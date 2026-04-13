Trpišovský o Chorém: Není svatoušek, ale úmysl tam nevidím. Je to vaření z vody

Na otázku odpověděl otázkou. „Zeptám se, chlapi, já vás. Kdo jste viděl úmyslné plivnutí, tak zvedněte ruku. Nebojte, já to na vás neřeknu.“ Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský s novináři řešil incident, o kterém se po ligovém zápase s Plzní (0:0) hojně diskutovalo.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje během utkání s Plzní. | foto: Petr Topič, MAFRA

Souboj prvního do té doby se třetím týme tabulky, žádný gól, jen pár šancí. „Dost dietní zápas do ofenzivy z obou stran. Čekal jsem od utkání víc, od nás také,“ řekl Trpišovský k bezbrankové remíze.

Hodnocením duelu 29. kola tiskovou konferenci jako obvykle začal, další otázky směřovaly k vyloučení útočníka Tomáše Chorého. Sudí Marek Radina ho na doporučení videoasistenta Jana Beneše vyloučil za údajné plivnutí na ležícího protihráče Sampsona Dweha.

Dělám chyby, ale plivnutí? To je nesmysl. Sliny jsem vtahoval zpátky, bránil se Chorý

„Viděl jsem to po zápase ze záznamu. A já tam na rozdíl od rozhodčích plivnutí nevidím,“ prohlásil Trpišovský.

Obáváte se pro vašeho útočníka trestu?
Nechci předjímat, ale dostal červenou kartu, nějaký trest se dá čekat. Já vidím problém v tom, že tam šel. Ale když slyším rozhodčí, že vidí jasný plivnutí, tak to já ne. Tomáš udělal faul, který rozhodčí správně odpískal. Pak jde k hráči, řve na něj, za to je taky správně potrestaný žlutou kartou. Vidíte pak reakci protihráčů?

Strkají do Chorého.
Ale nikdo z nich nevidí plivnutí. Někdo jiný to vidět chtěl.

Je to v zápise o utkání, jak to budete řešit?
Nejsem odborník na řády, ale asi potrestaný bude. Mě překvapuje to vyjádření. Já když mluvím, tak občas na někoho taky prsknu. Ne, nechci to zlehčovat a zastávat se ho. Ale byl předkloněný. Že tam někdo vidí jasný plivnutí? To tam jednoznačné není. Tomáš tam prostě neměl jít, nemá řvát. Ale udělat z toho úmyslné plivnutí, to je vaření z vody. Když to tak rozhodli, musí si to obhájit. Ale zasahují do života hráče i klubu. Je to obrovský precedens, jednoznačně. Nemůžu teď mluvit za klub, jak se k tomu postaví. Tomáš není žádný svatoušek, to všichni víme. Nikdo nejde k hráči, aby na něj zblízka plival. Na Slovácku udělal nesmysl, to je jiná věc. Ale tohle...

A vy jste po sedmi zápasech nevyhráli, náskok na Spartu se sedm zápasů před koncem snížil na osm bodů. Ale to vás asi příliš trápit nemusí, ne?
Ukazuje to, že prostě ještě není hotovo. Všechny zápasy jsou těžké, soupeři jsou čím dál kvalitnější, česká liga je náročná, hraje se ve velké intenzitě. Viděl jsem tabulky, kde má naše liga nejvíc naběhaných metrů v Evropě. Hrajeme v Hradci, s Olomoucí, pak pět zápasů v nadstavbě, každý bude těžký. Musíme být koncentrovaní a zvládat nejbližší zápasy. Příště v Hradci už zase musíme navázat na tu naši předchozí sérii.

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Dohrávali jste v deseti, byť asi jen osm minut. Jak remízu berete?
Jednoznačně ztráta. Nula nula je výsledek, který nechcete. Zvlášť doma. Na podzim v Plzni jsme byli produktivní, dali pět gólů, ale to bychom teď museli být lepší v některých parametrech.

Zaskočila vás Plzeň?
Přišlo mi, že utkání celkově nemělo náboj jako minule, nebylo tak emoční. Možná za to může začátek, hrálo se od vápna k vápnu, žádné mužstvo nepropadalo při bránění. Když už ano, šlo o ztrátu v souboji, nebo někdo někoho obešel. Plzeň ukázala, proč v Evropě neprohrávala, proč vyhrála na AS Řím. Říkal jsem už po derby, že zápas otevřel gól. Dokud nepadne, tak si každý hlídá, aby neprohrával. A po gólu se ten druhý vrhne s větším rizikem dopředu. Dneska oba týmy byly stoprocentní v defenzivě.

Chorý může dostat trest, další útočník Chytil je zraněný. Je tu šance pro Prekopa?
Pravda, Erik tam ani nešel, nebyl stoprocentně fit. Měl problém s kyčlí, v reprezentační přestávce netrénoval. Některé hráče máme vykartované, Holeše dost přísně. Žlutou vyfasuje, když odehraje míč. Jsme minus několik hráčů, ale s tím máme zkušenosti z podzimu. Ukáže se, jaká je v kádru zastupitelnost, jak mužstvo je, nebo není křehké. Pro další hráče je to výzva. Buď máme k dispozici všechny a nevejdeme se na lavičku, nebo jsme minus osm lidí.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Haraslín zpátky v gólovém vagonu. Slavia? Koukáme hlavně na sebe, řekl v Teplicích

Už jen jediný gól mu chybí, aby vyrovnal své sparťanské ligové maximum. V doublové sezoně 2023/24 nastřádal dvanáct zásahů a pět asistencí, teď kapitán Lukáš Haraslín pomalu útočí na ještě vyšší...

Porážka s Pardubicemi a konec. Olomouc odvolala Janotku, mužstvo přebírá Hapal

Svou druhou sezonu v první lize nedokončí. Tomáš Janotka končí na lavičce Sigmy. Vedení sedmého celku tabulky jej odvolalo v neděli večer po porážce 1:2 v Pardubicích. O trenérově konci se v klubu...

Priske o sparťanském objevu Sochůrkovi: On je voják! A Vojta? Gól už brzy dá

Je mu teprve sedmnáct a fotbalovou ligu upoutává nejen křestním jménem, ale i svými výkony. Ve druhém zápase po sobě si Hugo Sochůrek ze Sparty připsal gólovou asistenci, po nedělním vítězství 1:0 v...

Kinský inkasoval, Tottenham je blízko sestupu. City se dál dotahuje na Arsenal

Zápas dochytal s černým obvazem, který zakrýval krvavé šrámy na hlavě po nepříjemném střetu s obráncem Romerem. Český brankář Antonín Kinský se v aktuální sezoně poprvé představil v Premier League,...

Doba je nejistá, ale my řešíme jen fotbal, řekl Jarolím. Šiguta podpořil

Konečně fotbalisté Karviné v jarní části první ligy zabrali. Po osmi zápasech, v nichž získali jediný bod, ve 29. kole porazili Liberec 3:1 a dál bojují o udržení v prostřední nadstavbové skupině....

Ml. Boleslav - Dukla 1:1, hosté se na Baník nedotáhli, dělbu bodů zařídil Ševčík

Oba celky potřebovaly zvítězit, nakonec se však fotbalisté Mladé Boleslavi a pražské Dukly musí spokojit s bodem po remíze 1:1 ve 29. ligovém kole. Skóre v prvním poločase otevřel hostující Kreiker,...

Pardubice - Olomouc 2:1, obrat domácích, premiérovou trefou rozhodl Jelínek

Pardubičtí fotbalisté předvedli doma ve 29. ligovém kole obrat proti Olomouci a zvítězili 2:1. V 71. minutě rozhodl o třech bodech premiérovým gólem v nejvyšší soutěži Jelínek, který tak navázal na...

Teplice - Sparta 0:1, hosté zvládli tlak v závěru, rozhodl kapitán Haraslín

Sparťanští fotbalisté si došli pro třetí ligovou výhru v řadě. Ve 29. kole zvítězili 1:0 v Teplicích díky gólu kapitána Lukáše Haraslína a před večerním šlágrem stáhli vedoucí Slavii na sedm bodů a...

