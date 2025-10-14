Chance Liga 2025/2026

Hyský už je blízko angažmá v Plzni, do Karviné míří Marek Jarolím z Jihlavy

Autor:
  14:48
Žádaný fotbalový kouč Martin Hyský ještě v úterý dopoledne vedl trénink v Karviné. S největší pravděpodobností naposled. Podle informací iDNES.cz by se už ve středu měl stát nástupcem Miroslava Koubka ve Viktorii Plzni. Do Karviné míří Marek Jarolím, dosavadní kouč druholigové Jihlavy.
Karvinský kouč Martin Hyský během utkání v Liberci.

Karvinský kouč Martin Hyský během utkání v Liberci. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Karvinský trenér Martin Hyský během zápasu v Pardubicích.
Trenér Martin Hyský děkuje fanouškům Karviné za podporu.
Šéfové karvinského klubu před utkáním s Jabloncem popřáli svému trenérovi...
Karvinský trenér Martin Hyský gestikuluje směrem ke svým svěřencům během utkání...
Zdá se, že v sobotu na Bohemians k utkání 12. kola Chance Ligy dorazí plzeňští fotbalisté už s novým koučem. Zástupci Viktorie a Karviné se po dlouhých vyjednáváních dohodli.

Padly poslední zádrhele, jedním z nich bylo, aby měla Karviná za Hyského okamžitou náhradu.

Čeká se tak na oficiální oznámení, které podle kuloárních informací nebude dřív než ve středu.

Bude v Plzni týden klid? Tým vedl Bakoš s Bečkou, Hyský stále trénuje v Karviné

„Ano, mám zájem jít do Plzně,“ prohlásil Hyský před deseti dny, když s Karvinou podlehl na hřišti posledních Pardubic.

„Jestli to byl můj poslední zápas na lavičce Karviné, na to vám neumím odpovědět. Mám tady smlouvu, ale asi to čtete a víte, že se něco děje a že je zájem z několika klubů. Největší je z Plzně. Jestli se domluví a jestli to bude teď během reprezentační pauzy, nebo později, to se uvidí.“

Dvoutýdenní reprezentační přestávka pomalu končí, v úterý po poledni se národní mužstvo vrátilo z nepovedené mise na Faerských ostrovech (1:2). Plzeň v týmu měla brankáře Martina Jedličku, obránce Václava Jemelku, záložníka Lukáše Červa a útočníka Matěje Vydru.

Mám zájem jít do Plzně, řekl Hyský. Teď záleží na klubech, jestli se domluví

Až všichni ve svém klubu vyběhnou v tréninkovém areálu v Luční ulici na trénink, už k nim bude promlouvat Hyský.

Klubový šéf Adolf Šádek, který ve vedení fotbalové asociace (FAČR) má v gesci právě i reprezentaci, na Faerské ostrovy ani necestoval, aby mohl přesun Hyského během posledních dnů dojednat.

Že je nejspíš hotovo, signalizovala už informace serveru inFotbal.cz z úterního dopoledne, že trénink druholigové Vysočiny Jihlava vedl Jiří Lerch, který byl v minulé sezoně v Českých Budějovicích.

Tím byl pro Karvinou volný Marek Jarolím.

12. kolo

Kompletní los

11. kolo

Kompletní los

Bohemians Praha 1905 - FC Viktoria Plzeň

18. 10. • 15:00 • Stadion Ďolíček, Praha 10-Vršovice

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

O Haškovi až ve středu. Vyhodnotíme si to, pak rozhodneme, řekl šéf asociace Trunda

Ivan Hašek trenérem národního mužstva fotbalistů zůstane nejméně do středy. Vedení asociace (FAČR) po úterním návratu z Faerských ostrovů si všechno nejprve vyhodnotí a druhý den rozhodne, jak to s...

14. října 2025

Mlha se rozplynula, fotbalisté se vrátili z Faerských ostrovů. Co bude dál s Haškem?

Čeští fotbalisté konečně odcestovali z Faerských ostrovů, kde si pobyt nedobrovolně o den prodloužili. Klimatické podmínky se od pondělí zlepšily natolik, že speciál mohl během úterý dopoledne...

14. října 2025  12:09,  aktualizováno  14:54

Schranz přišel, dal gól a zranil se. Slováci mohou v boji o MS zavařit Čechům

Na hřišti v Trnavě byl necelé dvě minuty a hned dal gól, který mužstvu zajistil klid. Jen co ho Ivan Schranz se spoluhráči ve slovenské fotbalové reprezentaci oslavil, řekl si o střídání. „Mrzí mě...

14. října 2025  14:50

Hyský už je blízko angažmá v Plzni, do Karviné míří Marek Jarolím z Jihlavy

Žádaný fotbalový kouč Martin Hyský ještě v úterý dopoledne vedl trénink v Karviné. S největší pravděpodobností naposled. Podle informací iDNES.cz by se už ve středu měl stát nástupcem Miroslava...

14. října 2025  14:48

Weber: Druhá liga je nejlepší v historii! V první se můžou kluby z Brna uhnízdit

Ve fotbalové lize si odkroutil deset sezon a 205 zápasů jako hlavní trenér, teď Jozef Weber povznáší Prostějov v soutěži o patro nižší. A nos nad tím neohrnuje, naopak. „Souhlasím s názory, že je...

14. října 2025  9:54

Nejsem jen holka z děcáku. Fotbal a armádu mám jako terapii, říká Bolfíková

Vyrůstala v obci Novosedlice společně se sedmi sourozenci a balonem u nohy. Snila o tom, že jednou bude kopat za Teplice. Ale v jedenácti ji sociálka odvedla do dětského domova. „Máma měla moc ráda...

14. října 2025  8:57

Přežil jsem všechny kluby Slovácka. Němčický o slavné éře i atypickém Širůchu

Dres s jeho číslem 12 je ve fotbalovém Slovácku posvátný. Po Pavlu Němčickém (48) ho už nikdo nikdy neoblékl. Rodák z Kunovic má v historii klubu výsostné místo. Je jediným hráčem, který na přelomu...

14. října 2025

Nová éra, ale s respektem k historii. Cílem je účast v Evropě, říká majitel Jablonce

Na Ligu mistrů nemyslí, ale rád by pravidelně viděl svůj tým v nižších evropských pohárech. Jakub Střeštík, nový majitel fotbalového Jablonce, zažívá první dny v oficiální roli většinového vlastníka...

14. října 2025  7:30

Fiasko na Faerech může zkomplikovat baráž. Čechům se hodí i neúspěch Slováků

Porážkou na Faerských ostrovech se českým fotbalistům až o třetinu snížila pravděpodobnost, že v semifinále březnové baráže o účast na mistrovství světa nastoupí v domácím prostředí. I tak však mají...

14. října 2025  6:39

KOMENTÁŘ: Bez sebekritiky. A zase od nuly. Proč českému fotbalu chybí koncepce?

Premium

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech S oblibou o sobě říká, že je rád pro lidi nečitelný. Problém je, že to tak zůstalo i po téměř dvou letech ve funkci. A že nečitelná, nejasná a nedefinovatelná byla celou dobu i hra jeho týmu. Ivan...

14. října 2025

Slováci porazili Lucembursko. Belgie v kvalifikaci MS přestřílela Wales

Slovenští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství světa porazili 2:0 Lucembursko a ve skupině A jsou druzí o skóre za Německem. Napravili tak minulé zaváhání v Belfastu, kde se Severním Irskem prohráli...

13. října 2025  23:26

Na MS míří další nováček. Africkou kvalifikaci zvládli fotbalisté Kapverd

Fotbalisté Kapverd si poprvé zahrají na mistrovství světa. Tým z malého ostrovního státu si zajistil účast na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku v roce 2026 díky vítězství 3:0 nad Svazijskem v...

13. října 2025  20:50

