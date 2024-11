Proč nehrál Birmančevič? řeší fanoušci. Kouč Sparty o něm i o složitém období

Po porážce v Plzni (0:1) minulý víkend bylo v kabině dusno. Hráči si vyříkávali mizerné výkony i výsledky. Své si k tomu řekli kouč Lars Friis i týmový manažer Tomáš Sivok. A srbský reprezentant, který letos zdaleka nehraje v pohodě a ve formě jako v předchozím ročníku, to údajně těžce nesl.

„Do té otázky vstoupím. Veljko je zraněný, má potíže s tříslem,“ pronesl tiskový mluvčí Pavel Jína, když dotaz mířil na kapitána Filipa Panáka.

Dál už k Birmančevičovi i k současné nekomfortní situaci mužstva v lize mluvil trenér Lars Friis.

Překročil Birmančevič určitou hranici?

Myslím si, že by bylo fér, aby to, co se děje uvnitř týmu, uvnitř také zůstalo. Víc to komentovat nebudu, doufám, že to chápete.

Sparťanští fotbalisté před utkáním s Baníkem Ostrava.

Nastoupil by Birmančevič proti Baníku, kdyby nebyl zraněný?

Ano, nastoupil. Veljko bude kvůli zranění třísla mimo hru čtyři až šest týdnů.

Prohráli jste čtvrtý zápas z posledních pěti. Cítíte, že vaše pozice kouče je ohrožená?

Když jste ve Spartě, musíte vyhrávat. Když to nejde, logicky se hledají důvody, proč tomu tak není. Já se každý týden probouzím s tím, že Spartě odevzdám maximum. Jsem tady proto, abychom současnou situaci co nejrychleji otočili. Jestli se cítím ohrožený, je v tuhle chvíli férová otázka. Ale asi nejsem ten, na koho by měla mířit.

Na mužstvo padla deka. Jak na něj budete působit?

Všichni máme zodpovědnost. Největší motivace je ta, že obléknete rudý dres. Musíme si promluvit, držet při sobě a dávat do všeho víc, než dostáváme. Všichni jsme podobné chvíle zažili v předchozích klubech. Je třeba se tím prohrabat, vzít si ty zkušenosti a využít je. Je jen jedna cesta. Musíme bojovat. Budeme to řešit, musíme se podívat pravdě do očí. Samozřejmě, že jen mluvení nestačí, musí být vidět i činy.

Už i fanouškům dochází trpělivost, když pískali. Oprávněně?

Za ty výkony, které předvádíme, na to mají právo. Když za tak krátkou dobu prohrajete tolik zápasů... Chodí na Spartu, aby viděli vítězství. Já pořád cítím masívní podporu. Ani nenacházím slova, jak si toho vážím. Fanoušci dělají všechno, aby nás v každém okamžiku podpořili. Neslyšíte, že by skandovali proti nám. Stojí za námi. Budu se opakovat, jsou to nejlepší fanoušci v Česku.

Ale titul, který jste vyhráli v posledních dvou ročnících, se vám značně vzdálil. Souhlasíte?

My se hlavně musíme soustředit na sebe, abychom začali vyhrávat. Až pak můžeme řešit tabulku. Bylo by hloupé mluvit o něčem jiném než o tom, jak tohle všechno rychle napravit.

Proti Baníku jste brzy vedli. Co se pak stalo?

Je to ten samý příběh jako v předchozích zápasech, jen v jiný den. Ano, vedli jsme, ale pak přišla penalta, která utkání změnila. A do půle druhá branka. V poslední době se soupeřům skóruje až příliš snadno. Nestává se to po jedné stejné situaci, ale vedou k tomu různé cesty.

Penaltu zavinil po své předchozí chybě stoper Martin Vitík. V posledních zápasech chybuje opakovaně. Jak vidíte jeho výkony?

Martin je top hráč. Jasně, chyby k fotbalu patří. Někdy máte lepší den, jindy horší. Nechci být na něj tvrdý, ale ani se ho zastávat. Jestli míříte na ty situace, po kterých jsme inkasovali, tak za to nemůže jen on. Jinak jsem s ním spokojený, jak trénuje, jakou má touhu, odhodlání se zlepšovat.

Sparťané se dožadují písknutí hry rukou v pokutovém území.

V televizním rozhovoru jste zmínil, že teď se ukáže, s kým můžete počítat. Už myslíte na zimní přestupové období?

Takhle jsem to nemyslel. Vy si z odpovědi vždycky vyberete to, co potřebujete. A to se mi líbí. Ztratili jsme už hodně bodů, problémy máme několik týdnů. Nebyla to reakce jen na dnešní zápas, chtěl jsem tím říct, že musíme vybírat hráče, kteří jsou připravení tam nechat srdce. Ta situace nevznikla v tomhle konkrétním utkání, ale v posledních týdnech. A ukáže se, kdo je sparťan a kdo není.

Kvůli vyčerpání jste musel v průběhu druhé půle střídat nemocného Sörensena. Krasniqi vydržel po příchodu na hřiště jen devět minut. Na marodce jsou Birmančevič, Haraslín, Preciado a ve středu vás čeká v Lize mistrů Brest. Uzdraví se někdo z nich?

Krasniqi hned, jak nastoupil, měl dlouhý sprint. Ucítil sval, chtěl pokračovat, ale nemohl. Někteří mají zranění na delší dobu, ale já věřím, že jednoho hráče z toho seznamu budeme mít k dispozici. Jméno neprozradím, můžete hádat.