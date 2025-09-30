Chance Liga 2025/2026

Bude v Plzni týden klid? Tým vedl Bakoš s Bečkou, Hyský stále trénuje v Karviné

  15:03
Fotbalový trenér Martin Hyský v úterý vedl trénink v Karviné. V Plzni, s níž je po pondělním odchodu Miroslava Koubka spojován, měli mužstvo dva dny před soubojem v Evropské lize s Malmö na povel Marek Bakoš se Zdeňkem Bečkou. Jak dlouho tento stav v obou klubech zůstane?
Dočasný hlavní kouč Bakoš, dosavadní Koubkův asistent, s kolegou Bečkou, jenž v klubu v poslední době pracoval jako videoanalytik, povedou Viktorii v nejbližších dvou zápasech proti Malmö a v neděli v domácí lize proti Hradci Králové.

Podle informací iDNES.cz je to takřka jistota.

Už v pondělí to také naznačil klubový šéf Adolf Šádek v prohlášení, které doprovázelo Koubkův konec. „Malmö a Hradec jsou naše dva nejbližší cíle, k nimž nyní míří veškerá naše pozornost, chceme oba zápasy jednoznačně zvládnout,“ prohlásil Šádek.

POHLED: Rozchod z rozumu. Ke Koubkovu konci se s novým bossem schylovalo

Po zápase s Hradcem následuje dvoutýdenní reprezentační přestávka, v níž už by Viktoria nového kouče mohla představit.

Bude to čerstvě padesátiletý Hyský?

Kdo sleduje podrobně českou ligu, tak si s Plzní, jejíž fotbalové cíle ještě umocňuje majetkový vstup bohatého podnikatele Michala Strnada, logicky Hyského spojí.

Někdejší ligový stoper trenérsky rostl ve slávistické akademii, v dospělém fotbale začal v druholigové Vlašimi, která se Slavií spolupracovala.

Kouč Karviné Martin Hyský během utkání s Baníkem Ostrava.

Do své první prvoligové štace nastoupil před rokem v Karviné, která zaujala jasnou herní tváří, atraktivním fotbalem i velmi dobrými výsledky. Hyský se také nebojí dát prostor i důležitou roli mladým hráčům, kteří se pod ním zlepšují.

Vidíte v současnosti mezi českými trenéry druhého Hyského?

„Asi všichni čtou a vidí, že se teď kolem mě děje několik věcí. Zájem je z několika klubů, ale nechci to komentovat, je to na mém agentovi,“ prohlásil Hyský po nedělním vítězství Karviné na Slovácku.

Kdo by vedle Plzně o něj ještě mohl mít zájem? Možná Ostrava, možná Olomouc. Výsledky obou ambiciózních klubů zůstávají za očekáváním.

„Mám v Karviné smlouvu. Pokračuju dál. Jsem profesionál,“ zdůraznil. Ale vzápětí řekl: „V nejbližších dnech se dozvíte víc.“

Pro Plzeň tu je ještě Luboš Kozel, Hyského někdejší spoluhráč z obrany Slavie, který odvádí výbornou práci v Jablonci. I on by pasoval do klubu jako je Viktoria.

O Hyského se zajímá několik klubů. Brzy se dozvíte více, naznačil kouč Karviné

Rozdíl proti Hyskému je v tom, že má k dispozici zkušenější kádr. Tým hraje špičku ligy, bojuje o poháry, má vyšší ambice než Karviná, společně se Slavií jako jediný letos ještě neprohrál.

I on trenérsky začínal ve Slavii, u její rezervy. V lize trénuje už osmnáct let. Jablonec, Dukla, Ostrava, Liberec a znovu Jablonec. Plzeň ho už kdysi chtěla, když po podzimu 2013 odcházel Pavel Vrba k národnímu mužstvu. Kozel však tenkrát v Dukle zůstal.

Pro Plzeň však nemusí být jednoduché v průběhu podzimu získat trenéra, který má kontrakt u konkurence.

V případě Hyského to může být složitější i v tom, že je spjatý se Slavií, která s Karvinou úzce spolupracuje i co se týče hráčů. Za poslední dvě sezony, čili v Hyského éře, šlo například o Mosese, Botose, Bužka, Singhateha, Camaru, Labíka či Planku.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
12. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
13. FC Baník OstravaOstrava 9 1 3 5 6:12 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 9 0 4 5 9:19 4
