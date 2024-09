Larsi, úsměv. Sparťanský kouč o výhře v Hradci, Kuchtovi i případných posilách

Sparta extrémně náročnou úvodní pasáž sezony zakončila v sobotu pozdě večer vítězstvím v Hradci Králové (2:0). Ale ani v nadcházející reprezentační přestávce si většina hráčů neodpočine.

„Plánujeme společný kemp na horách,“ pronesl Friis s vážnou tváří na tiskové konferenci. „Ba ne, dělám si legraci. Opravdu si potřebujeme orazit, hráči i realizační tým. Ale k reprezentacím nám odjede třináct hráčů. Není to pro ně úplně to nejlepší.“

O čem ještě kouč v Hradci Králové mluvil?

O vítězství 2:0. „Chtěl bych pochválit Hradec, jakým způsobem se předvedl. Snažil se hrát fotbal, šlo jim to. Mně se to líbilo. Je to dobře i pro český fotbal, že jsou v lize týmy, které chtějí hrát fotbal a ne jen nakopávat. Pro nás to bylo velmi těžké utkání. My jsme byli o něco lepší v poslední třetině hřiště, což rozhodlo.“

O Albionu Rrahmanim, který první gól připravil a druhý dal. „Dokud měl sílu a energii, tak byl velmi dobrý. Je tady krátce a musí si zvyknout na náš styl hry, na intenzitu. Bude trvat, než si zvykne na spoluhráče. Zatím jsme neměli moc času s ním pracovat. Ale viděli jste ten klid, když měl míč, a přehled? Čekáme od něj hodně. Naskočil do dvou zápasů a byl u našich třech branek ze čtyř. To je paráda.“

O jeho střídání pět minut po pauze a proslovu k němu. „Myslím si, že je velmi důležité, když přijdete do nového klubu, si ty momenty užívat. Ve sportu někdy neprožíváte jen ty hezké. Střídání bylo naplánované, už jsme o tom mluvili v poločase. A ve chvíli, kdy tam po souboji zůstal ležet, tak jsem se raději rozhodl ho střídat hned. Zraněný není.

O ostré debatě s Haraslínem. „V každém momentu chceme od hráčů to nejlepší, tohle se týkalo taktických detailů, což je běžná věc. Mluvili jsme o tom i pak v poločasové přestávce. Lukáš je pro nás důležitý a já mu chtěl pomoct. Byly momenty, že jsem stál u lajny a byl aktivní. Cítil jsem, že je třeba týmu dát energii.“

O Laciho chybě v rozehrávce, po které mohl soupeř dát gól. „Špatně jsme tu situaci přečetli, ať už to byl Qazim nebo ti, kteří přihrávku měli dostat. Po hráčích chceme, aby hráli po zemi a drželi míč, takže tyhle chyby se stávají. Ale samozřejmě nechceme, abychom soupeři servírovali míč do šancí. Náš styl k takovým momentům vede, hráčům to vyčítat nebudu, protože by se pak báli hrát. Tam šlo spíš o gesto, co se dělo po té chybě. Je důležité rychle přepnout do obrany.“

O odchodu Jana Kuchty do Midtjyllandu. „Bude nám chybět. Je to skvělý kluk. Přinesl nám hodně dobrých věcí, dal hodně gólů a pro soupeře byl pořád nebezpečný. Měl sen ještě to zkusit v zahraničí. Když jsem s ním o tom nedávno mluvil, řekl jsem mu, že mu k tomu pomůžu. On nám hodně pomohl. Nastal pro něj dobrý čas na přestup. Šel do velmi kvalitního klubu, byl to pro něj dobrý krok.“

O náhradě za Kuchtu. „Victor Olatunji se zlepšil, přišel Rrahmani a to dnes ještě nenastoupil Tuci. Ten když se dostane na hřiště, tak snad vždycky dá gól. Máme v útoku konkurenci.“

O případných dalších posilách, především na levý kraj, když se vážně zranil Imanol. „Je smutné, co se Imanolovi stalo. Je to pro něj těžké. Máme tam Ryneše, který hraje velmi dobře. Mohou tam hrát také Suchomel nebo Zelený. Uvidíme, mám ještě trochu času to řešit. Tomáš Rosický pořád pracuje, takže uvidíme, co se stane. Ale i kdyby nikdo nepřišel, tak si poradíme.“

O náročném programu v říjnu, kdy se zápasy Ligy mistrů budou střídat s exponovanými duely v lize. „V první řadě se musíme dívat na září a ty zápasy zvládnout. Ale je pravda, že v říjnu to bude hodně nabité. Už minulých sezonách jsme měli zápasy se Slavií a Plzní blízko sebe. Budeme se snažit získat co nejvíc bodů v Lize mistrů, ale zároveň se snažit splnit cíl v ligové soutěži.“