Postaví se bilanci? V Trpišovského éře je Plzeň pro Slavii spíš příjemným soupeřem

Utkání Slavie s Plzní v předchozích letech provázely tvrdé střety na hřišti, červené karty, excesy činovníků i členů realizačních týmů, nenávist mezi skalními příznivci. Například ti slávističtí poškodili tréninkové centrum Plzně.
Současná situace mezi kluby je klidnější než v minulých letech, v tabulce si totiž nekonkurují.
Neporažená. Až do konce sezony? Slavia v lize útočí na zápis s magickým nádechem
Slavia míří jasně za titulem, osm kol před koncem sezony má desetibodový náskok na Spartu. Plzeň hraje už jen o naději na druhou příčku, na Slavii by potřebovala nutně bodovat, protože za Spartou zaostává o osm bodů.
Při pohledu na předchozí vzájemná utkání lze vypozorovat, že Plzeň je pro Slavii celkem příjemným protivníkem.
Slavia versus Plzeň
Trpišovského éra
Celková bilance od jara 2018: 16 výher Slavie, 3 remízy, 4 výhry Plzně
bilance v ročnících
2018/2019 - 2 výhry Slavia jedna výhra Plzně
2019/2020 - 2 výhry Slavie, 1 remíza
2020/2021 - 3 výhry Slavie
2021/2022 - 1 výhra Slavie, dvě remízy
2022/2023 - 2 výhry Slavia jedna výhra Plzně
2023/2024 - 1 výhra Slavie, dvě výhry Plzně
2024/2025 - 3 výhry Slavie
2025/2026 - 1 výhra Slavie
V éře kouče Trpišovského od jara 2018 se oba týmy potkaly v třiadvaceti zápasech, Slavia jich vyhrála šestnáct a jen ve čtyřech podlehla.
Zvlášť v poslední době Plzeň neměla nárok, prohrála pět zápasů za sebou se skóre 7:18.
Přitom právě Západočeši hráli velkou roli ve výsledcích Slavie v době, kdy se jí sezona nepovedla.
V ročníku, ve kterém Trpišovský do Slavie přišel, se mistrem ještě stala Viktoria. Když tým tenkrát po Jaroslavu Šilhavém přebíral, měli Pražané po šestnácti kolech čtrnáctibodové manko.
V ročníku 2023/2024 právě kvůli dvěma porážkám s Plzní ze tří vzájemných zápasů slávistům citelně chyběly body v souboji o titul se Spartou. O rok dřív, kdy rovněž slavil jejich městský rival, Plzeň sebrala Slavii tři body.
Naopak u tří slávistických titulů za sebou v letech 2019 až 2021 byla bilance šest výher Slavie, jedna remíza a jedna výhra Plzně. K tomu Slavia porazila Viktorii i ve finále poháru v květnu 2021.
Před příchodem Trpišovského a od chvíle, kdy se Plzeň zařadila mezi tuzemskou elitu, zase vyznívá vzájemná bilance pro Viktorii. Od léta 2010 z patnácti utkání vyhrála osm, slávisté pět a dvě skončila remízou.
Mimochodem, Trpišovský má ve Slavii převahu i nad Spartou, byť ne tak výraznou. Po jeho nástupu první derby prohrál až ve dvanáctém utkání na podzim 2021.
Ale od té doby je bilance poměrně vyrovnaná: šest výher Slavie, pět výher Sparty a pět remíz.
Celkově v derby má Trpišovský dvanáct vítězství, deset remíz a šest porážek, z toho pětkrát se věční rivalové potkali v poháru: Slavia vyhrála finále v květnu 2023, dvě semifinále (2019 a 2021), Sparta dvě čtvrtfinále (2022 a 2024).