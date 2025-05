Minulý týden v Olomouci jeho tým stvrdil titul, v sobotu proti Plzni chtěl udržet sérii domácích výher. Když v 55. minutě Plzeň vedla 3:1, se slávisty to dobře nevypadalo. „Byl jsem rozčarovaný z toho stavu, přitom jsme hráli skvěle,“ poznamenal Trpišovský.

Vzápětí nastal velký zvrat, tým třemi góly během sedmnácti minut výsledek otočil. „Povedlo se to takovým tím chtíčem a tlakem. Moc jsme chtěli vyhrát,“ pochvaloval si Trpišovský.

O čem ještě kouč čerstvých mistrů na dlouhé tiskové konferenci hovořil?

O atraktivitě zápasu. „Nadstandardní zápas, je zapotřebí ocenit oba týmy. Plzeň ukázala obrovskou kvalitu, zejména ofenzivní hráči. Byla to reklama na fotbal, fakt skvělý. V poslední době vidím pár zápasů bundesligy, sledujeme tam jednoho krajního hráče. A třeba Wolfsburg se doma třicet minut nedostal do vápna. Někdy sílu českých týmů podceňujeme. Stačí se podívat, jak skvělé zápasy odehrála Plzeň v Evropě. Dneska se všechno sešlo.“

O Holešovi, kterým svým prvním gólem sezony rozhodl a stal se 24. slávistickým hráčem, který dal v současném ročníku gól. „Je to skvělé. Zrovna v týdnu jsme se spolu bavili o tom, že dlouho nedal gól. Vybavuju si, že tady jednou rozhodl derby, ale to bylo v covidovém roce bez diváků. Že nám góly dává hodně hráčů, to je odraz našich ofenzivních statistik, máme hodně dotyků ve vápně, a taky i našeho stylu hry. Snažíme se o celoplošný fotbal a do ofenzivy to vynáší další a další hráče. Až dá gól ještě Vlčák, tak budeme maximálně spokojení.“

Fotbalisté Slavie se radují ze vstřelené branky proti Plzni.

O tom, jak zvládal bláznivý zápas emočně. „Užili jsme si oslavy, zasloužené oslavy, a od středy jsme se už zase soustředili na Plzeň, abychom lidem nabídli kvalitu. Na jaře bývají zápasy svázané, hraje se na výsledek a hráči nejsou uvolnění. Dneska jsme chtěli pustit stavidla. Když jsme loni hráli v Plzni, museli jsme vyhrát, abychom zůstali ve hře o titul. Plzeň už v tom nebyla, hrála uvolněně a my po nejhorším výkonu sezony prohráli. Dneska jsme hráli skvěle a najednou prohrávali jedna tři. Z toho mi dobře nebylo. Na konci jsem byl rád, jak jsme se do zápasu vrátili. Nešlo ani tak o výsledek, ale o to, abychom lidem ukázali, že do toho dáme všechno a poděkovali jim za to, jak nás podporují.“

O tom, že Plzeň přemohli i s hráči širšího kádru. „Já to otočím, mám radost za kluky, že si zažili vítězný zápas. Když byli na hřišti jindy, nedopadlo to vítězně. Odvedli výborný výkon proti kvalitnímu soupeři. Měli kolem sebe páteřní hráče a bylo dobře, že si takovým zápasem prošli. Začali skvěle, pak prohrávali, ale zase se vrátili.“

O tom, jestli bez opor nastoupí i do dalších zápasů. „Kdyby po lize nehrála reprezentace, přistoupíme k tomu taky jinak. Hráči budou mít v červnu další vrchol. Provod i Kušej měli zdravotní problémy, ani Jindra Staněk nebyl zcela fit. I tak jsme chtěli v bráně vidět Markoviče, proto jsme před ním nechali Ogbua, Holeše a Zimu. Chtěli jsme dát šanci i dalším hráčům. Příště máme derby a soustředíme se na to, abychom ho zvládli. Pak někteří hráči dostanou volno. Derby je největší zápas v Česku a i kdyby se nehrálo o nic, tak prostě tomu dáte všechno. Veškerý fotbal děláte pro lidi a vy jste povinní do toho dát maximum. Doufejme, že to bude mít úroveň jako dneska.“

O tom, jak přemýšlí o posilách pro příští sezonu a Ligu mistrů. „Těžká otázka, to je spíš na podcast. Zkusím to stručně. Kádr se tvoří, podílíme se na tom všichni. Jak už jsem říkal, máme shodu na šesti jménech. Ale české kluby mají mantinely. Ten hráč musí mít zájem jít do české ligy, pak jde o platy, prostě na dostupnost má vliv hodně věcí. Kádr máme skvělý, jsme s ním spokojení. Spíš se díváme na to, jak a kým nahradit ty, kteří odejdou nebo jejich odchod hrozí.“