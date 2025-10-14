Hyský už je blízko angažmá v Plzni, do Karviné míří Marek Jarolím z Jihlavy

Zdá se, že v sobotu na Bohemians k utkání 12. kola Chance Ligy dorazí plzeňští fotbalisté už s novým koučem. Zástupci Viktorie a Karviné se po dlouhých vyjednáváních dohodli.
Padly poslední zádrhele, jedním z nich bylo, aby měla Karviná za Hyského okamžitou náhradu.
Čeká se tak na oficiální oznámení, které podle kuloárních informací nebude dřív než ve středu.
Bude v Plzni týden klid? Tým vedl Bakoš s Bečkou, Hyský stále trénuje v Karviné
„Ano, mám zájem jít do Plzně,“ prohlásil Hyský před deseti dny, když s Karvinou podlehl na hřišti posledních Pardubic.
„Jestli to byl můj poslední zápas na lavičce Karviné, na to vám neumím odpovědět. Mám tady smlouvu, ale asi to čtete a víte, že se něco děje a že je zájem z několika klubů. Největší je z Plzně. Jestli se domluví a jestli to bude teď během reprezentační pauzy, nebo později, to se uvidí.“
Dvoutýdenní reprezentační přestávka pomalu končí, v úterý po poledni se národní mužstvo vrátilo z nepovedené mise na Faerských ostrovech (1:2). Plzeň v týmu měla brankáře Martina Jedličku, obránce Václava Jemelku, záložníka Lukáše Červa a útočníka Matěje Vydru.
Mám zájem jít do Plzně, řekl Hyský. Teď záleží na klubech, jestli se domluví
Až všichni ve svém klubu vyběhnou v tréninkovém areálu v Luční ulici na trénink, už k nim bude promlouvat Hyský.
Klubový šéf Adolf Šádek, který ve vedení fotbalové asociace (FAČR) má v gesci právě i reprezentaci, na Faerské ostrovy ani necestoval, aby mohl přesun Hyského během posledních dnů dojednat.
Že je nejspíš hotovo, signalizovala už informace serveru inFotbal.cz z úterního dopoledne, že trénink druholigové Vysočiny Jihlava vedl Jiří Lerch, který byl v minulé sezoně v Českých Budějovicích.
Tím byl pro Karvinou volný Marek Jarolím.