Hradec už si vybral kouče pro novou sezonu, angažoval Webera

Dvaapadesátiletý Weber je někdejším ligovým záložníkem, nastupoval za Spartu, Cheb, Drnovice a Jablonec, kde začal i trenérskou kariéru na pozici asistenta.

Jako hlavní byl v Bohemians, v Karviné, v Mladé Boleslavi a naposled v Českých Budějovicích.

„Chtěl jsem zkušeného a pracovitého trenéra, který v tuto chvíli zapadne do našeho fungujícího soukolí, nebude dělat velké změny a naváže na práci, kterou tady odvedli předchozí dva trenéři. V klubu chceme i nadále držet stabilitu a pokračovat po cestě, po které jdeme,“ řekl sportovní ředitel Jiří Sabou.

Hradec Králové v minulé sezoně jako nováček obsadil šesté místo, nyní v nadstavbové části bojuje o sedmou příčku, boj o záchranu se ho netýká.

Klub dostavuje stadion, na kterém by měl začít hrát právě od příští sezony. A jako hlavní kouč u této slávy bude Weber.

„Chtěli jsme trenéra, který bude chtít hrát náročný způsob hry, aby naše hra měla organizaci, nasazení a intenzitu, abychom byli znovu pro každého nepříjemným soupeřem. Tohle všechno v mých očích Jozef Weber splňuje. Zároveň je pro mě důležité, že stávající nosný realizační tým bude pokračovat ve stejném složení,“ podotkl Sabou.

Prvním asistentem je Stanislav Hejkal, který po Koubkovi tým v posledních týdnech vedl. Ale sám odmítl, že by chtěl pracovat jako hlavní kouč.

„Trenéru Koubkovi bychom chtěli poděkovat, za dva roky odvedl v Hradci skvělou práci. Splnil přesně to, co jsem si od jeho angažování představoval. Pomohl nám s přechodem do první ligy a hráči pod jeho vedením udělali velký progres. Za mne je to po odborné stránce jeden z nejlepších trenérů, jaké jsem kdy poznal,“ poznamenal Sabou.