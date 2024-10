Dvě porážky jsou moc. Budeme bojovat a dohánět, řekl Friis po derby

Sparta prohrála v lize podruhé za sebou, což se jí nestalo dva a půl roku. Nezvládla zápasy po vystoupeních v Lize mistrů a má na Slavii šestibodové manko.

„Žádná panika, budeme dohánět,“ prohlásil Friis.

Co ztráta šesti bodů znamená pro další vývoj ligy?

Samozřejmě, že se porážkou budeme zabývat, ale nechceme dělat žádné zbrklé změny. Budeme pokračovat v tom, co nám fungovalo. Budeme se snažit, abychom tu ztrátu co nejrychleji umazávali.

V lize jsou vaše výkony i výsledky nepříliš přesvědčivé, v Evropě se prezentuje mnohem líp. Čím to je?

Ty zápasy jsou jiné, myslím si, že to cítí i Slavia. V pohárech hrajete proti velkým týmům. V lize zase jsou pro soupeře zápasy proti nám jako Liga mistrů. Ano, nedáváme pět šest gólů, ale v minulosti jsme vyhrávali. Musíme dobývat, očekává se od nás jen vítězství. My jsme v pohárech v pozici našich soupeřů v lize. Pravda, dvě porážky z deseti zápasů jsou hodně. Budeme víc bojovat, musíme víc kreativnější a uděláme maximum, abychom to zlepšili.

Nepohlídali jste si úvod derby, přitom Slavia je tím doma pověstná. Proč vás to zaskočilo?

Upřímně, bezprostředně po zápase se mi na to těžko odpovídá, nemám tušení. Ale je pravda, že když dostanete rychle dva góly, tak je důvod, proč jsme prohráli. Přitom jsme si říkali, že musíme dobře začít, ale bohužel se nám to nepovedlo. Když po minutě dostanete první gól, tak je to těžké, speciálně na Slavii.

Sparťané vstřebávají prohru v Edenu.

Překvapil jste nasazením Krasniqiho místo Haraslína. Proč?

Dali jsme ho tam, protože jsme očekávali, že budeme potřebovat hodně náběhů za obranu. Ale k našemu překvapení jsme dostali víc prostoru v nižších prostorech. Pracovali jsme s nějakým plánem, nakonec to bylo jinak. I tak si myslím, že Ernal byl dobrý s míčem.

Slavia nakopávala míče na své útočníky, což se přece čekat dalo. Neměli jste si s tím poradit líp?

Určitě jsme mohli zareagovat, ale rozdělil bych to. Věděli jsme, co nás čeká, když má Slavia míč. Tímhle stylem se prezentuje i v evropských pohárech a dokáže potrápit i velké týmy. Má ten styl naučený, vypilovaný. Ale spíš se chci bavit o tom, co jsme dělali my, když jsme získali míč a měli jsme tam víc prostoru. Trochu déle nám trvalo, než jsme se srovnali a zlepšili jsme se až v druhém poločase.

V půli jste střídal Olatunjiho, Zklamal vás? A jak do dalších zápasů vidíte jeho rotaci s Rrahmanim?

Oba jsou typologicky jiní. Victora jsme nasadili proto, že jsme čekali hodně soubojů. Navíc naposled tady Slavii nadělal spoustu problémů. Tentokrát ho dobře pokryli. Nám se pak otevíral prostor ve středu pole a Albion je v mezihře i ve výstavbě lepší. Zároveň skvělý střelec, což jste sami mohli vidět.

Derby tentokrát nebylo tak emotivní jako v minulosti. Čím to podle vás bylo?

Zásluhu na tom měl rozhodčí, který to dobře zvládal. Dřív vládly emoce a pak bylo těžké to ukočírovat.

Ale vyloučil vám Vitíka, který se brankáře Kinského po jeho zákroku nedotkl.

Je to tak, na svého brankáře šlápl hráč Slavie. Myslel jsem, že se k tomu vrátí VAR, ale bohužel u druhé žluté to nejde. Myslím si, že to nebyl zápas, aby v něm padly dvě červené karty.