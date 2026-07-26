Byl jsem nervózní, přiznal Trpišovský. Kouč Slavie o skládání sestavy i výkonu mladíků

Slavia úvodní zápas v novém ligovém ročníku vyhrála po třech letech.
Proti Slovácku byl kouč přitom „nucen“ nasadit značně mladou sestavu, protože část reprezentantů po mistrovství světa ještě není ve stavu, že by mohla hrát od začátku.
„A do toho všeho jsme brzy prohrávali. Nebylo to jednoduché, protože jsme museli otáčet. Ale dobře jsme reagovali. Byli jsme hodně aktivní a k tomu produktivní,“ řekl Trpišovský.
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Plzeň doma s Libercem a Sparta v Brně otočit zápasy nezvládly. Vy ano. O to je radost větší, ne?
Měl jsem ze zápasu respekt. Vychází to i ze zkušeností, co máme za sebou. Skládání týmu přes léto, pozdní zapojení reprezentantů, noví hráči, není to jednoduché. Sobota ukázala, jak se týmy v lize zkvalitňují. Každý zápas je těžký. Myslím si, že první šestka bude mít menší bodové zisky než v minulých sezonách. Pro nás by dneska nebylo nic horšího, pokud by naši mladí kluci tu dobrou přípravu nepotvrdili.
Měl jste obavy, jestli to zvládnou? Na pozicích reprezentantů Douděry či Juráska byli Piták s Kolískem.
Bylo to velké téma. Současná situace je specifická. Měli jsme deset kluků na mistrovství světa, víme, v jakém jsou stavu. Určitě to risk byl. Ale věřili jsme, že když se hraje bez diváků, že z lavičky můžeme líp reagovat, že nás uslyší. Někdo třeba pod tlakem atmosféry zpanikaří. Čekali jsme, že to zvládneme.
Rozmýšlel jste se hodně, jestli jim dáte šanci?
Zasloužili si to za letní přípravu, jak makali, jak odehráli některé zápasy. Na hřišti jsme měli kostru, stěžejní hráče. Markovič, Holeš, Sadílek, Chytil. Věděli jsme, že to uřídí a že pak pomůžeme i my z lavičky. Klukům z reprezentace bude trvat delší dobu, než se do toho dostanou. Nejsou v ideálním rozpoložení. Bylo to vidět třeba i na Provodovi, když tam v druhé půli přišel. Chtěli jsme vsadit na rychlost, energii, aktivitu víc než na souhru a zkušenost.
Jak se sestava rodila? Kdy jste měl o ní jasno?
Třeba jsme váhali, jestli dát Ouandu, nebo Ayaosiho. Rozhodlo, že Ouanda ve Slovácku hrál a zná obránce. U Pitáka rozhodlo, že si to tady po Douděrovi může o sestavu rozdat. Na prvním místě bylo zápas zvládnout a zároveň jsme chtěli být spravedliví vůči hráčům, kteří si o tu šanci v přípravě řekli.
S reprezentanty máte jaké plány?
Chtěli bychom co nejdřív hrát ve složení, které máme v hlavě. Ale prostě je to teď pro nás nová zkušenost. Chaloupkovi jsme chtěli dát pár minut, abychom věděli, jak to zvládne, co mu pomůže. Někomu pomohla příprava s Lyonem. Příští kolo na Baník změny uděláme, ale kdo, který hráč, to budeme řešit individuálně.
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Nezatrnulo vám, když Kolísek v první půli fauloval Ndefeho a měl dostat červenou kartu? Pak ji v závěru naopak chybně dostal Konečný.
Když ve Slavii hráči začínají, většinou si projdou krizovým scénářem. Je to daň za nezkušenost. Napadá mě třeba loni Mbodji. Zkušenosti nenahradíte. Je dobře, že kluci šanci dostali. Konečný potvrdil, co si o něm myslíme od šestnácti. I proto jsme ho dřív nasazovali v Evropské lize. Vidíme v něm velký potenciál, potvrdil to v přípravě. Pro Slavii má vhodnou typologii. Škoda té karty. Na Baník nebude, pak zase naskočí. Proti Slovácku patřil k nejlepším.
A Kolísek?
Ty ruce na dresu soupeře vidět nechceme. Shodou okolností jsme s nimi před zápasem mluvil o tom, aby nefaulovali a klidně soupeře do šance pustili. Hlavně, abychom zůstali v jedenácti. Hráč si to bude pamatovat. Je to podobné, jako když udělá zbytečnou penaltu.
Je Nowak polský Souček?
Jedenadvacetiletý polský středopolař Wiktor Nowak se ve slávistickém dresu uvedl dvěma góly. Taky vám připomněl Tomáše Součka?
„Asi nějaká podobnost tam je, jako síla v boxu, ale jinak hodně vzdálená. Suk byl silný ve hře hlavou, při standardkách, v doplňování. Wiktor určitě bude hrát výš, má přednosti v ofenzívě. Ukázal X faktor, proč jsme si ho našli. Zakončení má dobré,“ řekl kouč Trpišovský.
Dali jste pět branek, vyhráli, jak byste hodnotil hru a výkon?
Jsme rádi za vítězství, v prvním kole jsme ho zažili po dlouhé době. Jsme rádi, že noví hráči mají góly, asistence. A jaký výkon všichni v první půli podali, jak to zvládli. Nikdo nezaostal, nikdo nepropadl. Ale po pauze už to dobré nebylo. Hráli jsme pomalu, soupeř víc zalezl, zavřel prostory. Chybělo nám víc pohybu. Výkon nebyl tak dobrý, jako bychom si představovali. Měl být mnohem lepší.
Mohlo za to i horké počasí? Přece jen pokropený trávník rychle vyschl.
V létě to tak bývá, když hrajete odpoledne. Hřiště vydrží rychlé tak patnáct dvacet minut. Navíc tráva je hustá, takže pomalejší. Postupně se ohraje, bude řidší a rychlejší. Ale taky nám delší dobu trvalo, než jsme se rozhodli, co s míčem udělat. Nebyla tam součinnost, váhali jsme.
Tři góly jste dali z autových vhazování. Je to nová zbraň Slavie?
Rychlý aut je způsob, jak překvapit zorganizovanou obranu, jak překonat blok. Jakmile soupeř zaspí, je třeba toho hned využít. Pracujeme na tom dlouhodobě.