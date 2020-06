Trpišovský: Nervy, úleva. Mám velkou radost. Takový zápas můžete i prohrát

Šestasedmdesátý zápas byl vítězný. Pětasedmdesátý i čtyřiasedmdesátý také.

„Když sezona minulý týden znovu začínala, řekli jsme si, že první meta jsou tři zápasy, devět bodů. To jsme splnili,“ pochvaloval si slávistický kouč po úterním vítězství 1:0 v Příbrami.

V neděli jeho tým hraje s Plzní. Pokud zvítězí, reálně už ho na cestě za obhajobou titulu nikdo a nic nezastaví, byť zbývat bude ještě sedm kol.

„Výhra v Příbrami je pro nás skvělá po všech stránkách. Nejen směrem k Plzni. Potvrdili jsme předchozí výkony i výsledky,“ zdůraznil Trpišovský.

Příbram je poslední, vy jste se až do posledních vteřin o výsledek obávali. Není to na Slavii málo?

Nervy to byly každopádně. Ale musím vyzdvihnout Příbram. Zápas nám udělali strašně těžký, poklona pro ně. Nemůžete se dívat, kdo je jaký v tabulce, to se každým kolem mění. Před utkáním jsem říkal, že Příbram je nepříjemný, běhavý soupeř s dobrou organizací hry a náročným stylem. To se taky ukázalo.

Je na vás vidět, že se vám ulevilo?

Hodně se mi ulevilo. Získali jsme hodně cenné body, i když i ty předtím jsou stejně cenné. Občas to z naší strany nebylo ono. I tak jsme měli spoustu šancí, nebezpečných situací, ale neproměnili jsme je. Postupem času jsem měl trochu strach, abychom se nezbláznili. Takový zápas můžete i jedna nula prohrát. Bylo důležité, abychom byli trpěliví a nepouštěli soupeře ke standardkám a do brejků. Kdybychom museli skóre otáčet, bylo by to mnohem horší.

Před soubojem s druhou Plzní máte klid. Cítíte to tak?

Vítězství v Příbrami si moc vážím, mám velkou radost. Mužstvo je schopné během zápasu reagovat na různé situace, na různý styl, na dohrání zápasu. V tom všem vidím velký posun. I když v některých fázích to nejsme my a ani dlouho ještě nebudeme. Ale už tam vidím mentální sílu a schopnosti vypořádat se s nepříjemnými věcmi.

Například s neefektivní ofenzívou?

Nechci hledat alibi, ale opravdu to bylo hlavně kvalitním výkonem Příbrami. Navíc nám vypadávají hráči. Ševčík nebyl, Holeš taky ne. Chybí i Olayinka. Souhra ve středu pole je důležitá. Ale pořád si myslím, že jsme měli čtyři pět dobrých situací ke vstřelení gólů, dali jsme dvě tyče. V takovém zápase je důležitá trpělivost, vyvinout tlak. Takové zápasy se rozhodují od 70. minuty. Musíte se tlačit dopředu, ale zároveň neinkasovat. Nemůžeme se dívat na to, že Příbram je poslední. S Baníkem byla lepší a neprohrála. V Olomouci vyhrála. Ten tým hraje o záchranu, o život, byl doma, je dobře organizovaný. Pokud bych měl v naší hře hledat rezervy, tak to bylo výkonem Příbrami a našimi absencemi.

Budou Ševčík a Holeš k dispozici v neděli na Plzeň?

Holeš to má padesát na padesát, je na tom líp než Ševčík. Ale neumím to teď odhadnout. Možná budou oba, možná ani jeden. V úterý hrát nemohl. Budeme věřit, že se fyzioterapeutům povede další zázrak jako několikrát předtím.

Zázrakem je pro vás i útočník Musa. V Příbrami rozhodl, v posledním derby vyrovnal v nastavení.

Je to muž okamžiku, ale nejvíc nám pomohl asi příchod Patrika Hellebranda. V poločase jsme řešili, jestli dát na hřiště jako prvního nového hráče útočníka. Ale my jsme neměli zápas úplně pevně v rukách, chtěli jsme si vytvořit větší tlak. S příchodem Patrika šel nahoru i výkon Nica Stancia. Záložní řada vytvořila tlak, do kterého přišel Petar a rozhodl. To jeho rozhodování ve vápně, technické provedení.

Jak bere, že je jen náhradníkem?

Pozitivně. Je s námi dva tři měsíce. Noví hráči to mají těžký, přece jen ten náš styl je jiný. Zvykají si. Na aklimatizaci má půlrok a ten je skvělý. Dal třetí gól a zachránil spoustu bodů. Ve vápně je skvělý, takového hráče jsme ještě netrénovali. Ale taky má velké rezervy v mezihře, v aktivitě.