Chance Liga 2025/2026

Postaví se bilanci? V Trpišovského éře je Plzeň pro Slavii spíš příjemným soupeřem

  19:05
Když fotbalový trenér Jindřich Trpišovský před víc než osmi lety nastoupil do Slavie, začaly Plzni, do té doby nejúspěšnějšímu týmu předchozích sezon, horší časy. Zvýrazní slávisté jasně lepší vzájemnou bilanci v blížícím se nedělním šlágru 29. kola Chance Ligy?
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský a Miroslav Koubek z Plzně (vpravo) během vzájemného utkání | foto: Radek Vebr, MAFRA

Utkání Slavie s Plzní v předchozích letech provázely tvrdé střety na hřišti, červené karty, excesy činovníků i členů realizačních týmů, nenávist mezi skalními příznivci. Například ti slávističtí poškodili tréninkové centrum Plzně.

Současná situace mezi kluby je klidnější než v minulých letech, v tabulce si totiž nekonkurují.

Neporažená. Až do konce sezony? Slavia v lize útočí na zápis s magickým nádechem

Slavia míří jasně za titulem, osm kol před koncem sezony má desetibodový náskok na Spartu. Plzeň hraje už jen o naději na druhou příčku, na Slavii by potřebovala nutně bodovat, protože za Spartou zaostává o osm bodů.

Při pohledu na předchozí vzájemná utkání lze vypozorovat, že Plzeň je pro Slavii celkem příjemným protivníkem.

Slavia versus Plzeň

Trpišovského éra

Celková bilance od jara 2018: 16 výher Slavie, 3 remízy, 4 výhry Plzně

bilance v ročnících
jaro 2018 - 1 výhra Slavie

2018/2019 - 2 výhry Slavia jedna výhra Plzně

2019/2020 - 2 výhry Slavie, 1 remíza

2020/2021 - 3 výhry Slavie

2021/2022 - 1 výhra Slavie, dvě remízy

2022/2023 - 2 výhry Slavia jedna výhra Plzně

2023/2024 - 1 výhra Slavie, dvě výhry Plzně

2024/2025 - 3 výhry Slavie

2025/2026 - 1 výhra Slavie

V éře kouče Trpišovského od jara 2018 se oba týmy potkaly v třiadvaceti zápasech, Slavia jich vyhrála šestnáct a jen ve čtyřech podlehla.

Zvlášť v poslední době Plzeň neměla nárok, prohrála pět zápasů za sebou se skóre 7:18.

Přitom právě Západočeši hráli velkou roli ve výsledcích Slavie v době, kdy se jí sezona nepovedla.

V ročníku, ve kterém Trpišovský do Slavie přišel, se mistrem ještě stala Viktoria. Když tým tenkrát po Jaroslavu Šilhavém přebíral, měli Pražané po šestnácti kolech čtrnáctibodové manko.

V ročníku 2023/2024 právě kvůli dvěma porážkám s Plzní ze tří vzájemných zápasů slávistům citelně chyběly body v souboji o titul se Spartou. O rok dřív, kdy rovněž slavil jejich městský rival, Plzeň sebrala Slavii tři body.

Naopak u tří slávistických titulů za sebou v letech 2019 až 2021 byla bilance šest výher Slavie, jedna remíza a jedna výhra Plzně. K tomu Slavia porazila Viktorii i ve finále poháru v květnu 2021.

Před příchodem Trpišovského a od chvíle, kdy se Plzeň zařadila mezi tuzemskou elitu, zase vyznívá vzájemná bilance pro Viktorii. Od léta 2010 z patnácti utkání vyhrála osm, slávisté pět a dvě skončila remízou.

Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

Mimochodem, Trpišovský má ve Slavii převahu i nad Spartou, byť ne tak výraznou. Po jeho nástupu první derby prohrál až ve dvanáctém utkání na podzim 2021.

Ale od té doby je bilance poměrně vyrovnaná: šest výher Slavie, pět výher Sparty a pět remíz.

Celkově v derby má Trpišovský dvanáct vítězství, deset remíz a šest porážek, z toho pětkrát se věční rivalové potkali v poháru: Slavia vyhrála finále v květnu 2023, dvě semifinále (2019 a 2021), Sparta dvě čtvrtfinále (2022 a 2024).

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
