Trpišovský po remíze: Fotbal trpěl, Příbram se s terénem srovnala lépe

„Příbram se mnohem lépe srovnala s podmínkami. Zejména v prvním poločase nás donutila k chybám, ze kterých rezultovalo její vedení,“ poznamenal Trpišovský.

„Do druhého poločasu jsme už vstoupili lépe, zvýšili úsilí, kvalitu, ale dělba bodů je vzhledem k průběhu zápasu spravedlivá. Vlastně je paradox, že na takovém hřišti padlo šest gólů. Jsem hlavně rád, že se nikdo nezranil, protože to vážně hrozilo.“



Překvapilo vás, že se na zmrzlém trávníku vůbec hrálo?

Terén byl v úvodu relativně způsobilý, ale fotbal samozřejmě trpěl. Pro všechny je to škoda. Už jsem to někde říkal, ale přijde mi prostě absurdní, že hrajeme fotbal v prosinci, v lednu a v únoru a v létě máme dva měsíce přestávku. Jako by hokejisti hráli v létě a v zimě ne. Domácí udělali maximum, aby bylo hřiště připravené, ale bojím se, co s trávníkem bude v dalších dnech, viděli jsme to i na dalších stadionech.

Právě i namrzlý terén byl jedno z příčin nešťastného vlastního gólu, který jste si dali v závěru první půle: brankář Kolář podklouzl, když k němu mířila malá domů od Kúdely. Míč se došoural až do brány.

Normálně by se to nestalo, byla to nešťastná shoda okolností, ale my se měli takových věcí na tomhle specifickém terénu vyvarovat. Jak jsem řekl: domácí se s podmínkami vypořádali lépe.

Na jaře jste inkasovali už sedm branek, což je o tři víc než za celý podzim. Kde hledáte příčiny?

Góly, které jsme v posledních zápasech dostali, byly hodně neobvyklé. Často zbytečné branky, ať už po autových vhazováních, po standardních situacích... Třeba minule měl Jablonec v devadesáté minutě gólovku po krásné akci, kterou Ondra Kolář zlikvidoval. A teď dostaneme tři góly v Příbrami. Ani nevím, kdy naposledy jsme v lize tolikrát inkasovali. Možná před dvěma a půl roky?

Ano, bylo to v květnu 2018 při domácí porážce s Jabloncem 1:3.

Někdy takové zápasy prostě přijdou. My jsme si dnes dali dva vlastní góly, což je kuriozita, kterou jsem na nejvyšší úrovni snad nezažil. Trochu mi průběh utkání připomněl loňskou remízu v Ostravě. Tam jsme dávali vedoucí gól v nastavení a ještě jsme dostali v poslední vteřině na dva dva.