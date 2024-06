Nadšení, hrdost. Jsem připravený a jdeme se rvát, hlásí nový kouč Friis

Možná právě jeho příchod koncem roku 2022 byl tím zlomovým okamžikem, po kterém dosavadní průběh angažmá jeho krajana Priskeho nabral zlatý směr.

Friis obsadil pozici prvního asistenta po Thomasi Norgaardovi, Sparta v té době byla v tabulce třetí a na Slavii ztrácela sedm bodů.

Během jara 2023 přeskočila rivala i Plzeň a získala titul, ve finále poháru proti Slavii ještě neuspěla. V poslední sezoně vyhrála ligu i pohár, navíc plusové body nasbírala i v Evropě.

Friis jako asistent měl na starosti především ofenzivní fázi hry. Sparta dala šestaosmdesát branek, o šest víc než její nejbližší protivníci Slavia s Plzní.

„Pokračujeme pořád dál a chceme být ještě lepší. Když něčeho dosáhnete, je pak náročné to zopakovat. Obhájili jsme titul, což je obrovský úspěch. Zároveň máme ambice v evropských pohárech,“ prohlásil Friis v rozhovoru pro klubovou televizi.

O čem ještě nástupce Briana Priskeho, jenž odešel do Feyenoordu, mluvil?

O prvních dojmech. „Hlavou se mi honí tři věci. Samozřejmě nadšení. Pocit hrdosti, že jsem vůbec takovou příležitost dostal. A také to, že jsem připravený.“

O znalosti prostředí. „Vím, jak to tady chodí, jaké jsou naše postupy. Znám všechny lidi kolem, mám vybudovaný vztah k fanouškům. Znám klub i jeho historii. Stát se v této pozici hlavním trenérem je pro mě obrovskou výhodou.“

O způsobu práce. „Nesmírně důležité je pokračovat v nastolené cestě. Chceme mít úspěchy jako v předchozích sezonách a nejsnazší způsob je pokračovat v tom, co se nám dosud dařilo. Vždycky je samozřejmě důležité přizpůsobit detaily okolnostem. Odrazit se vždycky můžeme od pevných základů. Pořád je ovšem nejzásadnější kolektivní výkon celého realizačního týmu, nehledě na to, že v čele budu teď já. Jedině týmový výkon nás může posunout.“

O podpoře a o lidech ve Spartě. „Jsou to dříči, kteří mají Spartu v srdci. A dělají všechno proto, aby Sparta byla úspěšná. Nejen Tomáš Rosický a Tomáš Sivok, ale taky lidé z vedení a všichni na Letné. I na Strahov chodí všichni dennodenně s obrovským zápalem. To musíme zachovat a vášeň ještě víc prohlubovat. Během zápasů se samozřejmě můžeme spoléhat na vyprodanou Letnou a oddané fanoušky. Všechno do sebe zapadá. Vím to, protože jsem tu něco zažil.“

Lars Friis narozen 7. května 1976 Trenérská kariéra: Midtjylland - mládež (2013 až 2015), asistent v Aarhusu (2016 až 2017), individuální trenér v Brentfordu (2018), Brentford B (2018 až 2019), asistent v Aarhusu (2019 až 2021), Viborg (2021 až 2022), Aalborg (2022), asistent ve Spartě (prosinec 2022 až červen 2024), Sparta (od 2024 – ?)

O způsobu, jak úspěchů dosáhnout. „Věřím tomu, že když děláte věci správně a naplno, tak jedině tak máte šanci na úspěch. Abyste byli úspěšní, musíte být pořád hladoví. Musíte analyzovat, co jste udělali, jestli by to šlo udělat ještě líp a kde přesně je prostor pro zlepšení. To je ten hnací motor. Když jde všechno moc hladce, člověk může zpohodlnět. Proto občasné nárazy mohou být ku prospěchu. Přichází nová sezona s novým trenérem a pár změnami, což nám pomůže tu hladovost udržet.“

O startu úterní přípravy. „Nemůžu se dočkat. A věřím, že to mají i kolegové, kteří si teď užívají zaslouženou dovolenou. Až se na Strahově potkáme, od prvního okamžiku pojedeme na maximum. Důležité je všechno správně nastartovat a jít si za tím. Jsme připravení a jdeme se rvát.“