Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Chance Liga 2026/2027

Byl jsem nervózní, přiznal Trpišovský. Kouč Slavie o skládání sestavy i výkonu mladíků

Autor:
  19:04
Trenér Slavie Jindřích Trpišovský se podepisuje dětským fanouškům v Edenu.

Trenér Slavie Jindřích Trpišovský se podepisuje dětským fanouškům v Edenu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Mojmír Chytil překonává brankáře Slovácka Urbana z pokutového kopu.
Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.
Slávista Nowak se probíjí přes hráče Slovácka.
Slávista Ouanda dostal do brány míč, sebe i gólmana Urbana.
18 fotografií
Při té otázce se Jindřich Trpišovský usmál. Potěšily vás spíš sobotní výsledky Sparty a Plzně, nebo váš zápas? „Jednoznačně náš zápas. Díváme se jen na sebe. Vypadá to, že teď jsme všichni happy, ale já byl před ním hodně nervózní,“ přiznal kouč slávistických fotbalistů po nedělní demolici Slovácka 5:1.

Slavia úvodní zápas v novém ligovém ročníku vyhrála po třech letech.

Proti Slovácku byl kouč přitom „nucen“ nasadit značně mladou sestavu, protože část reprezentantů po mistrovství světa ještě není ve stavu, že by mohla hrát od začátku.

„A do toho všeho jsme brzy prohrávali. Nebylo to jednoduché, protože jsme museli otáčet. Ale dobře jsme reagovali. Byli jsme hodně aktivní a k tomu produktivní,“ řekl Trpišovský.

Slavia - Slovácko 5:1, mistr začal ligu suverénně, předvedly se i posily

Plzeň doma s Libercem a Sparta v Brně otočit zápasy nezvládly. Vy ano. O to je radost větší, ne?
Měl jsem ze zápasu respekt. Vychází to i ze zkušeností, co máme za sebou. Skládání týmu přes léto, pozdní zapojení reprezentantů, noví hráči, není to jednoduché. Sobota ukázala, jak se týmy v lize zkvalitňují. Každý zápas je těžký. Myslím si, že první šestka bude mít menší bodové zisky než v minulých sezonách. Pro nás by dneska nebylo nic horšího, pokud by naši mladí kluci tu dobrou přípravu nepotvrdili.

Měl jste obavy, jestli to zvládnou? Na pozicích reprezentantů Douděry či Juráska byli Piták s Kolískem.
Bylo to velké téma. Současná situace je specifická. Měli jsme deset kluků na mistrovství světa, víme, v jakém jsou stavu. Určitě to risk byl. Ale věřili jsme, že když se hraje bez diváků, že z lavičky můžeme líp reagovat, že nás uslyší. Někdo třeba pod tlakem atmosféry zpanikaří. Čekali jsme, že to zvládneme.

Rozmýšlel jste se hodně, jestli jim dáte šanci?
Zasloužili si to za letní přípravu, jak makali, jak odehráli některé zápasy. Na hřišti jsme měli kostru, stěžejní hráče. Markovič, Holeš, Sadílek, Chytil. Věděli jsme, že to uřídí a že pak pomůžeme i my z lavičky. Klukům z reprezentace bude trvat delší dobu, než se do toho dostanou. Nejsou v ideálním rozpoložení. Bylo to vidět třeba i na Provodovi, když tam v druhé půli přišel. Chtěli jsme vsadit na rychlost, energii, aktivitu víc než na souhru a zkušenost.

Jak se sestava rodila? Kdy jste měl o ní jasno?
Třeba jsme váhali, jestli dát Ouandu, nebo Ayaosiho. Rozhodlo, že Ouanda ve Slovácku hrál a zná obránce. U Pitáka rozhodlo, že si to tady po Douděrovi může o sestavu rozdat. Na prvním místě bylo zápas zvládnout a zároveň jsme chtěli být spravedliví vůči hráčům, kteří si o tu šanci v přípravě řekli.

S reprezentanty máte jaké plány?
Chtěli bychom co nejdřív hrát ve složení, které máme v hlavě. Ale prostě je to teď pro nás nová zkušenost. Chaloupkovi jsme chtěli dát pár minut, abychom věděli, jak to zvládne, co mu pomůže. Někomu pomohla příprava s Lyonem. Příští kolo na Baník změny uděláme, ale kdo, který hráč, to budeme řešit individuálně.

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nezatrnulo vám, když Kolísek v první půli fauloval Ndefeho a měl dostat červenou kartu? Pak ji v závěru naopak chybně dostal Konečný.
Když ve Slavii hráči začínají, většinou si projdou krizovým scénářem. Je to daň za nezkušenost. Napadá mě třeba loni Mbodji. Zkušenosti nenahradíte. Je dobře, že kluci šanci dostali. Konečný potvrdil, co si o něm myslíme od šestnácti. I proto jsme ho dřív nasazovali v Evropské lize. Vidíme v něm velký potenciál, potvrdil to v přípravě. Pro Slavii má vhodnou typologii. Škoda té karty. Na Baník nebude, pak zase naskočí. Proti Slovácku patřil k nejlepším.

A Kolísek?
Ty ruce na dresu soupeře vidět nechceme. Shodou okolností jsme s nimi před zápasem mluvil o tom, aby nefaulovali a klidně soupeře do šance pustili. Hlavně, abychom zůstali v jedenácti. Hráč si to bude pamatovat. Je to podobné, jako když udělá zbytečnou penaltu.

Je Nowak polský Souček?

Jedenadvacetiletý polský středopolař Wiktor Nowak se ve slávistickém dresu uvedl dvěma góly. Taky vám připomněl Tomáše Součka?

„Asi nějaká podobnost tam je, jako síla v boxu, ale jinak hodně vzdálená. Suk byl silný ve hře hlavou, při standardkách, v doplňování. Wiktor určitě bude hrát výš, má přednosti v ofenzívě. Ukázal X faktor, proč jsme si ho našli. Zakončení má dobré,“ řekl kouč Trpišovský.

Dali jste pět branek, vyhráli, jak byste hodnotil hru a výkon?
Jsme rádi za vítězství, v prvním kole jsme ho zažili po dlouhé době. Jsme rádi, že noví hráči mají góly, asistence. A jaký výkon všichni v první půli podali, jak to zvládli. Nikdo nezaostal, nikdo nepropadl. Ale po pauze už to dobré nebylo. Hráli jsme pomalu, soupeř víc zalezl, zavřel prostory. Chybělo nám víc pohybu. Výkon nebyl tak dobrý, jako bychom si představovali. Měl být mnohem lepší.

Mohlo za to i horké počasí? Přece jen pokropený trávník rychle vyschl.
V létě to tak bývá, když hrajete odpoledne. Hřiště vydrží rychlé tak patnáct dvacet minut. Navíc tráva je hustá, takže pomalejší. Postupně se ohraje, bude řidší a rychlejší. Ale taky nám delší dobu trvalo, než jsme se rozhodli, co s míčem udělat. Nebyla tam součinnost, váhali jsme.

Tři góly jste dali z autových vhazování. Je to nová zbraň Slavie?
Rychlý aut je způsob, jak překvapit zorganizovanou obranu, jak překonat blok. Jakmile soupeř zaspí, je třeba toho hned využít. Pracujeme na tom dlouhodobě.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1. kolo

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 1 1 0 0 5:1 3
2. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
4. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
5. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
6. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0:0 0
8. FK PardubicePardubice 0 0 0 0 0:0 0
9. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0:0 0
10. SK Artis BrnoArtis Brno 0 0 0 0 0:0 0
11. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 1:2 0
12. FC ZlínZlín 1 0 0 1 0:1 0
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
14. AC Sparta PrahaSparta 1 0 0 1 1:3 0
15. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
16. 1. FC SlováckoSlovácko 1 0 0 1 1:5 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Zařizoval ho na dálku. Fotbalista ukázal svůj luxusní byt s terasou ve Zlíně

Velký jídelní stůl navazuje na kuchyňský ostrůvek.

Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...

Jablonec - Olomouc 2:1, domácí otočili zápas se Sigmou, poprvé se trefil Suchan

Aktualizujeme
Jan Suchan slaví svůj první gól v jabloneckém dresu.

Fotbalisté Jablonce po čtvrteční prohře v předkole Evropské konferenční ligy slaví úspěch na domácí scéně. V prvním kole nového ročníku Chance Ligy přehráli Olomouckou Sigmu 2:1, ačkoliv o poločase...

26. července 2026  16:56,  aktualizováno  19:26

ONLINE: Hradec - Pardubice, východočeské derby, uspěje pohárový účastník?

Sledujeme online
Královéhradecký záložník Tom Slončík jde ostře do souboje s Jasonem Noslinem z...

Východočeské derby na úvod sezony. Hradec Králové, který má za sebou už úvodní duel v předkole Evropské ligy, hostí Pardubice. Utkání můžete od 20.00 sledovat v online reportáži.

26. července 2026  19:25

Byl jsem nervózní, přiznal Trpišovský. Kouč Slavie o skládání sestavy i výkonu mladíků

Trenér Slavie Jindřích Trpišovský se podepisuje dětským fanouškům v Edenu.

Při té otázce se Jindřich Trpišovský usmál. Potěšily vás spíš sobotní výsledky Sparty a Plzně, nebo váš zápas? „Jednoznačně náš zápas. Díváme se jen na sebe. Vypadá to, že teď jsme všichni happy, ale...

26. července 2026  19:04

Devadesátková euforie ožila. Brno prožívá fotbalovou mánii. Na jak dlouho?

Premium
Choreo brněnských fanoušků v utkání proti pražské Spartě.

Už jen málokdo si vzpomene, že když hrával hokej za Kometu, říkalo se mu Glen. Po kariéře se na něj bůhvíproč nalepila jiná přezdívka. Boby. Podle ní pak Lubomír Hrstka coby majitel nechal...

26. července 2026  18:30

Rezerva Slavie dohnala ztrátu a na úvod druhé ligy doma remizovala s Příbramí

Útočník Slavie Abel Cedergren

Fotbalisté slávistické rezervy v úvodním kole druhé ligy remizovali s Příbramí 2:2. Hosté po 21 minutách vedli 2:0, Pražané ale na Žižkově, kde od nové sezony hrají své domácí zápasy, na přelomu...

26. července 2026  12:38,  aktualizováno  17:30

Slavia - Slovácko 5:1, mistr začal ligu suverénně, předvedly se i posily

Sestřih zápasu
Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.

Pět gólů, pohodový výkon, těžké ztráty konkurentů. Úřadujícímu šampionovi úvod fotbalové ligy vyšel náramně. Slavia si ve svém prvním zápase povodila Slovácko, přestože v úvodu inkasovala a...

26. července 2026  14:10,  aktualizováno  17:05

Odejde Votíková do Manchesteru City? O gólmanku se zajímá vítěz anglické ligy

Barbora Votíková podepsala ve Slavii smlouvu na tři roky.

Barbora Votíková možná opět vymění Prahu za Anglii. Brankářka Slavie, která poslední půlrok strávila na hostování v londýnském Arsenalu, je podle informací iDNES.cz blízko odchodu do Manchesteru...

26. července 2026  13:42

Ostrý ligový start. Hlavatý před derby: Chladné hlavy, nesmíme být přemotivovaní

Pardubický Michal Hlavatý v zápase proti Jablonci

Skončit výš než minule a přilákat diváky na stadion. To jsou cíle fotbalistů Pardubic, kteří už posedmé v řadě nechybí na startu prvoligové sezony. Začínají pěkně zostra – hned na úvod je čeká derby...

26. července 2026  13:23

Blondýn Kott: Když si přijdu moc normální, rozhodím se. A obrat? Úžasný pocit

Ústečtí fotbalisté slaví vítězný gól v zápase s Kladnem, vpravo Tomáš Kott.

Na hřišti ho těžko přehlédnete pro jeho skvělý driblink i podobu s českým reprezentantem Pavlem Šulcem. A teď fotbalový záložník ústeckého Viagemu Tomáš Kott „svítí“ na trávníku i díky novému...

26. července 2026  12:33

V Norsku sází na mladé. O Česku jsem nevěděl nic, říká první Islanďan v lize

Premium
Hilmir Mikaelsson se raduje ze svých prvních gólů za Sigmu Olomouc.

Česká liga má prvního Islanďana v historii. Že jde pro severskou zemi o neprobádané končiny, poznáte záhy poté, co Hilmir Rafn Mikaelsson začne vyprávět. „Nevěděl jsem, do čeho jdu. Ptal jsem se...

26. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Král Kazu se opět trefil. Japonský nezmar v 59 letech pomohl gólem Fukušimě United

Japonský fotbalista Kazujoši Miura v dresu Fukušimy United

Japonská fotbalová legenda Kazujoši Miura se v 59 letech zapsal v soutěžním zápase znovu mezi střelce. Populární „Král Kazu“, jenž hraje rekordní 42. sezonu, se trefil po čtyřleté pauze a v dresu...

26. července 2026  11:31

Gólový návrat. Ostrák v MLS nastoupil po zranění a rozhodl o výhře St. Louis

Tomáš Ostrák slaví svou trefu za St. Louis v zápase proti Coloradu.

Záložník Tomáš Ostrák rozhodl v zámořské lize MLS svým prvním gólem v sezoně o vítězství fotbalistů St. Louis nad oslabeným Coloradem 1:0. Bývalý hráč Karviné, který většinu dosavadního ročníku...

26. července 2026  9:52,  aktualizováno  10:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×