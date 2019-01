Bohemians doufají v obrození Jusúfa. Na podzim hrál jen vývar, říká kouč

Trenér Martin Hašek byl na podzim nespokojený s hrou středních obránců, což klub vyřešil příchodem Lukáše Hůlky z Mladé Boleslavi a Lukáše Pokorného na hostování ze Slavie.

Ale také nutně potřebuje najít náhradu do středu zálohy za svého syna Martina, který přestoupil do Sparty, a Dominika Maška. Ten zamířil do Mladé Boleslavi.

Kouč zároveň doufá, že nejdůležitější pro tým bude, pokud se podaří dostat do formy bahrajnského útočníka Jusúfa Hilála, který po přestupu do Slavie zůstane v Bohemians na jaře na hostování.

Na startu přípravy však chyběl, protože je s bahrajnskou reprezentací na mistrovství Asie.

„Pro nás největší posilou bude Jusúf, pokud bude zdravý a bude schopen trénovat a hrát. Na podzim to často nebylo, a proto hrál jen vývar z Jusúfa,“ řekl Hašek na startu zimní přípravy.

Přesto svými výkony zaujal Slavii. „Udělali jsme zajímavý obchod se Slavií, ale zatím nám Jusúf neodevzdal to, co v něm je. Pokud to odevzdá na jaře, tak to bude pro nás největší posila,“ zdůraznil Hašek. „Očekávám, že do toho šlápne, aby byl připravený ve Slavii uspět.“

Dokonce během svátků vyrazil na rodinnou dovolenou právě do Bahrajnu, aby ho tam mohl sledovat během přípravy národního týmu.

„Byla to pracovní dovolená s rodinou. Sledoval jsem tam zápasy. Bohužel v zápase s Koreou musel brzy po příchodu na trávník střídat, protože dostal velkou ránu. Pak zas měl individuální plán. Teď v sobotu nastoupil jen na osm minut, takže to s ním není ideální. Ale doufám, že se dá do kupy a přijede v dobrém rozpoložení.“

Pro jistotu se ale s vedením klubu snaží sehnat dalšího hrotového útočníka, aby k němu měli náhradu, jelikož další útočník Lukáš Juliš stále zápasí se zdravotními problémy. K dispozici tak už má spíše rychlostní typ útočníka Jakuba Nečase a mladého odchovance Matěje Koubka.

„Poohlížíme se všude, ale není jednoduché přivést hráče, jako jsou Tetteh a Jusúf. To se může povést jednou za 20 let a některým klubům se to nemusí povést vůbec. Máme něco v hledáčku, i něco docela zajímavého pro fotbalového fajnšmekra. Ale to je hráč na pozici deset. My potřebujeme především klasickou devítku,“ řekl Hašek.

Na podzim patřili Bohemians s 18 vstřelenými góly v 19 zápasech k nejhorším. Hašek však chce ofenzivu zlepšit už od obrany, proto přivedl nové stopery Hůlku a Pokorného.

„Na stoperech naši hráči nepodávali dobré výkony dozadu ani dopředu. To znamená v konstruktivní rozehrávce. Čekám od nich zlepšení defenzivy, vytlačování a zkrácení hřiště, což nám umožní vytvářet větší tlak. A také rychlejší rozehrávku. To by nám mělo umožnit dostávat se více do koncovky, což může znamenat více gólů,“ uvedl kouč Bohemians.

„Věřím v práci. Kádr má charakter a věřím, že když se nám budou vyhýbat zranění, tak to kluci odpracují a budeme se pohybovat tam, kde byl náš předsezonní cíl, tedy prostřední skupina tabulky,“ dodal Hašek.