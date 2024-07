Vybrat hráče po Euru byla alchymie, Trpišovský litoval ztráty bodů i Vlčka

Na jaře jsme v Uherském Hradišti vyhráli 3:1 a 2:1. Proč to tentokrát nevyšlo?

Po přípravě nejsou týmy v tempu, zápasy se musí vyválčit, vyhrát je jednoduchostí. Dnes jsme měli v některých fázích hodně široké hřiště, pak jsme pozdě honili odražené míče. Takové utkání musíte rozhodnout nějakou individualitou, najít někoho, kdo šanci vytvoří nebo promění. Ale v klíčových situacích nám chyběla kvalita, abychom vítězství strhli na svoji stranu. Nepomohli jsme si ani standardními situacemi.

Slovácko hrálo s novým trenérem Romanem Westem. Bylo jiné?

Tým pořád nese Svědíkův rukopis. Všechna letošní utkání byla podobná, akorát jsme nebyli produktivní a z různých důvodů jsme na soupeře nezatlačili. Byli připravení, odvážní. Zápasy, kdy brání, jim svědčí, umí je hrát. Vždycky to tady bylo těžké.

Jak jste uvažovali při nasazení hráčů, kteří se vraceli z Eura?

Byla to alchymie. Čekali jsme do poslední chvíle na čtvrteční trénink, kdy byla velká hra. Chtěli jsme vidět, jak na tom jsou. Probírali jsme to individuálně, kdo se na to cítil. I s ohledem na to, že nás za měsíc čekají kvalifikace pohárů. Potřebujeme se sehrávat, mít hráče na hřišti. Když někdo nebyl v základní sestavě, mělo to nějaké důvody.

Jak to vypadá s Tomášem Vlčkem, který odkulhal ještě přes poločasovou přestávkou?

To je největší kaňka zápasu, to mě mrzí nejvíc. Na první pohled to nebylo dobré. V pondělí ráno jde na rezonanci, uvidíme. Je to koleno.

Na marodce je i další obránce Zmrzlý. Jak to budete řešit?

Jsme pobití, spousta hráčů je chycených. Byl to důrazný zápas, hodně agresivní, ale s férovými souboji. Hrajeme v sobotu, máme varianty. Zranění Ondry je o to nepříjemnější, že byl jedním z mála hráčů, kteří absolvoval celý kemp a vypadal skvěle. Nešťastně došlápl po střele a vypadá to na pět až šest týdnů, než se vrátí do tréninku.

První šanci dostal Lukáš Vorlický. Nedolehla na něj nervozita?

Naznačil velký potenciál, ale byl jiný než v přípravě. Je to technický hráč a když viděl z lavičky průběh zápasu, nechalo to na něm stopy. Na konci byl trávník vedrem suchý a jak má skvělé vedení míče a driblink, tak se mu zadrhával. Vyhodil balony, na které nejsme zvyklí. Z nějakého důvodu nebyl v pohodě. Probereme to s ním. Byl to jeho první start, dlouho nehrál, chtěl se ukázat. Ve dvou situacích ukázal obrovskou kvalitu. Jsem přesvědčený, že bude lepší a lepší.

Pochválíte Filipa Preblsa, který byl vidět i slyšet?

Výkony Filipa a Tondy Kinského byly jedna z mála plusů tohoto zápasu. Tonda působil velice jistě a Filip splnil přesně, co jsme chtěli. Staral se o Havlíka. Celé utkání měl velice dobrý pohyb. Dříve na hřišti moc nemluvil. Chtěli bychom to v něm probudit. Dispozice na to má, hlavně ve středu hřiště při organizaci hry. Ve Slavii není čas na zaškolování, musíte hned.

Václav Jurečka, který má proti Slovácku výtečnou gólovou bilanci, nedostal ani minutu. Znamená to, že je na odchodu?

Kdyby se nezranil Tomáš Vlček a nepřišli jsme o jedno střídání, tak by na hřiště šel. Bylo pak těžké rozhodování, koho ano, koho ne. Všichni víme, jaké je situace Venci. Na odchodu není, ale je fakt, že příprava mu tolik nevyšla.

Budou následovat odchody na hostování?

Asi ano. Může se to stát. Chceme to. Ale musí dojít k dohodě mezi hráčem a klubem, třeba ohledně převzetí nějakých závazků. Někteří ví, že by měli odejít, ale čekají, jestli se neobjeví něco jiného.