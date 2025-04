A teď si dvakrát dáme Spartu. Dvě výhry v sezoně jsou minulost, říká plzeňský Bakoš

Budou to zase zápasy na krev. Když Plzeň proti Spartě zopakuje výkony ze vzájemných zápasů základní části, obhájci titulu totálně zkazí sezonu.

„Dvakrát jsme Spartu porazili, budeme z toho čerpat, ale je to už minulost. I Sparta má z předchozích soubojů své poznatky, pojede se od nuly,“ varuje však plzeňský asistent Marek Bakoš.

Společně s kolegou Janem Trousilem zastoupili hlavního kouče Miroslava Koubka, který v týdnu podstoupil plánovaný stomatologický zákrok a na doporučení lékařů zůstal v domácí rekonvalescenci.

Přesto, může hrát nějakou roli, že jste Spartu v lize dvakrát porazili?

Je samozřejmě lepší, když se vám proti některému soupeři daří, než naopak. Zase budeme chtít zvítězit. Zregenerujeme, poctivě se připravíme na středu a budeme se chtít posunout blíž k jednomu z našich sezonních cílů.

Úvod nadstavby pro vás bude hodně náročný. Doma Sparta, pak na Slavii, ve třetím kole přivítáte Baník...

Čekají nás silní soupeři, ale ve skupině o titul to ani nemůže být jinak. A nezapomeňme ani na Jablonec a Olomouc, každý tým bude dobře připravený. Proto se tenhle systém vymyslel, aby si velké zápasy fanoušci užili. My se k tomu stavíme čelem, na nadstavbu se těšíme a věříme, že ty duely zvládneme. Ukázali jsme sílu v lize, v Evropě i teď proti Dukle, kdy jsme chtěli úspěšně uzavřít základní část soutěže a udržet druhou příčku.

Ve třiceti kolech jste získali 65 bodů, které ztráty vás mrzí nejvíc?

Hlavně ty domácí. Trochu nešťastné, po evropských pohárech. Baník, Slavia, Teplice. Tyhle týmy jsme doma nezdolali. Bodů jsme mohli mít víc. A pokud se chcete dívat v sezoně ještě o trošičku výš, musíte je zvládat.

Proti Dukle se to povedlo, i když jste po necelých pěti minutách inkasovali. Zatrnulo vám?

Hlavou mi bleskl Zlín v poháru, kdy se nám stalo to samé. Start byl nepříjemný, o to víc si cením, jak to kluci skvěle otočili. Velkou většinu utkání jsme diktovali tempo hry, byli nebezpeční. Nerodilo se to jednoduše, ale pak jsme dali čtyři branky a vývoj otočili. Bylo to specifické i v tom, že na lavičce scházel hlavní kouč, ale tým to zvládli dobře.

Bylo to nestandardní i pro vás s dalším asistentem Janem Trousilem?

Bylo to jiné. Nervozitu jsme necítili, ale snažili jsme se hráče upozornit, aby nic nepodcenili. Jak to bývá, když šéf není v práci, myši mají pré. Ale tým k tomu přistoupil skvěle, hráči byli mentálně velmi dobře připravení. Jsme spolu už nějaký čas, máme nějaké automatismy, šlo jen o to, aby se to ukázalo i na hřišti. Což se povedlo.

Byli jste během utkání s trenérem Koubkem v kontaktu?

Trenér absolvoval do středy celý přípravný proces, potom ho čekal zmíněný zákrok. I v pátek byl na závěrečné přípravě, bavili jsme se o variantách, které mohou nastat. Ano, měli jsme i nějaký kontakt během utkání, něco jsme spolu řešili, řekl nám své postřehy.

Uzdravil se útočník Adu. Cítíte, že v ofenzivě teď máte velkou sílu a budete to chtít ukázat i v následujících zápasech?

Je pravda, že na českou ligu máme nadstandardní útočnou sílu. Jsme rádi, že ti hráči dávají góly, vytvářejí brankové situace. Pavel Šulc je produktivní, k tomu vidí hru a tvoří šance. Ale chceme být i pevní vzadu. Proti Dukle se to úplně nepodařilo, měli jsme tam okénka a soupeř byl nebezpečný. Budeme se bavit o chybách a pokusíme se je odstranit. Když bude hra vyvážená, můžeme myslet na naše cíle.

Scházeli vám dva ze tří stoperů, jak vypadá zdravotní stav Jemelky a Markoviče?

Už jsou zapojení do tréninkového procesu, čekáme na povolení od lékařů, aby mohli jít i do zápasu. Myslím, že jsme těsně před tím okamžikem, aby šli na hřiště a týmu pomohli. Jsou to stabilní hráči základní sestavy, jsme rádi, že každou chvíli budou k dispozici.