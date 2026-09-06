Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2026/2027

Trpišovský a zápas číslo 300 ve Slavii. Byl skvělý, řekl. Jak by řešil odchod Chorého?

Autor:
  8:33
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský
Útočník Tomáš Chorý ze Slavie se raduje z gólu.
Útočník Tomáš Chorý ze Slavie se raduje z gólu.
17 fotografií
Třísté ligové utkání jako kouč fotbalové Slavie si užil. „Skvělý zápas, který snesl nejpřísnější měřítka ohledně náročnosti a důrazu na individuální a týmové výkony,“ prohlásil Jindřich Trpišovský. Mužstvo mu k jubileu udělalo radost a Zbrojovku, která byla druhá v tabulce, porazilo 4:0. Pro Trpišovského to byla 216. ligová výhra na lavičce Slavie.

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale tak snadné to nebylo,“ zdůraznil Trpišovský.

O čem ještě po utkání sedmého ligového kola mluvil?

O výkonu proti Brnu. „Hráli jsme obětavě a zodpovědně dozadu, zároveň jsme předvedli kvalitu dopředu proti týmu, který dosud nedostal gól ze hry a soupeři si proti němu nevytvářejí šance. Mám ke Zbrojovce respekt.“

O jasné výhře, kterou Slavia potvrdila triumf z derby. „Výsledek je skvělý i proto, jak okolnosti šly proti nám. Myslím zranění Zimy a Provoda v úvodu. A nemělo by zapadnout, jak skvělý soupeř proti nám hrál. V první půli jsme měli velké problémy s jejich kvalitou i pohybem. Rozdíl udělali útoční hráči. Byl plný stadion, padaly krásné góly. Až na detaily, drobnosti a ta zranění jsem maximálně spokojen.“

Slavia - Zbrojovka 4:0, mistr si pomohl penaltou, v závěru už to byla exhibice

O zraněných Zimovi a Provodovi. „Říkám, že jeden týden nás je osmadvacet a další nás zůstane patnáct. Zima bude mít asi lehčí otřes mozku, motala se mu hlava. Na něm je vidět, jak tým hraje obětavě. To už jsem říkal po derby. Hráči neuhnou, a dokud nás to bude provázet, budeme úspěšní. Provod má pohmožděný kotník, špatně došlápl. Má tam větší otok, takže uvidíme po vyšetření. Moses a Ouanda si obnovili zranění, vrátí se asi až během reprezentační pauzy. Holeš možná stihne Plzeň.“

O trablech s absencemi v souvislosti s blížící se Ligou mistrů. „Žádná absence není dobrá, ale dnes si nevyberete. Těžký zápas bude v Teplicích, s Lens, s Plzní. Většina z marodů by byla v základu, takže citelné to je.“

Svědík po Slavii: Kvůli penaltě jsem cítil bezmoc. Na druhé straně by se nepískala

O formě před čtvrteční utkáním proti Racingu Lens. „Liga mistrů není samozřejmostí. Přijde doba, kdy ji české týmy hrát nebudou, takže ji musíme brát jako svátek. Soustředíme se na Lens, pak se dlouho pohár nehraje. Lens je extrémně zajímavý soupeř, skvělý tým. Ze čtvrtého koše hodně těžký. Já si přál Slovan Bratislava, česko-slovenský souboj. Ale třeba se ukáže, že je dobře, že jsme dostali Lens.“

O tom, jak prožíval nedávný zájem Plzně o útočníka Chorého. „Téma to bylo na začátku týdne, ve čtvrtek to skončilo. Sami jste proti Zbrojovce viděli, jak je Tomáš pro tým důležitý. Nejen tím, že dal dva góly, ale co všechno musí ustát. Byly na něj dva zákroky na žlutou kartu, které nepadly, ale udržel se a soustředil se na hru. Je a bude pro nás důležitý. Když se to ve čtvrtek vyřešilo, na tréninku byl tak klidný.“

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól z pokutového kopu.

O tom, jak je rád, že Chorý zůstal. „Přestupové období není pro trenéry jednoduché, do poslední chvíle nevíte, jak se to vyvine. Asi bychom za něj někoho z rukávu těžko vytáhli, náhradu bychom za něj teď nepřivedli. Přijdou zápasy, kdy budeme dobývat, kdy se zhorší terény, tam to bude taky pro něj. Už jen jeho přítomnost na hřišti je pro nás skvělá, kdy si soupeř musí dávat extrémní pozor, což uvolní ruce dalším hráčům. Řešit náhradu za Tomáše by bylo nepříjemné.“

O debutantu Kubiakovi. „Moc se mi líbil a to nehrál na svém postu, je to spíš křídelník. Nadstandardní hráč, který má před sebou velkou kariéru. Má jednu vadu, kterou postupně odstraňuje. Pak bude hráčem pro velké soutěže. Podařilo se nám ho objevit po jeho třetím ligovém startu, kluci od nás na něj upozornili už po jeho prvním. Nebylo snadné ho k nám dostat.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

7. kolo

5. kolo

8. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

6. kolo

4. kolo

7. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
3. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
6. FK JablonecJablonec 5 3 1 1 6:4 10
7. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
9. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
10. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

Argentinský záložník Enzo Fernández po vyloučení ve finále se Španělskem.

Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...

Transparent v derby přál klidný odpočinek válečnému zločinci, Sparta se distancuje

Sparťanští fanoušci před derby proti Slavii

Zbývalo nějakých patnáct minut do konce pražského derby, když se za bránou, kde sídlí nejaktivnější příznivci fotbalové Sparty, objevil transparent se srbskou vlajkou a jasným vzkazem: „RIP Generál“....

Fotbalové přestupy ONLINE: Šiler jde do Portugalska, Krčík se přesunul do Pardubic

Sledujeme online
Teplický útočník Radek Šiler (vpravo) a Vlasij Sinjavskij ze Slovácka

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

Slavia - Zbrojovka 4:0, mistr si pomohl penaltou, v závěru už to byla exhibice

Sestřih zápasu
Útočník Tomáš Chorý ze Slavie se raduje z gólu.

Souboj o první místo ve fotbalové lize vyzněl jasně pro mistra. Slavia v 7. kole porazila Zbrojovku Brno 4:0, když dva góly dal Chorý, jednou se trefili střídající Ayaosi a Jurásek. Pro nováčka je to...

Trpišovský a zápas číslo 300 ve Slavii. Byl skvělý, řekl. Jak by řešil odchod Chorého?

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský

Třísté ligové utkání jako kouč fotbalové Slavie si užil. „Skvělý zápas, který snesl nejpřísnější měřítka ohledně náročnosti a důrazu na individuální a týmové výkony,“ prohlásil Jindřich Trpišovský....

6. září 2026  8:33

Už jsem to zase já, nemám se čeho bát. Chorý o zájmu Plzně i soupisce Ligy mistrů

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól z pokutového kopu.

Už před minulým domácím zápasem s Bohemians (2:2) ho manželka požádala: „Když dáš gól, pošli pusu do kamery.“ V sobotu proti Zbrojovce (4:0) si slávistický fotbalista Tomáš Chorý znovu mohl políbit...

6. září 2026

Vavrův debut a první Kováčova ligová výhra. Artis srazily neuznané góly i drn

Plzeňský trenér Radoslav Kováč během utkání v Brně s Artisem

Artis Brno měl v utkání fotbalové ligy proti Plzni dvakrát důvod k radosti. V obou případech ale přišel verdikt, který domácí gólovou euforii utnul. A po druhé neuznané trefě přišlo něco ještě...

5. září 2026  22:42

Dělbuchy a kelímky. Utkání nizozemské ligy skončilo kvůli výtržnostem předčasně

Utkání mezi Utrechtem a Go Ahead Eagles byl kvůli výtržnostem fanoušků ukončen...

Zápas 5. kola nizozemské fotbalové ligy mezi Utrechtem a Go Ahead Eagles byl v 65. minutě předčasně ukončen kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Hosté v tu dobu vedli 3:1.

5. září 2026  21:59

Kinský vychytal nulu a remízu, bod bere i Horníček. Nováček dal City zabrat

Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu sbírá míč v utkání proti Nottinghamu.

Sedm zápasů nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Lukáš Horníček dvakrát inkasoval, ale Newcastle zvládl srovnat a s Bournemouthem remizoval 2:2. Bod bere také Tottenham, Antonín Kinský...

5. září 2026  20:53

Artis - Plzeň 0:3. Kováč slaví první ligové vítězství v novém angažmá

Sestřih zápasu
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Lukáše Červa.

Fotbalisté Plzně zvítězili v 7. kole první ligy na hřišti nováčka Artisu Brno 3:0. Všechny branky vstřelili už v první půli, kdy se trefili Amar Memič, Cheick Souaré a Lukáš Červ. Viktoria zvítězila...

5. září 2026  20:32

O Borgese zájem máme, potvrdil Hapal. Mikulenka? Potřebuje větší vytížení

Peter Kareem z Bohemians (vlevo) s míčem před Louisem Lurvinkem z Olomouce

Fotbalisté Sigmy Olomouc porazili Bohemians 3:0 a poprvé v sezoně udrželi čisté konto. Zápasová nominace ovšem mohla napovědět, co se bude na Hané dít v následujících dnech, kdy bude končit letní...

5. září 2026  20:30

Dukla předvedla úspěšný obrat. Z Opavy veze tři body, poskočila na čtvrtou příčku

Fanoušci fotbalové Dukly při zápase v Ústí nad Labem.

Fotbalisté Dukly v 7. kole druhé ligy zvítězili po obratu 2:1 v Opavě a posunuli se na čtvrté místo neúplné tabulky. Slezané mají na kontě stále jedinou výhru a jsou třináctí.

5. září 2026  20:19

Svědík po Slavii: Kvůli penaltě jsem cítil bezmoc. Na druhé straně by se nepískala

Trenér Martin Svědík z brněnské Zbrojovky

Výsledek byl nakonec celkem jednoznačný, ale sám zmínil, že se zápas mohl vyvíjet jinak. Tedy nebýt penalty, po níž padl první gól. „Já myslím, že nebyla, ale každý to vidíme jinak. Je to můj názor,...

5. září 2026  18:36

Schickův povedený zápas: gól, asistence a tři body. Hoffenheim promarnil vedení

Patrick Schick se raduje z gólu proti Unionu Berlín.

Patrik Schick skóroval i ve 2. kole německé fotbalové ligy. K vítězství Leverkusenu nad Unionem Berlín 4:0 přispěl gólem a asistencí. Hoffenheim s českými fotbalisty Vladimírem Coufalem a Adamem...

5. září 2026  18:10

Olomouc - Bohemians 3:0, domácím vyšel začátek, poprvé se trefila letní posila

Sestřih zápasu
Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu Václava Sejka.

Trvala čtyři zápasy. A v Olomouci série bez porážky v podání Bohemians skončila. Sigma vykročila k jasnému vítězství v sedmém kole fotbalové ligy už v prvním poločase, těžila z povedeného startu a...

5. září 2026  16:51,  aktualizováno  17:46

Slovácko - Pardubice 0:0, bod pro trápící se soupeře, oba i nadále čekají na vítězství

Sestřih zápasu
Pardubický útočník Abdullahi Tanko (vlevo) s míčem před Jocelinem Behiratchem...

Sezonu nezačali dobře vůbec, výsledek sedmého kola fotbalové ligy navíc ani jednomu příliš nepomohl. Branky se diváci v Uherském Hradišti nedočkali, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0:0. Oba týmy v...

5. září 2026  16:52,  aktualizováno  17:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.