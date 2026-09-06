Trpišovský a zápas číslo 300 ve Slavii. Byl skvělý, řekl. Jak by řešil odchod Chorého?

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale tak snadné to nebylo,“ zdůraznil Trpišovský.
O čem ještě po utkání sedmého ligového kola mluvil?
O výkonu proti Brnu. „Hráli jsme obětavě a zodpovědně dozadu, zároveň jsme předvedli kvalitu dopředu proti týmu, který dosud nedostal gól ze hry a soupeři si proti němu nevytvářejí šance. Mám ke Zbrojovce respekt.“
O jasné výhře, kterou Slavia potvrdila triumf z derby. „Výsledek je skvělý i proto, jak okolnosti šly proti nám. Myslím zranění Zimy a Provoda v úvodu. A nemělo by zapadnout, jak skvělý soupeř proti nám hrál. V první půli jsme měli velké problémy s jejich kvalitou i pohybem. Rozdíl udělali útoční hráči. Byl plný stadion, padaly krásné góly. Až na detaily, drobnosti a ta zranění jsem maximálně spokojen.“
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O zraněných Zimovi a Provodovi. „Říkám, že jeden týden nás je osmadvacet a další nás zůstane patnáct. Zima bude mít asi lehčí otřes mozku, motala se mu hlava. Na něm je vidět, jak tým hraje obětavě. To už jsem říkal po derby. Hráči neuhnou, a dokud nás to bude provázet, budeme úspěšní. Provod má pohmožděný kotník, špatně došlápl. Má tam větší otok, takže uvidíme po vyšetření. Moses a Ouanda si obnovili zranění, vrátí se asi až během reprezentační pauzy. Holeš možná stihne Plzeň.“
O trablech s absencemi v souvislosti s blížící se Ligou mistrů. „Žádná absence není dobrá, ale dnes si nevyberete. Těžký zápas bude v Teplicích, s Lens, s Plzní. Většina z marodů by byla v základu, takže citelné to je.“
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O formě před čtvrteční utkáním proti Racingu Lens. „Liga mistrů není samozřejmostí. Přijde doba, kdy ji české týmy hrát nebudou, takže ji musíme brát jako svátek. Soustředíme se na Lens, pak se dlouho pohár nehraje. Lens je extrémně zajímavý soupeř, skvělý tým. Ze čtvrtého koše hodně těžký. Já si přál Slovan Bratislava, česko-slovenský souboj. Ale třeba se ukáže, že je dobře, že jsme dostali Lens.“
O tom, jak prožíval nedávný zájem Plzně o útočníka Chorého. „Téma to bylo na začátku týdne, ve čtvrtek to skončilo. Sami jste proti Zbrojovce viděli, jak je Tomáš pro tým důležitý. Nejen tím, že dal dva góly, ale co všechno musí ustát. Byly na něj dva zákroky na žlutou kartu, které nepadly, ale udržel se a soustředil se na hru. Je a bude pro nás důležitý. Když se to ve čtvrtek vyřešilo, na tréninku byl tak klidný.“
O tom, jak je rád, že Chorý zůstal. „Přestupové období není pro trenéry jednoduché, do poslední chvíle nevíte, jak se to vyvine. Asi bychom za něj někoho z rukávu těžko vytáhli, náhradu bychom za něj teď nepřivedli. Přijdou zápasy, kdy budeme dobývat, kdy se zhorší terény, tam to bude taky pro něj. Už jen jeho přítomnost na hřišti je pro nás skvělá, kdy si soupeř musí dávat extrémní pozor, což uvolní ruce dalším hráčům. Řešit náhradu za Tomáše by bylo nepříjemné.“
O debutantu Kubiakovi. „Moc se mi líbil a to nehrál na svém postu, je to spíš křídelník. Nadstandardní hráč, který má před sebou velkou kariéru. Má jednu vadu, kterou postupně odstraňuje. Pak bude hráčem pro velké soutěže. Podařilo se nám ho objevit po jeho třetím ligovém startu, kluci od nás na něj upozornili už po jeho prvním. Nebylo snadné ho k nám dostat.“