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Chance Liga 2026/2027

Špatné výsledky, herní projev i směřování týmu. Hyský v Plzni skončil

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Aktualizujeme   14:38
Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Teplicích

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Teplicích | foto: ČTK

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje pokyny Dávidu Krčíkovi v utkání...
Plzeňský kouč Martin Hyský uděluje instrukce Patriku Hrošovskému.
Plzeňský kouč Martin Hyský podporuje hráče během utkání s Teplicemi.
Plzeňský trenér Martin Hyský sleduje utkání se Zbrojovkou Brno.
22 fotografií
Fotbalová Plzeň po čtvrtečním debaklu v předkole Evropské ligy v Bělehradě s Crvenou zvezdou (0:3) odvolala trenéra Martina Hyského. „Vstup do sezony se nám nepovedl, to nebudeme zastírat. Rozhodující pro nás ale bylo celkové směřování týmu a herní projev, který neodpovídá ambicím Viktorie Plzeň,“ prohlásil Adolf Šádek, generální ředitel a předseda představenstva klubu.

Kdo přijde místo něj?

Jelikož Hyského pozice byla v předchozích týdnech neudržitelná, o jeho nástupcích se už čile spekulovalo.

Zdenko Frťala z Teplic? David Horejš, úspěšný v Hradci Králové?

Nebo méně zkušení, ale progresivní Radoslav Kováč či Tomáš Janotka, kteří jsou volní?

„Intenzivně jednáme o novém trenérovi, kterého bychom chtěli představit v nejbližších dnech,“ zdůraznil Šádek.

Koho byste angažovali na pozici trenéra Viktorie Plzeň?

celkem hlasů: 87

Jelikož víkendový ligový zápas v Hradci Králové si týmy odložily kvůli účasti v pohárových předkolech, nejbližší duel hraje Viktoria až ve čtvrtek. V odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvene zvezdě bude dohánět manko 0:3. A už s novým koučem?

Přípravu a tréninku zatím povede dlouholetý asistent Marek Bakoš, místní patriot, někdejší útočník Viktorie. Spolu s Hyským totiž skončili i asistenti Petr Hejný, Radim Grussmann, Tomáš Pupkay a trenér brankářů Václav Winter.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 12:3 10
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 2 0 9:5 8
4. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 5:3 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 7:6 7
7. FK TepliceTeplice 4 2 1 1 10:10 7
8. AC Sparta PrahaSparta 4 2 0 2 8:7 6
9. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
11. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
13. SK Artis BrnoArtis Brno 4 0 1 3 4:8 1
14. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 3:7 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 1 3 3:9 1
16. FC ZlínZlín 4 0 0 4 3:9 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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