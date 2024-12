Strašně jsme to Spartě ulehčili. Kouč Hyský o odvaze i naivních chybách

Karviná má za sebou možná tři nejtěžší venkovní zápasy sezony. Všechny pěkně v řadě. 1:5 na Slavii, 1:2 v Ostravě a teď 1:4 na Spartě.

„Český fotbal často sklouzne k tomu, že situace zjednodušuje,“ začal Hyský. „Viděl jsem mužstva, která tady na Letné uhrála bod. A je to velký úspěch.“

Ale?

Nechci nic snižovat, každý má svůj způsob hry. Možná k tomu časem dospěju i já, ale aby se hráči rostli a posouvali, tak musíte chtít hrát fotbal i proti soupeřům, kteří mají větší kvalitu a ve všech ohledech jsou lepší než vy. Když ustoupíte z principů, těžko je pak můžete po hráčích vyžadovat v zápasech s týmy vaší úrovně. Nemůžu najednou hráčům říct: Tak kluci, dneska si můžete odskakovat, hrát, být aktivní. Jsem rád, že moji vizi kabina bere.

Svědčí o změně mentality i fakt, že hráči přijmou kritiku po takovém zápase?

Jako tým jsme se od začátku sezony hodně posunuli. Když si vzpomenu třeba na zápas v Plzni, kde jsme prohráli nula pět, byť to bylo ovlivněné vyloučením, progres je znát. Jsme déle pospolu, poznat je to v souhře a ve všem, o co se snažíme. Jenom je nutné v těžkých situacích volit správná řešení. A ta jsme na Spartě nevolili.

Už od začátku, kdy jste inkasovali po necelých dvou minutách?

Byl to nepochopitelně špatný vstup do zápasu. Dostali jsme branku ze situace, na kterou jsme se upozorňovali. Malý tlak na míč, pak nesprávné chování Lukáše Endla.

Ale srovnali jste krok.

Ano, dostali jsme do zápasu, získali větší kontrolu, gól jsme dali po hezké akci, ale v momentě, kdy vyrovnáme, bylo zásadní výsledek nějaký čas držet. Udělat všechno pro to, aby Sparta znejistila, což se jí tady několikrát v řadě stalo. Místo toho soupeři dáme dárek.

Nebezpečnou standardku?

Naivně a zbytečně jsme faulovali. V situaci, která se přitom dala jednoduše vyřešit. Chování našich hráčů ve zdi pak bylo naprosto katastrofální. A ještě před pauzou dostaneme třetí branku po další obrovské chybě. Ano, byly v zápase pasáže, kdy jsme hráli slušně, i v kabině jsme o přestávce cítili, že v případě kontaktního gólu, je pořád všechno možné. Škoda, Spartě jsme to vážně ulehčili.

Byly znát absence dvou důležitých defenzivních opor Krčíka s Fleišmanem?

Nechci spekulovat. Samozřejmě, že oba mají velmi dobrou formu, v průběhu podzimu patří ke klíčovým hráčům, ale to je fotbal. Fleišman dostal červenou, Krčík stál kvůli žlutým. Kluci, kteří naskočili za ně, to zvládli solidně. Možná bychom byli jistější v rozehrávce od brány, možná i v defenzivních věcech. Ale rozhodně to nebyla vina hráčů, kteří dostali šanci místo těch dvou.

Trenér karvinských fotbalistů Martin Hyský během ligového duelu na Spartě.

Když jste po hodině hry stáhl Botose s Plankou, cítil jste, že kvalita výkonu klesla?

Střídání byla připravená, máme v nohách náročný zápas na Baníku, cestování. Bylo jasné, že při způsobu hry a intenzitě, ve které utkání probíhalo, budou některým docházet síly. Jak střídající Boháč, tak Samko do zápasu vstoupili dobře. Kvalita extrémním způsobem neklesla.

Co byste pochválil?

Možná naše standardky, které jsme zahrávali dobře, byli jsme z nich nebezpeční a myslím, že jsme mohli vytěžit i víc. Víte, já určitě nechci náš výkon hanit, aby to vyznělo jen negativně. Bylo tam z naší strany spoustu dobrých věcí, také poučných. Viděli jsme, že když jsme Spartu zatlačili v presinku, spoustu míčů vyhodila, než aby se snažila o zakládání. Na druhou stranu my v takovém zápase potřebujeme proměnit v gól dobré pozice, které jsme měli. U Sparty byly vidět klid a velká kvalita v zakončení.

Krásný gól dal na konci poločasu útočník Rrahmani. Jak složité je ho bránit?

Nechci hodnotit hráče soupeře. Ale už v předchozích zápasech předvedl, že má skvělou koncovku. Zatím si na českou ligu pořád zvyká, očekával jsem, že bude v základní sestavě. Je nutné na něj hráč důsledně, důrazně, protože zatím tak silný v soubojích není. My jsme ho však neuhlídali dobře.

Poslední jméno: brankář Lapeš. Jak se vám líbil jeho výkon?

Opět byl naším nejlepším hráčem. Podržel nás v těžkých situacích, ale ani on se nevyvaroval horších rozhodnutí v rozehrávce. Jinak chytá skvěle, podle mého názoru patří mezi nejlepší gólmany v lize. Jsem rád, že mu to takhle jde.