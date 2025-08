Místo fotbalu válka, vyhovovala Zlínu, řekl Hyský. Herní projev soupeře sepsul

„Super start, ale na tabulku se začnu možná dívat až po desátém kole, teď to nemá smysl. Těch sedmi bodů si samozřejmě vážíme, kdo by je od nás čekal?“ přemítal zlínský brankář Stanislav Dostál.

„Že jsme první, je mi jedno,“ přidal se trenér Bronislav Červenka. „Samozřejmě těch sedm bodů je nadstandard. Ale je teprve začátek, musíme pokračovat v poctivých výkonech a přijde i fotbalovost.“

Právě ta v mimořádně rozkouskovaném duelu chyběla.

Karvinský trenér Martin Hyský připustil, že výkon domácích mohlo ovlivnit, že v případě vítězství by zůstali v čele ligy s plným počtem devíti bodů. „To určitě nějakou stopu na mužstvu zanechalo, měli jsme tím trochu svázané nohy, byli jsme nervóznější. Ale hlavně jsme si neporadili s hrou soupeře,“ řekl kouč.

Zlín hrál podle něj účelně, jednoduše, na hranici pravidel. „Ale negativně do toho vstoupil hlavní rozhodčí, Didiba měl být za druhý faul vyloučený,“ byl přesvědčený Hyský.

Podle karvinského trenéra měl zlínský záložník v 18. minutě dostat druhou žlutou kartu za to, že vysokou nohou zasáhl do hrudi domácího Samka.

„Zlínští využívali všechny způsoby, aby nás zastavili – taktické fauly, chytali rukama, dohrávali každý souboj. Byla z toho válka, která vyhovovala soupeři. My jsme z toho byli trochu vyvedení z míry.“

Útočník Karviné Ebrima Singhateh (uprostřed) reaguje na vyloučení v zápase se Zlínem.

Hyský připustil, že takový způsob hry od protivníka očekávali. „Jenže jsme nebyli přesní, nebyli jsme nebezpeční, nedostávali jsme se do šestnáctky, do zakončení. Měli jsme málo pohybu za obranu, což bylo potřeba k tomu, abychom roztrhali zlínský blok.“

Zlínští hodně polehávali, často faulovali, váhali s rozehráváním. Byl to od nich nechutný fotbal, jak o něm před sezonou hovořil útočník Tomáš Poznar?

„Rozumím tomu, že je to nováček, že se potřebují dostat do soutěže, ale podle mě to nebyla nechutnost, ale nefotbalovost,“ odpověděl Hyský. „Místo, aby se zaměřili na balon, šli do protihráče. To je nefotbalovost. Nechutnost je, když soupeři znepříjemníte hru aktivním napadáním, hrou do těla s úmyslem hrát míč. Jenže hosté chtěli jen zastavit akce.“

Zlín vyhrál, aniž by vystřelil na branku

Hyskému se nelíbilo ani nastavení druhého poločasu o pouhých šest minut.

„To mi přijde extra málo, protože tam bylo ležení, ošetřování, střídání. Nechci naši porážku svalovat na rozhodčí, v prvé řadě jsme si utkání prohráli sami, ale bylo evidentní, že soupeř přijel zdržovat,“ řekl karvinský trenér.

„Nepochopil jsem ani přestávku na pití v prvním poločase. Když jsme se nadechovali, rozhodčí poslal hráče, aby se šli napít. Ve dvaceti čtyřech stupních... Přitom před zápasem jsme žádnou takovou informaci ani neměli. To byl další moment, který vyhovoval Zlínu.“

Brankář Dostál uznal, že to od nich nebyl hezký fotbal. „Jeli jsme sem s cílem bodovat za jakoukoliv cenu. Od nás bylo na hřišti více srdce, než fotbalu. Hra nebyla plynulá, bylo tam hodně faulů. Od čtvrté minuty jsme vedli, a tak jsme chtěli hru kouskovat a domácím ji znepříjemňovat. Z toho vyplynula i ta červená karta,“ poznamenal Dostál.

Karvinský trenér Ebrima Singhateh vidí červenou kartu, sudí Vokoun mu ji dal za faul na zlínského Fukalu.

Hostům nahrál zkrat Singhateha, který zády k protihráči kopl Fukalu mezi nohy, což odhalilo až video. Sudí Vokoun ho tak v 72. minutě vyloučil.

„To ovlivnilo utkání, Singhateh se zachoval nesmyslně,“ konstatoval Hyský. „Jeho nedisciplinovanost nás připravila o možný závěrečný tlak.“

Zlínští zvítězil, aniž by byť jednou vystřelili přímo na branku... Pravdou ale je, že Karvinští měli jedinou střelu, lehkou Krčíkovu hlavičku.

„My jsme to měli stejné v utkání se Slováckem, které nevystřelilo a skončilo to 1:1,“ připomněl Červenka předešlé střetnutí.

„Stává se to a o to je porážka bolestnější,“ řekl Hyský. „Musíme se z toho zvednout. Takové zápasy v lize budou přicházet a my na ně musíme být lépe mentálně i herně připraveni, abychom si s takto nepříjemným soupeřem poradili.“