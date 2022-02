Jarolímova brazilská záchrana. Nebýt Ewertona, Boleslav by měnila trenéra

Byla to jen maska?

Nebo opravdu zkušený kouč nijak neprožíval, že jeho pozice v Mladé Boleslavi je extrémně nahnutá?

Ještě ve druhé minutě nastaveného času nedělního zápasu s Libercem to vypadalo, že bývalému reprezentačnímu trenérovi teď do smíchu nějakou dobu nebude. Boleslav doma prohrávala 2:3, zmatkovala v obraně, vypadalo to, že na vyrovnání už nebude mít sílu.

Co změní remíza

Čtvrtá jarní porážka v řadě, to by byl průšvih, který by Jarolím těžko ustál.

Kolik toho asi změní krásná rána nejlepšího hráče na place, dvougólového Brazilce Ewertona, a v poslední chvíli vyválčená remíza?

Bod je samozřejmě lepší než nic, ale v situaci, do které se Boleslav ve druhé půli sezony dostala, toho moc neřeší. Při pohledu na tabulku to jako až tak velká tragédie nevypadá: šesté místo, ve skupině o titul, za to se přece nekamenuje, ne?

Jenže tenhle náhled neodhaluje celou pravdu.

Třeba to, že Jarolímův tým je jen dva body od pádu do skupiny o udržení.

Nebo že z posledních čtyř soutěžních zápasů třikrát prohrál a dostal dvanáct gólů.

Zkrátka, že se obrovsky trápí.

„Před zápasem bych s tímhle výsledkem spokojený nebyl. Chtěli jsme vyhrát,“ kabonil se Jarolím po utkání. Než stačil dodat, že po divokém průběhu nakonec bod bere, televizní technika selhala a trenér se nakláněl před kameru: „Haló! Slyšíte mě? Slyšíte mě?“

Předčasně useknutý rozhovor je až tím posledním, co ho teď musí trápit. Druhá boleslavská etapa mu vůbec nevychází, výsledky ani hra pořád neodpovídají představám. Už když k týmu před víc než rokem nastoupil, byla to dlouho bída: na první vítězství čekal deset zápasů. Pak se tým postupně lehce zvedal, ale ani jednou nedokázal vyhrát víc než dva zápasy v řadě.

V létě si zkušený kouč přivedl mazáky v čele s bývalými reprezentanty Škodou a Suchým, tým poskládal na první pohled zajímavě a po půlročním zvykání to vypadalo, že je ready na jaře zazářit. V přípravě totiž Boleslav šlapala, ovládla Tipsport ligu s impozantním skóre 14:2 ze tří odehraných zápasů.

Když nic nefunguje

Jenže bídný ligový start a pak i čtyřgólový výprask od utrápeného Jablonce v domácím poháru odhalil, že najednou zase nefunguje téměř nic. Do Slavie navíc odešly talenty Fila s Juráskem, Suchý proti Liberci nenaskočil kvůli trestu za karty, Škodu vyřadilo zranění, stejně tak zkušeného stopera Karafiáta.

Nedá se říct, že by se Jarolím nesnažil tým probudit. Zkusil změnu rozestavení, proti Liberci poslal do hry jen tři obránce a jednoho z nich, Smrže, podruhé v řadě vystřídal už během první půle. Nebál se poslat do hry teenagera Horského, kterého si půjčil ze Slavie teprve v sobotu.

Ale až šikovnost Ewertona zatím Jarolímovi zachránila krk.