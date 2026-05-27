Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Trenér Kameník, barážový specialista: Druholigista dříve nebo později uspěje

Petr Fojtík
  7:55
Barážový specialista. Od zavedení prolínací soutěže v sezoně 2018/19 v ní Jan Kameník odkoučoval na lavičce druholigového Vyškova šest zápasů, ze všech trenérů nejvíce. „Je to jiná soutěž. Co jste odehráli předtím, se vůbec nepočítá,“ říká.
Jan Kameník ještě coby trenér Vyškova.

Jan Kameník ještě coby trenér Vyškova. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Jan Kameník ještě coby trenér Vyškova.
Jan Kameník ještě coby trenér Vyškova.
Jan Kameník ještě coby trenér Vyškova.
Jan Kameník ještě coby trenér Vyškova.
11 fotografií

Právě končící sezonu začal asistent reprezentační jedenadvacítky ve Slovácku, které ve středu rozehraje baráž v Brně proti Artisu. Ale nejen proto ho bude výsledek bývalého zaměstnavatele zajímat.

Dá se dvojzápas o první ligu přirovnat k finále evropských pohárů, jak se kdysi v minulosti hrávaly?
Vzhledem k tomu, o co se hraje, tak z pohledu trenérů, realizačních týmů, hráčů to má podobnou důležitost a stejné nastavení. Ale těžko říct, že to má stejnou prestiž a sledovanost jako finále pohárů, i když zúčastněné týmy tomu přikládají maximální význam.

V čem jsou barážové zápasy oproti „běžným“ ligovým utkáním rozdílné?
Je to jiná soutěž. Co jste odehráli předtím, se vůbec nepočítá. Řešíte aktuální formu, máte dvě utkání, jedno doma, jedno venku. Když se vám jedno nepodaří, máte možnost nápravy a naopak, když se vám vydaří jedno utkání, neznamená to, že v baráži uspějete. Musíte to potvrdit v odvetě. Specialita baráže je právě ve dvojzápase. Hraje se o moc. Pokud ztratíte v lize tři body, nic extra se neděje, protože máte dalších iks pokusů, jak se můžete k bodům dostat. V baráži máte na opravu jednu šanci, více jich není. První zápas rozhodne o průběhu druhého, což jsme si vyzkoušeli hned v první baráži ve Zlíně, kde jsme prohráli 0:1 a doma pak remizovali.

Z minima maximum. Na úvod baráže se trápil, přesto má Baník třígólový náskok

Vždycky jste šel do baráže z pozice účastníka druhé ligy. Vnímali jste, že nemáte oproti prvoligistovi co ztratit?
To jsme cítili. Věděli jsme, že pokud v baráži neuspějeme, nic zásadního se pro klub nestane. Ale byli jsme vždycky maximálně motivovaní. Věděli jsme, že se můžeme v hráčské a trenérské kariéře posunout o dost dále. Psychická výhoda byla v tomto na naší straně. Vnímali jsme také, že jdeme do baráže s tím, že se nám víceméně celou sezonu daří, zatímco soupeři se v první lize moc nevedlo.

S Vyškovem jste měli tři neúspěšné pokusy v baráži. Kdy jste byli postupu nejblíže?
Jednoznačně loni proti Dukle. Uhráli jsme dvě remízy a dotáhli jsme to do penaltového rozstřelu. Ale nejlepší zápas jsme odehráli v první sezoně ve Zlíně, kde jsme pouze neproměnili šance, což nás pak stálo celou baráž.

Co chybělo, abyste alespoň v jedné baráži vyhráli?
Detaily v zakončení. V klíčových momentech jsme byli nepřesní nebo jsme nezachovali chladnou hlavu a nevyužili šance. V tom byl největší problém, protože prvoligové týmy tolik možností na vstřelení branky nepotřebují. Nejvíce se to ukázalo v zápasech s Karvinou, kde jsme byli herně vyrovnaným soupeřem, ale Karviná se v každém utkání jednou trefila, zatímco my jsme z podobných příležitostí gól nedali. Když to shrnu, selhali jsme v klíčových okamžicích.

Trenér fotbalistů Vyškova Jan Kameník během druholigového utkání proti Líšni,...

Bylo to tak i ve Vyškově?
Otázku bych rozdělil na dvě části. Podpora klubu byla naprosto maximální. Jak společnost Rainbow v první baráži, tak společnost Blue Crow v dalších dvou o první ligu hrozně moc stály a maximálně nás podporovaly, abychom postoupili. Vedení klubu, ať to byl Zbyněk Zbořil, nebo Martin Chalupecký, dělalo všechno pro to, abychom měli dostatečný servis a byli úspěšní. Vynaložili obrovské úsilí, abychom baráž zvládli. Ale také jsme cítili rezervy v podpoře od města Vyškova a obce Drnovice, kde jsme hráli domácí zápasy. Úplně nevěděli, jestli první ligu ve svých obcích chtějí, jestli nám tam umožní hrát. Byli jsme v nepříjemné pozici, že v případě postupu nevíme, kde bychom pak hráli.

Štve vás, jak to ve Vyškově dopadlo, že po loňské baráži zmizel z mapy profesionálního fotbalu?
Mrzí mě to. Nadšení fanoušků, lidí, kteří pracovali v klubu, bylo veliké. Vytvořila se skvělá parta. V poslední sezoně jsme poskládali charakterově velmi dobré mužstvo, se kterým se výborně pracovalo. Vznikla dobrá chemie mezi realizačním týmem, mezi hráči i vedením klubu. To byl základní kámen, i proto jsme Duklu dokázali tak potrápit. Vznikla přátelství, která se uchovávají dodnes, a s každým hráčem i členem realizačního týmu, se kterým se potkáme, na to rádi vzpomínáme. Navíc jsme do první ligy dokázali posunout patnáct hráčů, což je za dva a půl roku dobré číslo.

Dosud ještě žádný druholigista v baráži neuspěl. Jaká je šance, že se to letos změní?
Šance je pokaždé. Fotbal je krásný v tom, že umí být překvapivý a přinést zajímavou zápletku. Potkávají se týmy z druhé ligy, které jsou v sezoně úspěšnější, a týmy z první ligy, které jsou méně úspěšné, ale mají zase kvalitnější kádr. A dříve nebo později druholigový tým baráž vyhraje.

Pád do třetí ligy mrzí. Jihlava se však ještě může udržet administrativně

Je skutečně tak velký rozdíl mezi špičkou druhé ligy a spodkem první ligy, nebo je to jen o detailech?
Je to kombinace obojího. V týmu prvoligisty se pohybují zkušenější hráči, což teď ale platí u Artisu. Hráči hrají těžší zápasy ve větší intenzitě, kvalitě, pod větším mediálním tlakem před spoustou lidí. V tom má prvoligista jednoznačnou výhodu. Na druhou stranu tým z druhé ligy může jít do baráže v lepším psychickém rozpoložení, s větším sebevědomím, čímž se předchozí výhoda prvoligisty částečně maže. I nám to ve všech třech barážích ukázalo, že jsme se soupeřům dokázali vyrovnat, a v jedné jsme byli kousíček od postupu.

Papírové prognózy předpovídají, že druhá barážová dvojice Slovácko – Artis Brno je vyrovnanější než Baník – Táborsko. Souhlasíte?
Je to na podobné úrovni s tím, že Artis své prvoligové ambice vyhlašuje a netají se jimi. Klub dost zainvestoval do svého kádru a přivedl hráče, kteří mají s první ligou velké zkušenosti, pro které bylo možná těžké hrát druhou ligu. Teď se ukáže, jak jsou připravení na konfrontaci s nejvyšší soutěží.

Jak byste charakterizoval Artis?
Zkušený tým, který se dával dohromady, udělal spoustu přestupů. Měli dost času, aby se sehráli. Hráči jako takoví mají za sebou hodně těžkých zápasů. Při střídání neztrácejí kvalitu. Artis bude mít šanci.

Je výhoda, že Slovácko končí baráž doma, nebo je to jedno?
Může to být výhoda ve dvou rovinách. Slovácko si uhrálo baráž dvě kola zpátky a v závěrečných dvou zápasech mohlo rozložit síly a sledovat formu hráčů. Nemuselo je vytěžovat jako Baník, který bojoval o baráž do posledního utkání. Pokud jde o domácí zápas, i do Brna přijede spoustu fanoušků Slovácka. A že končí doma, určitá výhoda je, protože těžké duely doma dokázali zvládnout.

Trenér Slovácka Jan Kameník sleduje své svěřence v zápase s Plzní.

Bylo by pro Slovácko velkým průšvihem, kdyby spadlo do druhé ligy?
Problém by to byl. První liga s sebou přináší spoustu benefitů. Kromě prestiže kvalitu zápasů, atraktivní soupeře, příchody hráčů, které první liga láká, velkou motivaci pro mládežnické kategorie. V minulosti se to ale stalo Baníku, Olomouci, Zbrojovce i Zlínu. Že by kvůli případnému sestupu skončil na Slovácku fotbal, si nemyslím.

Jak se zpětně ohlížíte za štací ve Slovácku, která předčasně skončila v listopadu? Je to pro vás ještě citlivé téma?
Už ne. Angažmá je potřeba si vyhodnotit jako neúspěšné. Nepodařilo se nám tým přivést k lepším výsledkům, k více bodům. I když jsme hráli některá utkání velmi dobře, na výsledcích se to často neprojevilo, což je vždycky to nejhorší. Něco bychom zpětně udělali asi jinak, ale v daný moment se rozhodujete tak, jak cítíte, že je to pro tým nejlepší.

Zatím jste bez klubového angažmá. Rýsuje se něco? Zajímala by vás třeba Kroměříž, která opět hledá trenéra?
Pokračuji jako asistent Michala Bílka u reprezentace do 21 let. Každý trenér zvažuje nabídku ať už z první, nebo druhé ligy. Vždycky si jí musí vážit.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Trenér Kameník, barážový specialista: Druholigista dříve nebo později uspěje

Vyškovský trenér Jan Kameník sleduje utkání se Zlínem.

Barážový specialista. Od zavedení prolínací soutěže v sezoně 2018/19 v ní Jan Kameník odkoučoval na lavičce druholigového Vyškova šest zápasů, ze všech trenérů nejvíce. „Je to jiná soutěž. Co jste...

27. května 2026  7:55

Z minima maximum. Na úvod baráže se trápil, přesto má Baník třígólový náskok

Brankář Táborska Martin Pastornický čelí hlavičce ostravského záložníka Ondřeje...

Kdo jiný, než Michal Frydrych hlavičkou po rohu mohl vstřelit první, úlevný, gól fotbalistů Baníku Ostrava v úvodním utkání baráže o první ligu. Ostravští nakonec díky dalším gólům Marka Havrana a...

26. května 2026  21:41

Ostrava - Táborsko 3:0, baníkovci zvládli úvodní utkání baráže. Záchrana je blízko

Hráči Baníku oslavují přesný zásah do sítě Táborska.

První poločas favorita trápili, ve druhém odpadli. Fotbalisté Táborska vstoupili do baráže o první ligu prohrou, v Ostravě padli jasně 0:3. Čisté svědomí nemůže mít brankář hostů Pastornický, který...

26. května 2026  17:40,  aktualizováno  20:39

V 21 letech zemřel českobudějovický fotbalista Udoh. Patrně šlo o otravu

Victor Udoh v dresu belgického klubu Royal Antwerp

V nigerijském hlavním městě Abuje byl nalezen mrtvý českobudějovický fotbalista Victor Udoh. Zprávu o úmrtí jedenadvacetiletého útočníka potvrdilo druholigové Dynamo na sociální síti.

26. května 2026  20:09

Už ani o den víc. Pekhart ukončil na své 37. narozeniny fotbalovou kariéru

Útočník Tomáš Pekhart v novém bílém dresu národního mužstva pro venkovní zápasy.

Bývalý reprezentační útočník Tomáš Pekhart ukončil v den svých 37. narozenin fotbalovou kariéru. Naposledy hrál za pražskou Duklu, která v sobotu sestoupila z první ligy. Své rozhodnutí oznámil...

26. května 2026  20:01

Rekordní čtyři hráčky z Liberce. Trenérka Klimková nominovala na zápas roku

Jitka Klimková, trenérka české ženské reprezentace.

České fotbalistky mají před sebou poslední reprezentační sraz sezony, poslední dva zápasy v základní skupině kvalifikace o mistrovství světa 2027 v Brazílii. V pátek 5. června (od 17:30) se utkají v...

26. května 2026  17:52

Konečky prstů vyrazil dělovku zblízka. Kinský je adeptem na zákrok sezony

Český brankář Antonín Kinský vyráží míč v utkání s Evertonem.

Ten bravurní zásah pomohl Tottenhamu k záchraně v Premier League. Jeho autorovi může pomoci ke slávě. Český brankář Antonín Kinský je v nominaci na nejlepší zákrok sezony. Fanoušci mohou na webu...

26. května 2026  17:44

Změní West Ham trenéra? Vedení může Nunovi po sestupu vypovědět smlouvu

Zamyšleníý trenér West Hamu Nuno Espírito Santo po gólu Brentfordu.

Přišel v září a jeho mise byla jasná. Nuno Espírito Santo měl West Ham zachránit před sestupem z fotbalové Premier League. Portugalský trenér ale neuspěl a je dost možné, že už londýnský celek v...

26. května 2026  15:05

Proč boháči z Wolfsburgu spadli? Tým, jenž při sobě nedržel, i nedisciplinovaný Dán

A pro Wolfsburg je zle. Dánský obránce Joakim Maehle právě vidí v rukou sudího...

Lajdáckým přístupem v úvodu utkání se podepsal pod první gól českých fotbalistů v baráži o postup na mistrovství světa. V úterý pokazil spoluhráčům z Wolfsburgu rozhodující zápas o záchranu v...

26. května 2026  13:33

Pech už Slavii nepatří, zůstane v Bernu. Young Boys uplatnili opci na přestup

Záložník Dominik Pech v dresu YB Bern.

Fotbalista Dominik Pech bude i nadále hrát za Young Boys. Devatenáctiletý záložník odešel do švýcarského klubu před rokem ze Slavie na hostování, nyní celek z Bernu uplatnil opci na přestup. S klubem...

26. května 2026  12:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chtěla ho Aston Villa, ale Píchal musel s fotbalem seknout. Dnes driluje Lehečku

Premium
Kondiční trenér David Píchal s Jiřím Lehečkou.

Fotbalový pažit směnil za tenisové kurty. Ne snad, že by v první chvíli úplně chtěl. Ale musel. Dohnaly ho k tomu okolnosti. Respektive zlobivé achilovky, které Davidu Píchalovi ukončily profi...

26. května 2026

Pád do třetí ligy mrzí. Jihlava se však ještě může udržet administrativně

Momentka ze zápasu druhé ligy mezi fotbalisty Českých Budějovic a Jihlavy.

Druholigová sezona letos pro Jihlavu skončila pádem do třetí nejvyšší soutěže. Po sportovní stránce jiná varianta budoucnosti neexistuje, ovšem teoretické naděje na setrvání v Chance Národní Lize se...

26. května 2026  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.