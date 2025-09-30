Dočasný hlavní kouč Bakoš, dosavadní Koubkův asistent, s kolegou Bečkou, jenž v klubu v poslední době pracoval jako videoanalytik, povedou Viktorii v nejbližších dvou zápasech proti Malmö a v neděli v domácí lize proti Hradci Králové.
Podle informací iDNES.cz je to takřka jistota.
Už v pondělí to také naznačil klubový šéf Adolf Šádek v prohlášení, které doprovázelo Koubkův konec. „Malmö a Hradec jsou naše dva nejbližší cíle, k nimž nyní míří veškerá naše pozornost, chceme oba zápasy jednoznačně zvládnout,“ prohlásil Šádek.
Po zápase s Hradcem následuje dvoutýdenní reprezentační přestávka, v níž už by Viktoria nového kouče mohla představit.
Bude to čerstvě padesátiletý Hyský?
Kdo sleduje podrobně českou ligu, tak si s Plzní, jejíž fotbalové cíle ještě umocňuje majetkový vstup bohatého podnikatele Michala Strnada, logicky Hyského spojí.
Někdejší ligový stoper trenérsky rostl ve slávistické akademii, v dospělém fotbale začal v druholigové Vlašimi, která se Slavií spolupracovala.
Do své první prvoligové štace nastoupil před rokem v Karviné, která zaujala jasnou herní tváří, atraktivním fotbalem i velmi dobrými výsledky. Hyský se také nebojí dát prostor i důležitou roli mladým hráčům, kteří se pod ním zlepšují.
Vidíte v současnosti mezi českými trenéry druhého Hyského?
„Asi všichni čtou a vidí, že se teď kolem mě děje několik věcí. Zájem je z několika klubů, ale nechci to komentovat, je to na mém agentovi,“ prohlásil Hyský po nedělním vítězství Karviné na Slovácku.
Kdo by vedle Plzně o něj ještě mohl mít zájem? Možná Ostrava, možná Olomouc. Výsledky obou ambiciózních klubů zůstávají za očekáváním.
„Mám v Karviné smlouvu. Pokračuju dál. Jsem profesionál,“ zdůraznil. Ale vzápětí řekl: „V nejbližších dnech se dozvíte víc.“
Pro Plzeň tu je ještě Luboš Kozel, Hyského někdejší spoluhráč z obrany Slavie, který odvádí výbornou práci v Jablonci. I on by pasoval do klubu jako je Viktoria.
Rozdíl proti Hyskému je v tom, že má k dispozici zkušenější kádr. Tým hraje špičku ligy, bojuje o poháry, má vyšší ambice než Karviná, společně se Slavií jako jediný letos ještě neprohrál.
I on trenérsky začínal ve Slavii, u její rezervy. V lize trénuje už osmnáct let. Jablonec, Dukla, Ostrava, Liberec a znovu Jablonec. Plzeň ho už kdysi chtěla, když po podzimu 2013 odcházel Pavel Vrba k národnímu mužstvu. Kozel však tenkrát v Dukle zůstal.
Pro Plzeň však nemusí být jednoduché v průběhu podzimu získat trenéra, který má kontrakt u konkurence.
V případě Hyského to může být složitější i v tom, že je spjatý se Slavií, která s Karvinou úzce spolupracuje i co se týče hráčů. Za poslední dvě sezony, čili v Hyského éře, šlo například o Mosese, Botose, Bužka, Singhateha, Camaru, Labíka či Planku.