Štípněte mě! Ani si to nestíhám užít, hlásil Hyský. Vyzdvihl Jedličku i oba střelce

Před týdnem tým vydoloval body na Bohemians, ve čtvrtek Hyský svlečený do půl těla slavil senzační triumf na AS Řím a v neděli se poprvé představil před vlastními fanoušky. A vítězně.
Hyský nové angažmá začal parádně. I když tentokrát Viktoria soupeře neválcovala, především ve druhé půli byl soupeř lepší.
Ale v první půli skórovala po šikovné hlavičce od Prince Adua, v nastaveném čase pak Memič poslal z brejku míč do odkryté branky poté, co hostující gólman Holec riskoval a při rohu Baníku se vydal do šestnáctky Plzně.
„Náročný zápas proti skvěle připravenému soupeři. I Baník měl šance a mohl skórovat,“ oddechl si Hyský.
Těsně před Memičovou brankou vás zachránil brankář Jedlička. Zákrok zápasu?
Martin byl fantastický. Podržel nás ve správných momentech. Vyzařuje z něj neskutečný klid, předává to na celé mužstvo a dnes byl klíčovým hráčem utkání.
Bylo těžké přepnout na domácí soutěž po skvělém čtvrtečním výsledku v Římě?
Já to zažil poprvé. Přepíná se daleko lépe, když máte za sebou tak výjimečný zápas s vítězným koncem. Kdyby to v Římě takto nevyšlo, asi by se do toho šlo hůř. Ale já to mám nastavené tak, že každý odehraný zápas už není důležitý, je třeba se koncentrovat na ten, který přijde.
Hodně jste promíchal sestavu.
Čas na přípravu byl krátký, chtěli jsme mít na hřišti čerstvé a hladové hráče. Proto jsme udělali pět změn. Nedělám mezi nimi rozdíl, v Plzni je dvaadvacet skvělých fotbalistů a k tomu čtyři kvalitní gólmani. Potřebujeme všem ukázat, že jsou pro nás důležití. Bylo cítit, že Baník měl v některých fázích víc energie, což je logické. Chyběl nám lepší pohyb za obranu. Ale jsem strašně rád, jak kluci zápas odehráli, znovu ukázali charakter a výsledek je pro nás výborný. Pomohl nám první gól, po pauze jsme střídali, docházely nám síly. Byly to nervy až do konce.
To bylo na vás vidět. U postranní čáry jste utkání hodně prožíval.
Já chci s týmem žít, předávat mu pozitivní energii, pomoci hráče držet v dobrých emocích. Aby věřili naší cestě, nic nevzdávali, makali. Dnes to bylo hodně zapotřebí, protože síly nám ubývaly. Klobouk dolů, co zvládli Memič a Adu. Oba hodně napadají, běhají, k tomu potřebují energii. Museli vydržet celý zápas a zvládli to. A moje emoce? Není to jen o mně, ale o celém týmu za mnou. Věřím, že tu energii tým cítí.
O přestávce jste udělal dvě změny, ze hřiště stáhl Kabonga a Zeljkoviče. Byly důvodem žluté karty, které oba dostali?
Ano, hlavně u Zeljkoviče. Při bránění jeden na jednoho je to složité, kdyby žlutou nedostal, ze hřiště by nešel. U Kabonga se mi kromě toho úplně nelíbil ani jeho výkon. Je to hráč, který má mnohem větší kvalitu. Tam se ty dvě věci spojily.
Potřetí jste vyhráli, mohl být začátek u týmů vůbec lepší?
Je to neuvěřitelné. Ale program je extrémně náročný a bude to tak celý podzim. Ocitl jsem se někde, kde jsem možná ani nečekal. Jsem za tu šanci vděčný a udělám všechno pro to, aby mužstvo fungovalo a bylo úspěšné. Je to o neustálé práci, zůstaneme pokorní a budeme nohama na zemi.
Týká se i vás příspěvek do klubové kasy?
Jsem zvědavý, jak mi to pokladník Lukáš Hejda spočítá. Ale rád přispěju, já jsem tu pro kluky a potřebuju, aby byli oni se mnou.
V sezoně už Plzeň několikrát ztratila v závěru dobře rozehraný zápas. Měli jste to v hlavě?
Na to odpovídám potřetí za týden. Já to v hlavě nemám, ani hráčům jsem to nepřipomínal. Připouštím, že to kluci v hlavách mít mohli. Ale teď už mohou věřit, že i těsný výsledek udrží, ubojují a body ztrácet nebudou. To jim dává větší sebevědomí.
Už ve středu vás čeká domácí pohár proti olomouckým Novým Sadům, týmu ze čtvrté soutěže. V jaké sestavě nastoupíte tam?
Ještě nevím, nechte se překvapit. Dnes nám chyběl Venca Jemelka, ale jde jen o virózu, brzy bude zpátky.