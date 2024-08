Hlavně si nepřenést zklamání na Malmö. Kouč Friis o první ligové ztrátě

Sparta poprvé ztratila body, ale ty v dlouhodobé ligové soutěži může ještě nahrát v jiných duelech. „Radši bych jedenáct výher z jedenácti zápasů,“ pravil kouč Friis.

„Ale je třeba se teď připravit na Malmö,“ zdůraznil.

V domácí odvetě závěrečného předkola Ligy mistrů půjde o postup do hlavní fáze soutěže, v níž Sparta nebyla devatenáct let. A pokud duel pokazí, napravit ho už nepůjde. Z prvního utkání ve Švédsku si přivezla náskok 2:0.

I proto proti Slovácku kouč opory šetřil, udělal devět změn.

Na kolik se zásah do sestavy projevil na výsledku?

Máme před sebou velmi důležitý zápas, ale všichni, kteří nastoupili, jsou plnohodnotnou součástí kádru. Měli jsme to v rukách skoro sto minut. Soupeř dal z prvních dvou střel dva góly a my jsme museli dohánět. To je těžké vždycky. Do poslední chvíle jsme se snažili, ohromně nám pomohli fanoušci, ale třetí gól jsme tam už nedotlačili.

O2 TV Sport @O2TVSportCZ Sparta srovnává! ⚽️ Michal Trávník zahrál v pokutovém území rukou a rozhodčí Orel nařídil po přezkoumání videa penaltu, kterou s přehledem proměnil Veljko Birmančevič! 👇 https://t.co/TbyNMJTufo oblíbit odpovědět

Jaká je tedy příčina první ligové ztráty v sezoně? A je to před odvetou s Malmö problém?

Chyběla nám kvalita s míčem, měli jsme málo pohybu, nenabízeli jsme se tolik. Přitom jsme si příležitostí vytvořili dost, ale nedokázali jsme je proměnit. Měli jsme sedmnáct střel... Někdy dáte ze čtyř šancí čtyři góly, tentokrát jsme nedali skoro nic.

V poločase jste vystřídal Krasniqiho s Daňkem. Hráli špatně?

První poločas byl pro naše desítky určitě těžší, svezli se i s výkonem celého týmu. Chyběla nám lepší nabídka, to byl důvod ke změně. Ale rozhodně to není tak, že bych si myslel, že hráli špatně. Chtěli jsme něco změnit, ale určitě bych neřešil poločasy zvlášť, prostě nám chyběla kvalita celkově.

Stopery trápil někdejší reprezentant Krmenčík. Byl to právě on, kdo se nejvíc podepsal pod vaši ztrátu bodů?

Nebylo to jen o něm. Slovácko hraje podobně několik let. Hrají na dlouhé balony, vyhrávají souboje a hráči chodí za obranu. Souboje s ním byly náročné, on dva vyhrál a dali z toho dva góly. Je těžké to komentovat.

Chance Liga @chanceliga Michael Krmenčík otevírá svůj gólový účet v dresu Slovácka ve velkém stylu 🚀😮‍💨 https://t.co/oOVrF0SZjW oblíbit odpovědět

Do druhého poločasu si stopeři Sörensen s Rossem prohodili pozice. Proč?

Asgera jsme chtěli využít na pravé straně v rozehrávce a Mathiase dostat do soubojů s hrotovým útočníkem uprostřed, aby je tam vyhrával.

Byl výkon středopolaře Solbakkena jeho nejlepší ve Spartě?

Markus hrál velmi dobře. Jestli to byl jeho nejlepší výkon ve Spartě, na to mi dejte čas, to si potřebuju ještě zhodnotit. Hlavně když měl míč, tak ukázal, proč k nám přišel.

Ani na lavici nebyl útočník Kuchta, proč?

Má drobné zranění, ale očekávám, že v dalších dnech půjde do tréninku.

V nominaci nebyl ani Vitík. Souvisí to s jeho možným přestupem do zahraničí?

Je to ten samý případ jako Kuchta. Nebyl připravený na sto procent, ale v příštích dnech bude trénovat.