to o nich dvou, na střídání bylo celé mužstvo. Byla tam spousta slabých výkonů. Nikdo nechtěl hrát, schovávali jsme se a soupeři to hrozně ulehčili. Všude jsme byli pozdě. Měl jsem do toho vstoupit ještě dřív. To střídání se povedlo, Memič a Ladra tomu pomohli, ale celkově to nebylo dostatečné.

Proč?
Těžko se mi to vysvětluje. Kluci jsou profíci, moc dobře věděli, co nás čeká. Pardubice hrají velmi dobře, aktivně. A předvedly to i tady. Měli jsme spoustu času se připravit. Je to o tom, že hráči neměli správně nastavenou hlavu, mysleli si, že to půjde samo. Ale když vám chybí na hřišti ty základní věci a správná energie, je z toho takhle zoufalý výkon. A my opravdu zoufale hráli.

Co si od vás vyslechli hráči v kabině?
Co bylo v kabině, určitě říkat nebudu. Je tam absolutní nespokojenost, frustrace ze všech stran. Hráči dostali co proto a je nutné zareagovat. Je to fotbal, jsme hodně zklamaní, nešťastní a svým způsobem velice naštvaní. Já chci vidět reakci. Protože také fanoušci byli extrémně nespokojení, zcela logicky. Čekám od mužstva, že za týden v Ostravě předvede jiný přístup a kvalitu, že tam pojedeme s úplně jiným nastavením.

Takových výbuchů a selhání v sezoně však už bylo několik. Třeba debakl v MOL Cupu v Karviné nebo remíza v minulém domácím utkání s Teplicemi, kdy jste inkasovali z poslední akce v nastavení.
Souhlasím. Bavíme se o tom stále, že potřebujeme konzistentnost. Být důslední, opakovat dobré výkony. Vím, že kvalita v týmu je, jsou tam výborní hráči. Ale jestliže nejste schopni tu úroveň opakovat, nemůžete být úspěšní. Doufám, že tohle byla poslední kapka, hráči se chytnou za nos a uvědomí si, že takto se za Viktorku nehraje.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
