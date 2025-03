Friis: Bylo by hloupé řešit, za jaké situace můžeme být mistři. Ale na lovu jsme dál

Friis měl vážně důvod k úsměvu. Jako hlavní kouč poprvé vyhrál derby, Sparta v třaskavém souboji porazila Slavia 2:0 a oplatila ji podzimní prohru 1:2.

„Slovy neumím vyjádřit pochvalu, jak to kluci zvládli,“ prohlásil dánský kouč.

Může porážka v derby ještě Slavii v cestě za titulem rozhodit?

Upřímně, asi by z naší strany bylo hloupé, kdybychom řešili situaci v tabulce a možnosti, za jakých můžeme být mistři. Ale nikdy ode mě neuslyšíte, že boj o titul vzdáváme, když ta šance ještě existuje. Budeme se o ní prát, pořád jsme na lovu.

Ztrácíte deset bodů, zbývá deset zápasů. Je reálné soupeře dohnat?

Určitě jsme se v týdnu nebavili o tom, že když vyhrajeme derby, jak to bude s titulem. Soustředíme se opravdu vždy na nejbližší zápas. Ono je dost složité dohnat deset bodů v deseti zápasech. Situaci v tabulce v rukou nemáme, i když teď po vítězství se na ni můžeme podívat.

Ale radost z vítězství nad rivalem jistě máte velkou.

Jestli je Slavie v něčem dobrá, tak to jsou starty do utkání. Minule jsme u nich dostali gól po minutě, dneska jsme v tomhle byli lepší. Do derby jsme šli po týdnu, ve kterém jsme tvrdě pracovali a mluvili s hráči. Tým ukázal, co dokáže, když drží spolu. Jsem za to šťastný.

Trenér Sparty Lars Friis sleduje dění na trávníku během derby proti Slavii.

Nebál jste se, že se po červené kartě pro Chytila derby zase zvrhne?

Nebyl jsem součástí derby, ve kterém by nebyla agresivita. Nebyl jsem součástí derby, které by se hrálo bez velké intenzity, ve kterém by nepadla červená karta. Neprožil jsem derby, ve kterém by chyběly dramatické situace. To je součástí takových zápasů, vždycky je to taková válka. Ale hrál se i fotbal. Bylo ho tam víc než v našem posledním zápase v Olomouci.

Měl jste po zákroku Chytila o Vindahla strach? Zvažovali jste, že ho vystřídáte?

Když jde o úder do hlavy, vždycky musíte být ostražití. Ale náš doktor nás ujistil, že je Peter v pořádku a může pokračovat. Ani on sám si o přestávce na žádné problémy nestěžoval, přestože má na čele velký šrám. Nemyslím si, že by to byl od Chytila úmysl, ale do hlavy ho trefil. Proto červená karta.

Tu slávistický kapitán Holeš zpochybnil, tvrdil, že pro něj to červená karta není. Co jste si během Vindahlova ošetření povídal se soupeřovým trenérem Trpišovským?

To nebylo nic, co bychom měli rozebírat. Přátelská debata o té situaci. Jsou věci, kdy máte jiné pohledy, ale někdy i stejné.

Slavii jste nepustili do šance, nedovolili jí ani jednu střelu na bránu. Byl to váš nejlepší výkon od letního play off Ligy mistrů proti Malmö?

Z defenzivního pohledu ano. Tým byl velmi dobře připravený od Michala Vávry, který odvedl skvělou práci a hráči pokyny splnili. Byli koncentrovaní, vyhrávali souboje. Všichni víme, jak je Slavia silná běžecky. Říkali jsme, že když hráč Slavie poběží, vy musíte běžet ještě rychleji. Povedlo se nám ji uhlídat v tom, v čem je silná, což je přechod do útoku.

Oscar Dorley ze Slavie (vpravo) kontroluje balon, otáčí se za ním Qazim Laci ze Sparty.

Co znamená pro týmové sebevědomí to, jak jste zahráli v obraně?

Dost jsme si vzali z Ligy mistrů, i z těch katastrofických situací jsme si vzali ponaučení. Už poslední zápasy letos v lednu s Interem a v Leverkusenu jsme v obraně zahráli slušně. Říkáme si, že v obraně musíme být nemilosrdní. Ve všech detailech, z nichž se skládá celá defenzíva. Jasně, můžete namítnout, že v Karviné jsme po deseti minutách prohrávali dva nula. Nemůžeme se při rozehrávce chovat naivně, ale taky nechceme nakopávat. To nejde, když máte v týmu technické a šikovné fotbalisty. Kdybychom jen nakopávali, asi by brzy někdo zaklepal na dveře moji kanceláře na Strahově a řekl mi: Hele, takhle Sparta nehraje.

V sestavě jste překvapil tím, že jste dal stopera Uchennu na pozici pravého wingbeka. Jaké měl instrukce?

Je to hráč budoucnosti, do hry nám přináší určité věci. Zvládá pokrýt prostor před sebou a ví, co se děje za jeho zády. Hrál velmi důležitou roli při dlouhých nákopech na Chorého. Určitě bude nastupovat častěji. Dál ho vidím spíš jako obránce, ale jsem rád, jak to v derby zvládl.

Hrál na Dioufa, jednoho z nejnebezpečnějších slávistů, který si však v souboji s ním nešťastně zlomil lýtkovou kost a po pár minutách musel odstoupit.

Určitě jsme ho nepostavili kvůli tomu, aby hrál jen na Dioufa. Přemýšleli jsme, co nám může přinést do hry proti Slavii. Má výborné fyzické parametry a v tom jsme se Slavii museli vyrovnat.