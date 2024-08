Střídat Rosse? A co ostatní výkony? Já viděl pozitiva, divil se Friis kritice

Sparťané po chybě Vitíka s Rossem umožnili soupeři jedinou šanci za celý zápas, Júsuf ji využil a domácí vedli. Jinak protivníka do situací, ze kterých by mohl dát gól, hosté nepustili.

O poločase jste o střídání neuvažoval?

Absolutně nesouhlasím s tím, že by Mathias neměl svůj den. Neříkám, že podal úplně nejlepší výkon. Měl proti sobě silného útočníka, jednoho z fyzicky nejsilnějších v lize. Júsufa si pamatujeme z minulé sezony, jak nám dělal potíže v Mladé Boleslavi. Jak Mathias proti němu zahrál, to byl solidní výkon.

Do stoperské trojice se vrátil Zelený. Co vám to řeklo směrem k úterní odvetě v kvalifikaci o Ligu mistrů v Bukurešti?

Složení naší stoperské trojky se taky odvíjí od utkání, od soupeře, proti kterému hrajeme, od obrazu hry, který očekáváme. Máme několik možností, jak tu trojku poskládat. Nejde říct, která je nejlepší. Viděl jsem teď velmi dobrou obranu. Poradit si se způsobem hry, který Bohemians praktikují, není jednoduché. Hrají hodně přímočaře, využívají rychlosti svých hráčů. Ano, proti tomu co říkám, mluví inkasovaný gól, ale tam to byla chyba minimálně dvou hráčů. A pak čelíte Júsufovi v plné rychlosti. Já jsem stopery pochválil, na Bohemce je to vždycky složité.

Proti úternímu duelu s rumunským FCSB jste udělal šest změn. Mohou někteří naskočit i v Rumunsku?

Asi bych rád řekl, že už mám čistou hlavu na příští zápas, ale takhle bezprostředně po utkání na Bohemians o něm nejde hned přemýšlet. Ale určitou představu, jak tam hrát a jak to tam může vypadat, mám.

Šetřil jste někoho?

Hráli jsme v úterý, v sobotu, v pondělí letíme, v úterý zase hrajeme. Nemůžeme každého hráče vytěžovat na devadesát minut, to prostě nejde. Musíme hodně zvažovat, koho využít na konkrétní zápas. Pochopte, ke každému hráči musíme mít jiný přístup. Například Victor Olatunji nemůže hrát celý zápas a pak hned znova. Jeho tělo potřebuje čas na regeneraci.

Sparťanský útočník Indrit Tuci (vpravo) s Kaanem Kairinenem během utkání s Bohemians.

Po čtyřech kolech máte dvanáct bodů stejně jako v úvodu minulé sezony. Co to pro vás znamená?

Jsem rád, že vyhráváme, že odvádíme dobrou práci. Na minulé sezony nemyslím. Abychom vzpomínali na to, že jsme získali trofeje, to je nám letos k ničemu. Je to minulost. Soustředíme se na současnost a za čtyři výhry jsem šťastný. Do toho hrajeme předkola, což jsme věděli, že bude těžké. Ale nestěžujeme si, děláme to, co máme rádi. Pokud půjdeme s takovým odhodláním do každého zápasu, bude to v pořádku.

Poprvé v české lize jste nasadil Imanola, ale po dvaceti minutách zůstal po souboji ležet a ze hřiště odkulhal. Kolik času může potřebovat, aby si na tvrdou hru českých týmů zvykl?

Ten čas potřebují všichni hráči, kteří k nám chodí z ciziny. Byl jsem smutný, že musel střídat, protože právě v tomto utkání by se toho hodně o české lize naučil. Prostředí na Bohemce je jedno z nejnáročnějších. A právě takoví hráči jako on sem přinášejí něco jiného.

Jak to s ním vypadá?

Zatím nevím, na prognózy je brzy.