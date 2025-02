Friis po výhře: Líbil se mi začátek. Kuchta je v dobrém slova smyslu blázen

Zápasy v Uherském Hradišti bývají složité, ale tentokrát to pro vás vypadalo až příliš snadno. Nesouhlasíte?

Věděli jsme, jak hraje Slovácko, že je velmi organizované. Líbilo se mi, jak jsme od začátku hráli v tempu a intenzivně. Už po pěti vteřinách bylo jasné, jak se chceme prezentovat. Po půlhodině jsme trošku spadli, chceme ještě více. Některé věci jsme mohli řešit lépe.

Kvůli technickým problémům dnes nefungoval VAR. Pomohlo to plynulosti hry?

Upřímně nevím, co k tomu říct. Musíme si na něj zvyknout. Je součástí fotbalu, pravidel. Jasně, jsou situace, které se ověřují déle, ale vždycky je k tomu nějaký důvod. Patří k tomu i technické problémy a dnešní zprávou je, že se musíme zlepšit všichni. Není důvod, aby se VAR rušil.

Na obou gólech měl podíl Jan Kuchta. Takhle jste si jeho návrat z Dánska představoval?

Jsem šťastný za něj. Jeho výkon se mi líbil. Comeback se mu velmi povedl. Nejen díky gólu, ale byl také platný v presinku. Kuchtič je v dobrém slova smyslu blázen. Takové hráče potřebujeme. Mám je rád, když pracují dobře.

Pro vás škoda, že loni v srpnu odešel. Druhá polovina podzimu vám pak nevyšla.

V létě chtěl ze Sparty odejít, zasloužil si to za předchozí dvě sezony. Nechceme tady hráče držet. V zimě se chtěl vrátit a teď ukázal, že z něj může profitovat Sparta i on.

V poločase jste střídal Lukáše Haraslína. Proč?

Byl to plán. Měli jsme ho vymyšlený dopředu. Chtěli jsme postavit co nejsilnější tým. Jen jsme řešili, jestli bude hrát od začátku, nebo do zápasu vletí ve druhé půlce. I kdybychom prohrávali v přestávce 0:2, stáhli bychom ho.

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič napřahuje ke střele v pokutovém území Slovácka.

Naopak na lavičce začal Veljko Birmančevič, o něhož má prý zájem Sparta Moskva a nabídku poslal Besiktas. Projevilo se to nějak na něm?

Motivaci má pořád stejnou. A jeho možný odchod není otázka na mě, i když je to dobrá otázka.

A co zraněný Angel Preciado? Proslýchá se, že je ještě doma v Ekvádoru.

Pracuje na Strahově každý den, aby se vrátil. Čtyři pět hodin tráví v posilovně, což pro něj není zábava. Nejraději by se hned viděl na hřišti, ale nejsem momentálně schopný říct, kdy ho uvidíme. Určitě to nebude v nejbližším období.

Poprvé v lize nastoupil dánský záložník Magnus Kofod Andersen na poslední půlhodinu. Pomohl?

Jsem za něj velmi rád. Jeho výkon mě potěšil. Je to typ hráč, kterého potřebujeme v kádru. Umí podržet balon. Na to, jak není vysoký, je statečný. Ještě si musí zvyknout na intenzitu a tempo české ligy. Může být velkou posilou.