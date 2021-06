Trpišovský: Plavšiče jsme sondovali už dřív, takový typ hráče jsme neměli

Ve středu se sešli, pak hned odjeli na soustředění do Rakouska včetně dvou nových posil Srdjana Plavšiče a Ubonga Ekpaie.

„Je to trochu divný, máme tady jen třicet, pětatřicet procent kádru, který by tady měl být. Ale aspoň uvidíme některé mladé hráče. Jsou tady i noví kluci, aspoň mají čas se mezi námi rozkoukat,“ řekl Trpišovský.

Slavii na kempu v Aigenu chybí reprezentanti. Nejen ti, kteří jsou na mistrovství Evropy s českým (Zima, Ševčík, Bořil, Masopust) či slovenským týmem (Hromada), ale také ti, kteří reprezentovali své země v úvodu června v přípravných zápasech jako Sima, Olayinka, Stanciu. Chybí i jedna z posil Schranz, který doléčuje zranění.

„Budeme mít tým rozložený na tři skupiny, bude s tím hodně práce pro nás trenéry i kondičáky. Na druhé soustředění už odjedeme s plným kádrem, ale nejspíš bez českých reprezentantů,“ řekl Trpišovský.

O čem ještě slávistický kouč mluvil?

O složení kádru. „Jeden až dva hráči přijdou, ale taky je vysoce pravděpodobné, že někdo odejde. Posoudíme to po mistrovství Evropy, které s tím zahýbe. Musíme být připraveni na všechny alternativy. Může se stát že odejdou tři a víc hráčů. Doufám, že se to nestane. Registrujeme zájem o Simu a Olayinku, odejít můžou oba a my za ně budeme potřebovat náhradu.“

O posilách. „Plavšič měl antibiotika, byl nemocný, má deficit. Ubong dlouho nehrál, neměl herní praxi, proto je výhodou, že je letošní příprava delší a oba se do toho mohou dostat. Oba byli volní hráči, oba jsou cizinci adaptovaní na českou ligu, znají řeč, Srki rozumí úplně všemu. Oba jsou rychlí, mají přednosti, my zapracujeme na negativech.“

O Plavšičovi. „Může hrát na obou křídlech, i na desítce. Vyžívá se v driblinku jeden na jeden, takový typ tady v minulé sezoně nebyl. V rychlosti chodí ze strany jeden na jednoho, hlavně v domácích zápasech to potřebujeme. Sondovali jsme ho už před osmi měsíci, když to vypadalo, že nám odejde Masopust, tak on by byl typologicky náhradou. Jenže Masopust neodešel, tak jsme od toho upustili. V průběhu jara se objevila možnost ho získat jako volného hráče. Dal nám přednost před zahraničními nabídkami. Má kvalitu, výkonnost a v sobě tzv. X faktor, který v týmu nebyl.“

O Ekpaiovi. „Kdysi jsme ho přivedli z Nigérie do Liberce, měl skvělou sezonu a odešel do Zlína, kde hrál poháry. Pak se jeho vývoj zastavil. Známe ho, víme, co umí a co v něm je. U něj bude rozhodující, aby byl zdravý. Měl problémy s kolenem, byl na operaci, pak na reoperaci. Objevila se možnost získat atletického hráče se skvělým centrem. Slušně hraje hlavou, je důrazný, běhavý a bonus je, že byl volný. Kdyby byl pod smlouvou, asi bychom do toho nešli.“

O příchodu stopera z Molde. „Stopera potřebujeme. Bude nás to sice stát nějaké peníze, ale doufám, že to dobře dopadne a Sheriff Sinyan přijde.“

O pozdním návratu českých reprezentantů. „Hráči musí dostat aspoň dva týdny volno, sezona byla strašně dlouhá. Je možné, že někteří třeba nebudou nominovaní na první dvě kola ligy.“