Špatné výsledky, herní projev i směřování týmu. Hyský v Plzni skončil

Kdo přijde místo něj?
Jelikož Hyského pozice byla v předchozích týdnech neudržitelná, o jeho nástupcích se už čile spekulovalo.
Zdenko Frťala z Teplic? David Horejš, úspěšný v Hradci Králové?
Nebo méně zkušení, ale progresivní Radoslav Kováč či Tomáš Janotka, kteří jsou volní?
„Intenzivně jednáme o novém trenérovi, kterého bychom chtěli představit v nejbližších dnech,“ zdůraznil Šádek.
Jelikož víkendový ligový zápas v Hradci Králové si týmy odložily kvůli účasti v pohárových předkolech, nejbližší duel hraje Viktoria až ve čtvrtek. V odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvene zvezdě bude dohánět manko 0:3. A už s novým koučem?
Přípravu a tréninku zatím povede dlouholetý asistent Marek Bakoš, místní patriot, někdejší útočník Viktorie. Spolu s Hyským totiž skončili i asistenti Petr Hejný, Radim Grussmann, Tomáš Pupkay a trenér brankářů Václav Winter.