Prohrát se může, ale takhle? Friis se zlobil, vysvětlil i Olatunjiho absenci: Přišel pozdě

„Výhry se tvoří už v týdnu před zápasem a já jsem tentokrát prostě cítil, že nám něco chybí,“ řekl Friis po nečekané prohře na severu Čech.

Jaký to mělo důvod?

Scházela mi vůle jít do brány, ale i zastavovat útoky soupeře. Situaci, kdy jsme dostali gól, jsme mohli uhrát rozhodně lépe. Chyběl mi důraz i zabijácký instinkt, zkrátka to, co nás zdobilo v předchozích zápasech. Do vápna jsme se dostávali, měli jsme i střely, ale nebyli jsme nebezpeční. Nevyužili jsme šance, které nám Liberec nabízel.

Proč podle vás nebyl týden před zápasem s Libercem příliš dobrý? Šlo o uspokojení po derby?

O podcenění nebo uspokojení se určitě nejednalo. Několik týdnů jsme podávali velice dobré výkony, vrátili jsme se zpátky, vyhrávali jsme, ale někdy prostě máte pocit, že to není úplně ono a já jsem v týdnu prostě cítil, že nám něco chybí.

Proč chyběl Olatunji, který je důrazným typem hráče?

Když chceme vyhrávat, musíme odvádět naprosté maximum v tréninku. Budu upřímný, tenhle týden nebyl moc dobrý. Můžeme mít dobré i horší dny, ale musíme odvést sto procent. To platí obecně. Victor přišel pozdě na jeden z mítinků. Máme to nastavené tak, že v tom, na co nepotřebujete talent, musíte být absolutně nejlepší. A přijít včas žádný talent nevyžaduje. Až bude Victor všechno plnit, budeme mít zase čistý stůl. Nebylo a není to žádné drama. Na hřišti mi chyběl, ale chceme s hráči udržet profesionální prostředí v kabině a společně ho chránit. To je pro mě nejdůležitější.

Sparťanský trenér Lars Friis během utkání v Liberci

Lukáš Haraslín nebyl tentokrát vidět jako v jiných zápasech. Bylo to tím, že na něj byla defenziva soupeře dobře připravená?

Nerad ukazuju na jednotlivce, ale ano, je to jeden z těch hráčů, od kterých jsem čekal víc, ale já jsem čekal víc od celého týmu. Přitom jsme měli míč často na kopačkách a dostávali jsme i dlouhé balony nahoru, ale bohužel jsme si nevytvářeli tolik šancí. Ale to se bavíme o všech ofenzivních hráčích. Chyběla mi i kvalita v soubojích jeden na jednoho, to byl asi ten problém.

Jaký je stav zraněných hráčů Vitíka a Preciada?

S Vitíkem to nakonec bylo horší, než jsem si po zápase se Slavií myslel, ale věřím, že bude během několika týdnů zpátky. Poranění kotníku není jednoduché, ale jde to dobře a uvidíme, kdy se vrátí. U Preciada je to víceméně stejné. Rekonvalescence je dlouhá, ale jsem strašně rád, že už ho vidíme v posilovně a začíná běhat, ale ještě potřebuje delší čas.

Jak jste spokojený s dosavadním průběhem jara?

Měli jsme dobrou sérii, ale my jsme ji potřebovali, protože jsme na podzim podělali spoustu zápasů, takže musíme vyhrávat a vyhrávat. V Liberci jsme tři body nezískali, ale to se může stát. Byl jsem ale opravdu nespokojený s tím, jakým způsobem jsme prohráli. Takže ano, jsme rádi za sérii devíti výher v řadě i za postup v MOL Cupu, ale porážka na tu jarní sérii vrhá trošku stín.