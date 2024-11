Proč Sparta zase nevyhrála? Přestali jsme se držet plánu, litoval kouč Friis

Už to pro něj musí být ubíjející. Nejdřív od začátku sezony patnáct zápasů bez porážky, z toho bylo třináct vítězství včetně kvalifikace i úvodního duelu v Lize mistrů. K tomu první místo v Chance Lize.

Kouč Friis o situaci kolem Preciada Pravý krajní hráč Ángelo Preciado se zranil na tréninku před zápasem v Plzni. Od té doby zmeškal tři ligová utkání, jedno v českém poháru a duel v Lize mistrů proti Brestu. Přesto překvapivě figuruje v ekvádorské reprezentaci pro zápasy jihoamerické kvalifikace o postup na mistrovství světa 2026. A řeší se, jestli do Ekvádoru odcestuje na lékařskou prohlídku, aby jeho zdravotní stav posoudil lékař tamní reprezentace. „Situace je jednoduchá, je zraněný. Chyběl nám několik zápasů a ještě asi chybět bude. Že ho povolali, to je obvyklá praxe vycházející z pravidel FIFA. Pokud o to jeho asociace požádá, měl by absolvovat zdravotní prohlídku. Stejné to je i v případě české nebo jakékoli jiné reprezentace. Ángelo je zraněný, ekvádorský národní tým to ví, ty informace mají,“ poznamenal Friis.

Od té doby deset zápasů, jen dvě vítězství (z toho jedno nad Brnem v Mol Cupu) a šest porážek. Naposledy ztráta v Mladé Boleslavi a pokles na čtvrtou příčku v tabulce.

O naději, že zase začnou lepší časy, připravil Spartu vyrovnávací gól osm minut před koncem.

„Proč jsme nevyhráli? Dobrá otázka...,“ reagoval Friis.

Tak proč?

Nedrželi jsme se plánu, to bych viděl jako hlavní příčinu.

Jaký byl plán?

Měli jsme akce obehrávat a co nejvíc využívat kraje hřiště. Jenže v určité fázi jsme se toho přestali držet, hráli příliš středem pole, což vyhovovalo soupeři a chodil nám do rychlých brejků. Z toho jsme dostali první gól.

Ale zmátořili jste se a šli znovu do vedení.

Jsme v situaci, kdy o každou výhru musíme bojovat mnohem víc, než to bylo před měsícem, před dvěma. Nedostáváme se do šancí tak lehce. Udržet čisté konto pro nás není samozřejmost. Musíme do toho dávat o dvě stě tři sta procent víc. To je jediná cesta, jak z toho ven.

I s Olomoucí (2:3) a s Ostravou (1:3) jste dali první gól. Asi není náhoda, že jste vedení neudrželi ani v Mladé Boleslavi.

Mám hlavně pocit, že kdybychom dělali všechno tak, jak jsme měli, tak bychom se během utkání do problémů nedostali. Teď to ode mě není hluboká analýza, k ní se teprve dostaneme. Musíme se zamyslet, jak pracovat s psychikou. Musíme tvrdě pracovat, držet se plánu a působit jednotně, to vám pak situaci usnadní.