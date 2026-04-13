Trpišovský o Chorém: Není svatoušek, ale úmysl tam nevidím. Je to vaření z vody

Souboj prvního do té doby se třetím týme tabulky, žádný gól, jen pár šancí. „Dost dietní zápas do ofenzivy z obou stran. Čekal jsem od utkání víc, od nás také,“ řekl Trpišovský k bezbrankové remíze.
Hodnocením duelu 29. kola tiskovou konferenci jako obvykle začal, další otázky směřovaly k vyloučení útočníka Tomáše Chorého. Sudí Marek Radina ho na doporučení videoasistenta Jana Beneše vyloučil za údajné plivnutí na ležícího protihráče Sampsona Dweha.
Dělám chyby, ale plivnutí? To je nesmysl. Sliny jsem vtahoval zpátky, bránil se Chorý
„Viděl jsem to po zápase ze záznamu. A já tam na rozdíl od rozhodčích plivnutí nevidím,“ prohlásil Trpišovský.
Obáváte se pro vašeho útočníka trestu?
Nechci předjímat, ale dostal červenou kartu, nějaký trest se dá čekat. Já vidím problém v tom, že tam šel. Ale když slyším rozhodčí, že vidí jasný plivnutí, tak to já ne. Tomáš udělal faul, který rozhodčí správně odpískal. Pak jde k hráči, řve na něj, za to je taky správně potrestaný žlutou kartou. Vidíte pak reakci protihráčů?
Strkají do Chorého.
Ale nikdo z nich nevidí plivnutí. Někdo jiný to vidět chtěl.
Je to v zápise o utkání, jak to budete řešit?
Nejsem odborník na řády, ale asi potrestaný bude. Mě překvapuje to vyjádření. Já když mluvím, tak občas na někoho taky prsknu. Ne, nechci to zlehčovat a zastávat se ho. Ale byl předkloněný. Že tam někdo vidí jasný plivnutí? To tam jednoznačné není. Tomáš tam prostě neměl jít, nemá řvát. Ale udělat z toho úmyslné plivnutí, to je vaření z vody. Když to tak rozhodli, musí si to obhájit. Ale zasahují do života hráče i klubu. Je to obrovský precedens, jednoznačně. Nemůžu teď mluvit za klub, jak se k tomu postaví. Tomáš není žádný svatoušek, to všichni víme. Nikdo nejde k hráči, aby na něj zblízka plival. Na Slovácku udělal nesmysl, to je jiná věc. Ale tohle...
A vy jste po sedmi zápasech nevyhráli, náskok na Spartu se sedm zápasů před koncem snížil na osm bodů. Ale to vás asi příliš trápit nemusí, ne?
Ukazuje to, že prostě ještě není hotovo. Všechny zápasy jsou těžké, soupeři jsou čím dál kvalitnější, česká liga je náročná, hraje se ve velké intenzitě. Viděl jsem tabulky, kde má naše liga nejvíc naběhaných metrů v Evropě. Hrajeme v Hradci, s Olomoucí, pak pět zápasů v nadstavbě, každý bude těžký. Musíme být koncentrovaní a zvládat nejbližší zápasy. Příště v Hradci už zase musíme navázat na tu naši předchozí sérii.
Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?
Dohrávali jste v deseti, byť asi jen osm minut. Jak remízu berete?
Jednoznačně ztráta. Nula nula je výsledek, který nechcete. Zvlášť doma. Na podzim v Plzni jsme byli produktivní, dali pět gólů, ale to bychom teď museli být lepší v některých parametrech.
Zaskočila vás Plzeň?
Přišlo mi, že utkání celkově nemělo náboj jako minule, nebylo tak emoční. Možná za to může začátek, hrálo se od vápna k vápnu, žádné mužstvo nepropadalo při bránění. Když už ano, šlo o ztrátu v souboji, nebo někdo někoho obešel. Plzeň ukázala, proč v Evropě neprohrávala, proč vyhrála na AS Řím. Říkal jsem už po derby, že zápas otevřel gól. Dokud nepadne, tak si každý hlídá, aby neprohrával. A po gólu se ten druhý vrhne s větším rizikem dopředu. Dneska oba týmy byly stoprocentní v defenzivě.
Chorý může dostat trest, další útočník Chytil je zraněný. Je tu šance pro Prekopa?
Pravda, Erik tam ani nešel, nebyl stoprocentně fit. Měl problém s kyčlí, v reprezentační přestávce netrénoval. Některé hráče máme vykartované, Holeše dost přísně. Žlutou vyfasuje, když odehraje míč. Jsme minus několik hráčů, ale s tím máme zkušenosti z podzimu. Ukáže se, jaká je v kádru zastupitelnost, jak mužstvo je, nebo není křehké. Pro další hráče je to výzva. Buď máme k dispozici všechny a nevejdeme se na lavičku, nebo jsme minus osm lidí.