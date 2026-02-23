Zasloužili jsme si tři body. Vydra? Má moji podporu, řekl plzeňský trenér Hyský

Plzeňská snaha ztroskotala na Jakubu Surovčíkovi, týmová dvojka skvěla zastoupila zraněnou jedničku Petera Vindhala.
Kapitán Matěj Vydra mu nedal gól ani z penalty.
„Výsledek je to jediné, co je na zápase negativní. Jsem hrdý a pyšný na to, jakým způsobem jsme hráli,“ prohlásil Hyský.
Výsledek ovšem znamená, že Plzeň zvýšila ztrátu na třetí Jablonec na tři body a na lídra ze Slavie už jich Západočechům schází třináct.
O to víc jste smutný, když výkon týmu byl povedený?
Troufnu si tvrdit, že jsme byli lepším týmem, možná s výjimkou úvodních pěti deseti minut, kdy Sparta měla velkou šanci a nás podržel Florian Wiegele. Jinak jsme to měli pod kontrolou, měli víc brankových příležitostí, střel na branku, dokázali si vytvořit tlak. Jediné, co tomu chybělo, byl gól. Jeden by dnes asi stačil. Moje mužstvo skvěle bránilo, Spartu nenechalo nadechnout a pouštělo ji do minima zajímavých příležitostí. Je mi líto, jak to výsledkově dopadlo, ale výkon byl perfektní. Máme na čem stavět a hráči vědí, že jsme na správné cestě.
|
Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu
Hodně jste po utkání musel kapitána Matěje Vydru, který v 52. minutě neproměnil pokutový kop, utěšovat?
Rozhodnutí o tom, kdo si vezme míč, bylo na hráčích na hřišti. Takhle to mám vždycky. A je jich tu dost zkušených, kteří umí takovou situaci vyřešit. Matěj si věřil. Určitě by potřeboval dát gól, aby mu to psychicky ještě víc pomohlo. Rozhodl se pro jednu stranu, gólman Sparty ho velmi dobře přečetl, a bohužel penaltu neproměnil. Ale myslím, že hráči jako on to na sebe brát musí, mají na to dostatek zkušenosti. Určitě mu to nezazlívám, je to fotbal.
Je pravda, že po zdravotních potížích ještě není v top formě?
Byl připravený. Neříkám, že na devadesát minut, ale na část zápasu určitě. My ho potřebujeme do dalších zápasů, já doufám, že ho to nezlomí. Ode mě má určitě velkou podporu.
Do základní sestavy jste zařadil krajního obránce Kadlece. Jak hodnotíte jeho výkon?
S Adamem panuje velká spokojenost. Neměl to vůbec jednoduché. Hrál první zápas od začátku za Plzeň a hned proti Spartě. Viděli jste, že měl na starosti Lukáše Haraslína. A nepamatuji si na jaře zápas Sparty, kdy by on byl ze hry takto vygumovaný. Úkol, který měl, Adam rozhodně splnil. Ve druhé půli měl trochu problémy se svalem, jeho střídání bylo ze zdravotních důvodů. Ale odvedl velice dobrý výkon a doufám, že bude na další zápas připravený.
Měli jste za sebou fyzicky náročný duel Evropské ligy v Aténách. Potěšilo vás, že fyzicky to proti Spartě nebylo znát? V závěru se zdálo, že máte i více sil.
Dobře trénujeme, mám okolo sebe skvělý realizák. Kluci pracují, neměl jsem obavy z toho, že bychom zápas nezvládli fyzicky. Také tam byly změny. My jsme rádi za program, který máme a disponujeme natolik kvalitním a širokým kádrem, že to zvládneme. Myslím, že Sparta musí být spokojená, že z Plzně odjíždí s bodem.
|
Surovčík za hvězdu: vychytal Vydru, chválil ho Hyský. Měla Plzeň kopat další penaltu?
Co potřebujete vylepšit v koncovce, aby byl příště výsledek lepší?
Dnes tam byl aspekt Surovčík, nejlepší hráč Sparty. Zachytal výborně, tým držel, navíc chytil penaltu. Co se týče našeho řešení finálních situací, mohli bychom být trochu klidnější, abychom dohráli situace s větší kvalitou. Měli jsme tam osm, možná devět situací, které mohly skončit brankou. Někdy vám schází i štěstí, abyste míč dotlačili za čáru. My ho dnes neměli. Mrzí mě, že jsme tentokrát nebyli tak nebezpeční ze standardních situací. Rohů a trestných kopů ze stran tam bylo dost. Jsou určitě věci, které musíme zlepšit, ale celkově jsem s výkonem spokojený.
Ve druhé půli tam byla ještě situace, kdy se míč zřejmě otřel o ruku Ryneše. Myslíte, že jste měli kopat ještě jednu penaltu?
Tuhle situaci jsem ještě ze záznamu neviděl. A především si myslím, že rozhodčí podal velice dobrý výkon. Samozřejmě, pár chyb vždycky najdete, ale přispěl ke kvalitě utkání. Možná při jedné standardce... Když jsem viděl, po jaké penaltě Slavia v sobotu rozhodla v Edenu, a pokud to srovnám se situací, jak Sparta v jeden moment bránila Krčíka v šestnáctce. To jsou možná situace, které stojí za přezkoumání. Ale opakuji, rozhodčí podal dobrý výkon.
|
Sparta - Baník Ostrava. Vstupenky zdarma na šlágr ligy na Letné
Když jste zmínil Krčíka, nemrzí vás zpětně, že jste ho nedopsali na evropskou soupisku?
Nelituji. A zároveň jsem rád, jak se Dávid prezentuje a jak se v Plzni chopil šance. Byl jsem zvědavý, jak si poradí s tlakem, který tady je, ale zatím to zvládá výborně, podal další skvělý výkon. Ale to všichni, dnes nechci vyzdvihovat jednotlivce. Pro Evropskou ligu tady máme další hladové a kvalitní hráče. Věřím tomu, že ve čtvrtek si doma půjdeme za postupem, Panathinaikosu budeme úspěšně vzdorovat a vybojujeme postup.