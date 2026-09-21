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Chance Liga 2026/2027

Chorý? Neskutečné, co zvládne. Trpišovský o Plzni, podzimu i Zimovi: Na repre nebude

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  8:30
Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie dává pokyny v utkání s Plzní.

Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie dává pokyny v utkání s Plzní. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Plzeňský trenér Radoslav Kováč reaguje v zápase se Slavií.
Plzeňský trenér Radoslav Kováč reaguje v zápase se Slavií.
Plzeňský Amar Memič reaguje po nevyužité šanci v zápase se Slavií.
Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v zápase s Plzní.
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Při hodnocení první poloviny podzimní části fotbalové ligy se tak trochu nechal unést. „Vážím si, kde jsme, protože vyhrát jakýkoli zápas je těžký. Sakra těžký,“ pronesl Jindřich Trpišovský s úsměvem. Místo sakra si dosaďte do věty expresivní výraz, abyste pochopili, jak se trenérovi Slavie po nedělním dramatu proti Plzni (2:1) ulevilo.

Po devíti kolech první místo v tabulce bez porážky, Slavia ji vede o tři body před Libercem. Co ji však těší víc, je výrazný náskok na největší rivaly v boji o titul.

Po neděli třináct bodů na Plzeň a osm na Spartu.

Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty

„Soupeři se zlepšují a zlepšovat se budou dál. Proto získávat body je ohromně těžký, hra se nemusí vždycky líbit. Některé týmy budou mít méně bodů, než měli v předchozích sezonách, všichni budou ztrácet,“ předpovídá Trpišovský.

Jeho tým byl blízko třetí ztrátě v ročníku, v neděli večer s Plzní prohrával, výsledek otočil až ve 101. minutě zápasu z opakované penalty.

Chance Liga 2026/27

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„Závěr vynahradil dietní průběh. Zajímavých momentů tam moc nebylo, to spíš až na to nastavení. Od zápasu jsem čekal víc vzrušujících momentů,“ přemítal kouč Slavie.

Proč chyběly?
Plzeň se nás dobře připravila, otupili naše zbraně. Prvních třicet minut to bylo bez emocí, myslel jsem si, že utkání bude mít větší náboj. Jenže nepadl gól, obránci byli bezchybní a převýšili ofenzivní hráče.

Vy jste se nemohli dostat do šancí, co vám ve hře chybělo nejvíc?
Tlak před bránou, v boxu, Tomáš Chorý tam byl osamocený, neměli jsme tam dost hráčů a oni uhrávali první míče. A jejich tři útoční hráči nám dělali problémy. Měli jsme hodně ztrát a těžko jsme si vytvářeli souvislejší tlak. Ve druhém poločase jsme těch ztrát měli ještě víc, dělali jsme špatná rozhodnutí a soupeř hrozil brejky. Chyběla nám energie, někteří hráči toho měli dost. Tu vášeň do hry jsme dostali až ve chvíli, kdy nám dali gól. K vítězství nás dotlačila mentalita, nezdolnost, touha neprohrát a poprat se s negativním vývojem.

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Jak jste prožil závěr?
Měl jsem plnou hlavu, přemýšlel jsem, jak to dohrát. S Chaloupkem jsme se bavili, abychom byli lepší v obraně. Bylo to jedna jedna, oni tam měli čerstvé útočníky, naši unavení stopeři je museli chytat, takže jsme potřebovali dobré postavení, abychom je do brejků nepouštěli. Abych řekl pravdu, ještě teď, hodinu a půl po zápase, to nemám úplně zpracovaný. Stalo se toho tolik.

Penalta, kterou Chorý neproměnil. Pak se opakovala, tu už dal. Pak se vyčerpáním skácel k zemi a nechal se odnést na nosítkách.
Penalta byla asi jasná, to jsme všichni viděli. Nedali jsme, pak se kopala znova. Takhle vyčerpaného hráče jsem neviděl, to nepamatuju. Před zápasem jsem říkal, že jestli chceme vyhrát, musí jít každý na totální hranu. Ale že někdo může zajít až takhle... Pro mě to byla hektika, šlo to rychle za sebou, zmatek po klidném průběhu. Byli jsem v takovém bojovém módu a emoce se snažili tlumit, neprožívat to tolik, abych mohl přemýšlet.

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Řešil jste, kdo si vezme opakovanou penaltu?
Vůbec jsme neřešili, že by měl jít někdo jiný. Letmým pohledem mi bylo jasný, že nikdo jiný si ji nevezme. Na hřišti byli hráči, kteří na penaltu chodit nechtějí, nebudu prozrazovat kdo. A dva hráči, kteří by si ji vzali, tak už tam nebyli. Já si hlavně říkal, ať si ji zase vezme on.

Byl jste nervózní, jestli ji dá?
Víme, v jaké pozice je, co se řešilo. Jednou se stane, že nedá. Tlak je velký. Ukázal, jak je silným hráčem. Před zápasem mu nebylo úplně dobře, ale ustál to.

Chorý zase ukázal, jak je pro vás důležitý. Souhlasíte?
Nehráli nám dobře křídelní hráči, musíme si rozebrat, čím to bylo. Nedařilo se jim ani po vystřídání. Až před penaltou to ti útoční hráči sehráli dobře. Tomáš svým nastavením ukázal, že to chce uhrát. Byl jedinou hrozbou pro soupeře ve vápně. Svedl množství soubojů, ukázal tu svou pozitivní stránku. Pokud jsme se dostali do tlaku, tak přes něj. Je neskutečné, co je schopný zvládnout.

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Po zápase nebyl v dobré stavu. Zvládne reprezentační sraz?
V týdnu vypadal z tréninku, byl nachlazený, musel na infuze a v zápase se všechno sečetlo. K tomu má delší dobu problémy s kolenem, chce to teď řešit, chystal se na rezonanci. Původně měl normálně na reprezentaci jet, ale uvidíme, co přinesou další dny.

Asi by nebyl jediným slávistou, který by z nominace vypadl. Proti Plzni vůbec nebyl Zima, jak to vypadá s ním?
Zkoušel trénovat, ale sám si říkal, že se necítí na tak těžký zápas. Ten na reprezentaci nebude. Vlček měl problémy s třísly, půjde na vyšetření.

Máte za sebou polovinu podzimní části, jste s ní spokojený?
Takhle z voleje řeknu, že ano. Přišlo hodně nových hráčů, kabina se proměnila. Největší radost mám, jak se noví hráči zabudovali. Body máme, někdy jsme hráli hůř, ale co mě těší je, že jsme udrželi nastavení týmu, i když se nedařilo.

Máte před sebou nezvykle dlouhou třítýdenní reprezentační přestávku. Jak ji strávíte?
Je to podobné jako v březnu s baráží, kdy se odložilo jedno kolo. Od čtvrtka mají hráči volno, každý bude mít jiný plán podle vytížení, zdravotního stavu. Potřebují dotrénovat, doléčit. Někteří dostali doporučení změnit prostředí, odjet, věnovat se rodinám. Od příští soboty zase začneme společně, až se nám reprezentanti budou postupně vracet.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 9 7 2 0 25:6 23
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 9 0 1 8 8:19 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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