Sparťanský kouč Friis: Hlavně žádnou paniku, fotbal porážky přináší

Sparta poprvé v sezoně prohrála. Zatímco kvalifikaci o postup do Champions League i úvodní zápas základní fáze proti Salcburku zvládla mistrovsky, v domácí lize proti viditelně slabším soupeřům jí to drhne. A to nebyl jen případ duelu proti Olomouci, kde to však bylo nejvíc vidět, protože dostala tři góly a ztratila všechny body.

Byli jste až příliš bohorovní?

Na zápas jsme byli stoprocentně koncentrovaní. I první půle to ukázala. Ale měli jsme dát víc než jen jeden gól, měli jsme zápas rozhodnout. Udělali jsme spoustu individuálních chyb, což nám není vlastní. Na to nejsme zvyklí. Musíme všechno správně pojmenovat a říct si, co jsme udělali špatně.

Co nejvíc?

Hlavní důvod porážky je, že jsme polevili, sundali nohu z plynu, snížili rychlost a soupeři jsme dali šanci, aby se do zápasu vrátil. A pak ty chyby. A to nemyslím jen ty v defenzívě, po který padly góly. Ale za stejné považuju i ty na druhé straně hřiště.

Jste hodně naštvaný?

Nenávidím porážky, to samé kluci. Je těžké hledat pozitivní věci, ale nesmíme tomu podlehnout. Vidím, že každý den usilovně pracujeme na tom, abychom podávali ty nejlepší výkony. Asi bych potřeboval ještě v sobotu další tiskovku, abych vám řekl, co všechno bylo špatně. Na zápas se v noci budu dívat několikrát, teď můžu mluvit jen o statistikách. Soupeř měl čtyři střely na bránu a dal tři góly. To je od něj velmi dobrá práce.

Trenérský štáb Sparty po porážce s Olomoucí.

Olomouc měla i vyšší ukazatel očekávaných gólů, měli jste s její hrou problémy?

Nechci, aby to vyznělo, že nehráli dobře a měli jen štěstí. Naopak, hráli velmi dobře. xG budou mít logicky vyšší, když se podíváte, jak góly padaly. My prostě nemůžeme soupeři dovolit, aby se takhle jednoduše dostal do zápasu.

Poprvé jste střídal, když jste ještě vedli. Dolů šli Birmančevič s Preciadem. Nebyla to chyba?

Chtěli jsme do hry dostat typologicky jiné hráče, proto jsme střídali. Hned jsme tam z pravé strany měli slibné centry a možnosti. Ale samozřejmě v zápase rozhodují góly. Jakmile jsme dostali třetí, už to bylo obtížné.

Je to varování před náročným programem v říjnu? Hrajete ve Stuttgartu, na Slavii, na Manchesteru City, v Plzni.

Beru to tak, je to varování. Ale upřímně, nedívám se dopředu, co nás čeká za soupeře. Jsme v nejlepší soutěži světa, takže tam jsou jen velké týmy. A máme i těžké protivníky v domácí lize. Po Olomouci musíme být k sobě kritičtí, každý si k tomu může říct svoje. Nejsme zvyklí prohrávat.

Nasadil jste to nejlepší, ale nemáte teď co se týče sestavy zamotanou hlavu?

Nesouhlasím s tím, abych po jedné chybě něco od základů měnil. Máme plány, jak chceme hrát. Už mám něco v hlavě na Stuttgart. Hlavně žádnou paniku, fotbal porážky přináší. Věřte, děláme maximum proto, abychom naše výkony udrželi. Teď tu sedíme s nepříjemnými pocity a vy se ptáte, což je správné. Ale panikařit nebudeme. Samozřejmě musíme hrát líp.