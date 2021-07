Trpišovský: Náš výkon nebyl týmový, ale ukázali se jednotlivci, třeba Plavšič

„Náš výkon nebyl tak týmový, kompaktní, ale byly tam hodně dobré individuální výkony, které gradovaly ve druhém poločase,“ prohlásil Trpišovský.

Jak se vám utkání líbilo?

Zvládli jsme ho, přestože jsme nebyli v jednoduché situaci po všech událostech, které se staly v létě, a ve stavu, ve kterém jsme byli. Bylo to na nás vidět v prvním poločase, hlavně prvních dvacet minut. Domácí se dobře pohybovali, byli kompaktní, silní v soubojích. Na začátku jsme měli problémy. Ondra Kolář řešil dvě nebezpečné situace. Postupem času jsme se dostávali do tempa, zlepšovali se. Do druhé půle jsme vstoupili skvěle a až do gólu byl náš výkon velice dobrý. Na konci jsme trochu ztratili půdu pod nohama, nechali jsme se zatlačit, stáli jsme hluboko, přiletělo tam hodně centrů, ale kromě jednoho míče jsme dostali všechny pryč. Celkově to byl dobrý zápas ve výborné atmosféře.

Jediný gól dal Kuchta, který přitom nebyl celý zápas vidět. Nechtěl jste ho před brankou vystřídat?

Nepřemýšlel jsem nad tím. V tu chvíli, kdy jsme dali gól, měl pod něho přijít Petar Musa a Schranz se posunout do strany. Kuchtič je schopný dát gól z každé pozice. Ve Zlíně to ukázal, trefil se z těžké pozice z levou z plného běhu a pod břevno. Nebyl ve hře, ale je silný ve vápně. Zlín dobře bránil kolem pokutového území, takže jsme přemýšleli, jak ho doplnit. Po brance se to změnilo, proto jsme ho stáhli.

Od začátku jste nasadil dvě letní posily Plavšiče s Ekpaiem. Jak je hodnotíte?

Plavšič hrál hodně aktivně, ve velkém pohybu. Ve druhé půli si skvěle rozuměl s Oscarem. Tlak, který jsme si vytvořili, byl hlavně zásluhou jejich levé strany. Připravil gólovou šanci Oscarovi. Patřil k nejlepším hráčům. Ekpai se dlouho rozkoukával, prvních 25 minut to bylo od něj nevýrazné Pak měl některé dobré momenty, ale ve druhé půli byl otřesený po srážce, v přestávce ho ještě šili. Nevím, jestli se to podepsalo na jeho výkonu. Hlavně nám pomohli střídající hráči. Schranz hodně dobře doplnil Kuchtu.

Můžou hrát Schranz s Kuchtou na hrotu vedle sebe?

Je to varianta. Ivan vycházel z hlubší pozice, v defenzivě plnil úkoly, které měl předtím Lingr. Navíc Ivan je schopný hrát i na straně. Počítáme s ním ještě více. Ale bude záležet na typologii zápasu. Ve Zlíně jsme potřebovali hráče, který Kuchtiče doplní. V první půli byl hodně odříznutý, nahoře pod ním byla dvacet metrů díra. S příchodem Schranze jsme rozhýbali hru, druhý hráč dělal stoperům problémy.

Kdy se vrátí reprezentanti do zápasu?

Kluci byli ve zrychleném režimu s kondičními trenéry. Připojí se k týmu, potřebujeme jim dát v pátek v Teplicích aspoň část zápasu, aby se před předkoly trochu rozehráli. Další problém byl, že jsme v létě odehráli jenom jediný přípravný zápas. Každá minuta odehraná v utkání jedenáct proti jedenácti nám pomůže. Plán je takový, abychom je zapracovali. Zápas nic nenahradí. Bylo by pak složité jít ve středu do tak těžkého utkání, jaký nás čeká v předkole Ligy mistrů.

Všichni se ale na hřiště nedostanou, ne?

Potřebovali bychom to. Budeme to muset vymyslet. Spousta hráčů něco dodělává. Zraněný je Kuba Hromada, Bořil si přivezl problém z reprezentace, Olayinka není stoprocentně zdravý. Prorotujeme hráče, u ostatních využijeme, že hrajeme už v pátek. Trošku více jim naložíme, aby měli v týdnu více vrcholů a pak se dali přes víkend dohromady. Musíme najít čtyři až pět míst. Simu chceme dostat také do zápasu. Bude to oříšek. Je možné, že ještě odehrajeme přípravný zápas v pátek nebo v sobotu.

Proč se Dán Madsen nevešel ani na lavičku?

Byl ve Zlíně s námi. Potřebujeme od něho jiná čísla, jinou intenzitu. Musí hodně potrénovat. Chtěli jsme mít na lavičce více ofenzivních hráčů, nakonec se dostali všichni do hry. Je to daň za to, že se na lavičku momentálně vejde jen šest hráčů.

Loni jste zvažovali příchod zlínského záložníka Condeho. Jak se vám líbil?

Stíhal jsem ho sledovat. Jeho dva skluzy na začátku byly hodně nepříjemné. Dokud měl síly, měli jsme s ním problémy, protože vyhrával hodně osobních soubojů a udržel se s míčem podobně jako Ibra Traore, který nás hodně držel ve středu hřiště, kde se nám úplně nedařilo. Patřil k lepším hráčům Zlína. Ale byl na něm vidět pohybový výpadek. Je to dobrý hráč, ale momentálně o něm vůbec neuvažujeme.