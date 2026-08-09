Slavia se baví, Trpišovský mírní nadšení: Nedělejme soudy, náskok nic neznamená

No právě, je začátek sezony, ale slávisté mají na nejvážnější konkurenty v boji o titul velký náskok. Mátožná Sparta ztrácí šest bodů, rozložená Plzeň ještě o jeden víc.
„Nebudu lhát, jsem lehce překvapený,“ říkal s úsměvem útočník Mojmír Chytil.
Že má Slavia po třech kolech devět bodů, je především jeho zásluha.
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Pardubicím dal v neděli dvě branky a tým díky němu urval výhru 2:1, zatímco sparťané v sobotu po hanebném výkonu padli v Mladé Boleslavi (0:2) a Plzni v Teplicích (5:5) nestačilo k vítězství ani tříbrankové vedení.
„Soutěž je dlouhá a zápasy jsou těžké, sami jste to dneska viděli. Ale my to zvládli,“ zdůraznil Chytil.
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V předchozích dvou kolech slávisté vyhráli o čtyři branky, Slovácko zdolali 5:1, v Ostravě 4:0. „Všechny zápasy se takhle hezky vyvíjet nebudou. My musíme body sbírat a zase sbírat. Dívat se na sebe,“ prohlásil Chytil.
Proti Pardubicím nebyl obhájce titulu daleko od první ztráty. Rozhodující gól dal Chytil až deset minut před koncem. A pak v nastavení měl soupeř situaci, z níž klidně mohl vyrovnat.
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„Přáli jsme si, abychom měli devět bodů, ale dělat teď nějaké soudy je předčasné,“ přemítal Trpišovský.
„Víme, že ne všechno bylo ideální. Hodně si pomáháme standardkami, tlakem na obránce. Z úvodu ligy jsou nejpříjemnější ty body,“ řekl kouč.
V minulé sezoně Slavia ztratila hned na startu, pak v pátém dějství, po třinácti kolech měla šest remíz a byla třetí těsně za Spartou a Jabloncem. Ale poprvé prohrála až v třicátém kole.
Z nového ročníku se sice odehrál jen malý vzorek, ale konkurentům se manko může dohánět hodně složitě. „Komplikace je to pro nás obrovská,“ přiznal sparťanský kouč Brian Priske.
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U Slavie je potřeba zmínit ještě jednu věc: dvě domácí výhry v nové sezoně získala navzdory tomu, že do hlediště nesměli fanoušci. Příště už bude v Edenu plno.
„Jistá nevýhoda to byla, kluci si to tak neužili. Ale na druhou stranu zase byli klidnější,“ podotkl Trpišovský. „Je to smutné, když tady lidi nejsou, ale statisticky ty zápasy zvládáme dobře.“