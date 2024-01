Do všeho se pleteme. Jsme snad největší demonstranti proti Rusku, říká Jarošík

Ve Spartě byl oporou i oblíbencem fanoušků. Když začínal trenérskou kariéru, rozkoukával se v její akademii a u rezervního týmu.

Ale když se v prosinci blížilo silvestrovské derby, vlastní příznivci už dopředu dali najevo, že pokud by se Jarošík objevil v nominaci, budou protestovat.

„Prostě jsem derby vynechal, nic se nestalo. Uvidíme, jak to bude za rok. Jsem rád, že všechno utichlo. Máme s rodinou klid,“ říká v rozhovoru pro deník.cz.

Pověst si pokazil loni v červnu, když kývl na nabídku ruského prvoligového Orenburgu. Angažmá vzal šestnáct měsíců poté, kdy Rusko vojensky napadlo Ukrajinu a zabíjí zde civilisty, včetně žen a dětí.

Ruský fotbal je v mezinárodní izolaci. Národní mužstvo se nesmí zapojit do kvalifikací, kluby nehrají evropské poháry. Přesto Jarošík do Orenbrugu šel, když ho za svého nástupce doporučil jiný český kouč Marcel Lička, jenž dostal lukrativní nabídku z Dynama Moskva.

„Mám manželku Rusku, navíc jsem tam čtyři roky hrál. A po skončení angažmá v Teplicích jsem chtěl trénovat. Jsem pořád ještě mladý trenér, potřebuju trénovat, získávat zkušenosti. Tak jsem šel,“ vysvětloval Jarošík.

Podobná slova volil i loni v září v rozhovoru pro iDNES Premium, když v Orenburgu po sedmi zápasech skončil. Mužstvu se nedařilo a Jarošík k tomu řešil mimofotbalové potíže, protože při pádu ze schodů se vážně zranila jeho dcera.

„Věděl jsem, že není ideální doba jít do Ruska, taky jsem to zvažoval. Ale i v tomhle čase jsem se na to díval hlavně jako trenér. Byla to šance, doma jsem žádnou nabídku neměl. Hodně lidem se to nelíbí, je to jejich názor, tohle byl zase můj názor. Nebudeme se bavit politicky, šel jsem tam prostě trénovat. Nic jiného,“ řekl loni v září pro iDNES Premium.

Ani s odstupem času by se nerozhodl jinak. Vyplývá to z jeho odpovědí pro Deník.

„Doba není ideální, na druhou stranu si myslím, že se to trošku přehání. Jsme snad největší demonstranti proti Rusku. A ve všem na světě, mi přijde,“ reagoval.

Je to především proto, že Češi mají s Rusy velmi špatné zkušenosti. „Jo jo, to je jasné… Ale kdo je nemá? Víc států je má. Ale my se do toho všeho teď nějak moc pleteme.“

„Nikdo nechce žádnou válku. Nemá cenu se o tom moc bavit, protože bychom se opakovali.“ poznamenal Jarošík.

Po odchodu z Orenburgu se mu jedno angažmá rýsovalo. „Něco jsem řešil, něco nedopadlo. Nechávám to osudu. Moc nabídek nebude. Nebráním se jít zase někam ven. Je mi jedno, kde budu trénovat.“

V souvislosti s ním se hovořilo i o tom, že by mohl být v týmu nového reprezentačního kouče Ivana Haška...

Sám si však myslí, že kvůli štaci v Rusku moc šancí doma nedostane. „Bylo by pro mě asi lepší jít ven, abych se tam ztratil.“

Šestačtyřicetiletý Jarošík je českým, anglickým, skotským i ruským mistrem. Vedle Sparty hrával za CSKA Moskva, Chelsea, Birmingham, Celtic, Samaru, Zaragozu a Alavés, kde v létě 2015 hráčskou kariéru ukončil.

Na jaře 2018 působil jako asistent Davida Holoubka v Liberci, poté v Ružomberoku. Jako hlavní kouč vedl Ústí nad Labem, na jaře 2021 pak prvoligové slovinské Celje. Po návratu do vlasti působil v druholigovém Prostějovu a od září 2021 do března 2023 vedl Teplice.