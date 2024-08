Trpišovský: Někteří se mi nelíbili. Oscar? Sestavu si bez něj nedokážu představit

Slavia neodehrála dobrý zápas. Poprvé v ligové sezoně inkasovala a mířila k domácí ztrátě. Výsledek otočila v posledních devíti minutách, kdy srovnal Oscar a vítězný gól dal Zafeiris, dvojice nejlepších slávistů v zápase.

„Viděl jsem jejich zaujetí, jak jsou odhodlaní to změnit,“ zdůraznil Trpišovský, který jako první trenér v historii samostatné české ligy dosáhl na dvousté vítězství.

O čem po utkání ještě mluvil?

O nepovedeném prvním poločase. „V úvodu jsme neproměnili některé možnosti, hlavně Jurečka, který byl sám před gólmanem. Teplice dobře bránily a hru nám ztěžovaly. Neměli jsme náběhy za obranu nebo když už jsme to dobře vykombinovali, tak nám chyběl krok. Z naší strany to nebyl běžecký výkon, který bychom potřebovali.“

O druhém poločase. „Do něj jsme vstoupili dobře, ale dostali jsme gól. Tonda Kinský to ještě stihl vyrazit, ale u odraženého míče jsme nebyli včas. Pak hektika, ale týmovým výkonem jsme to nakonec otočili. Oscar to vzal na sebe, gól nám pomohl. Bylo jasné, že i s nastavením máme tak patnáct minut na druhý gól. Pomohli nám střídající hráči i změna zakládání útoků.“

Chance Liga @chanceliga Gning ukončuje neprůstřelnost Antonína Kinského a posílá Teplice do vedení 🤯 https://t.co/mtGZfe8Dk6 oblíbit odpovědět

O tom, co v poločasové pauze změnil. „O trpělivosti toho moc nepadlo. Mně se nelíbil výkon některých hráčů. Spíš jsme je nabádali, abychom hráli rychleji, protože jsme pomalu rozehrávali. Potřebovali jsme zvýšit tempo, hrát svižněji a na méně dotyků.“

O sestavě, v níž bylo proti úternímu duelu v kvalifikaci o Ligu mistrů sedm změn. „Promítá se v tom víc věcí. Zdravotní stav, jak se hráči cítí, v jakém rozpoložení se nacházejí. Chtěli jsme do hry dostat i další, které potřebujeme rozehrát. Měli jsme variantu, kdyby se utkání líp vyvíjelo, jenže jsme museli střídat jinak, než jsme chtěli. Byla to nutnost vzhledem k vývoji utkání.“

O stylu hry, nákopech a centrech. „Na některých hráčích je vidět, že nemají ten rytmus. Liga je hodně náročná, složitá, není jednoduché vyhrávat. Dopředu nás trápí efektivita. Kdybychom v úvodu některou z akcí vyřešili, tak by utkání vypadalo jinak.“

O nezastupitelné roli Oscara. „Navázal na loňskou sezonu, chce hrát pořád, ani se necítí unavený. Máme tu rozdíl mezi hráči, kteří absolvovali celou přípravu a těmi, kteří se kvůli reprezentacím zapojili později. Nedokážeme do nich dostat tu intenzitu. Oscar si užil dlouhou dovolenou, má sebedůvěru, kterou potřebujete v těžkých situacích. Pro náš styl je výjimečný, unikátní. Nedokážu si představit, že bychom do zápasu šli bez něj.“

O přínosu střídajícího Zafeirise. „V týdnu v Belgii neměl tu potřebnou šťávu, teď byl pro nás obrovským motorem. Dostal cenu pro hráče zápasu, ale v kabině ji hned předal Oscarovi. Je to skvělý týmový hráč. A pořád je to mladý kluk. Góly a asistence pak přijdou se zkušenostmi. Líbil se mi, jak rozjížděl akce. Hodně nám pomohl ve středu pole.“

O obavě, jestli se VAR nevrátí k souboji Ogbua s Emmerem, po kterém hostující hráč zůstal ležet a slávisté pak dali vítězný gól. „Neviděl jsem to, byl jsem asi otočený, chtěli jsme přejít na jiné rozestavení. Ani jsem nevěděl, že by něco mohlo být.“