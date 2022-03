Konec po dohodě. Bohemians zkusí místo Klusáčka zachránit asistent Veselý

Klusáček působil v Ďolíčku od října 2019, sobotní porážka 1:2 od Slovácka ale byla jeho poslední.

Bohemians mají aktuálně dvoubodový náskok před čtrnáctými Teplicemi a tříbodový před patnáctými Pardubicemi. Nejdůležitější úkol do závěru sezony? Vyhnout se baráži.

„Po utkání se Slováckem se v neděli sešli sportovní ředitel Miroslav Držmíšek a hlavní trenér Luděk Klusáček. Závěrem jejich setkání je společná dohoda o ukončení spolupráce, kterou následně posvětilo také představenstvo klubu,“ uvedli Bohemians na svém webu.

Ještě v sobotu přitom Klusáček působil odhodlaně.

Ocenil pozápasovou diskusi s fanoušky, kteří si tým zavolali po závěrečném hvizdu.

„Jsem rád, že to proběhlo. Navíc v rozumné formě, nebylo to nijak urážlivé. Chtějí, aby hráči bojovali za Bohemku a požadují lepší výsledky. To chápu a souhlasím s nimi,“ řekl.

Vršovický klub nezvítězil v lize pětkrát po sobě a v devíti z posledních deseti zápasů. Na jaře tým porazil pouze Zlín.

Jedná se o druhou trenérskou změnu na jaře a celkově pátou v ligové sezoně. Stejný krok učinily předtím Liberec, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav.

Pětapadesátiletý Klusáček poprvé trénoval Bohemians na jaře 2014, kdy je udržel v nejvyšší soutěži. Po záchraně se ale nedohodl s vedením klubu na prodloužení smlouvy a odešel do zahraničí.

Druhé angažmá v Ďolíčku načal před necelými třemi lety a v první neúplné sezoně je dovedl až do finále nadstavbové skupiny o Evropu, kde nestačili na Mladou Boleslav. V uplynulém ročníku, v němž kvůli pandemii koronaviru hrálo netradičně 18 týmů, skončili Bohemians desátí.