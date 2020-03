Dejte mi facku, štípněte mě. Trpišovský nemohl uvěřit, že je nejlepší

Trpišovský o... O Tomáši Součkovi

“Je to přibližně šest let, co jsme spolu byli na Žižkově. Tomáš ke skvělé kariéře našlápnuto už měl, pravidelně jsme ho nasazovali do hry. Ale vážně, debutoval v dospělém fotbale. Jsem moc rád, kam jsme to od té doby spolu dotáhli." O Janu Nezmarovi

"Je to takový můj strážný anděl, který mi sedí na rameni od začátku mého působení v nejvyšší soutěži. Každý trenér v životě podobného člověka potřebuje."¨ O fanoušcích Slavie

"Velké poděkování za trpělivost, kterou s námi na začátku našeho angažmá měli. Při těch porodních bolestech, které předcházely tomu všemu, co jsme pak společně zažili. Věřím, že to zažijeme i v budoucnu."