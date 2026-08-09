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Chance Liga 2026/2027

Slavia se baví, Trpišovský mírní nadšení: Nedělejme soudy, náskok nic neznamená

Autor:
  19:59
Slávistický trenér Jindřích Trpišovský

Slávistický trenér Jindřích Trpišovský | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávistický útočník Mojmír Chytil podruhé překonává pardubického brankáře...
Slávistický útočník Mojmír Chytil podruhé překonává pardubického brankáře...
Slávistický útočník Mojmír Chytil (vlevo) slaví vstřelený gól s Michalem...
Slávistický útočník Mojmír Chytil (vlevo) slaví vstřelený gól s Michalem...
15 fotografií
Když Jindřich Trpišovský, trenér slávistických fotbalistů, studoval tabulku ligy, naskytl se mu hezký pohled. „Je to příjemné, ale nic to neznamená. Odehráli jsme tři kola, dalších dvaatřicet je před námi,“ zdůraznil.

No právě, je začátek sezony, ale slávisté mají na nejvážnější konkurenty v boji o titul velký náskok. Mátožná Sparta ztrácí šest bodů, rozložená Plzeň ještě o jeden víc.

„Nebudu lhát, jsem lehce překvapený,“ říkal s úsměvem útočník Mojmír Chytil.

Že má Slavia po třech kolech devět bodů, je především jeho zásluha.

Já a útočník číslo jedna? Můžeme hrát i spolu, říká Chytil k návratu Chorého

Pardubicím dal v neděli dvě branky a tým díky němu urval výhru 2:1, zatímco sparťané v sobotu po hanebném výkonu padli v Mladé Boleslavi (0:2) a Plzni v Teplicích (5:5) nestačilo k vítězství ani tříbrankové vedení.

„Soutěž je dlouhá a zápasy jsou těžké, sami jste to dneska viděli. Ale my to zvládli,“ zdůraznil Chytil.

Chance Liga 2026/27

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V předchozích dvou kolech slávisté vyhráli o čtyři branky, Slovácko zdolali 5:1, v Ostravě 4:0. „Všechny zápasy se takhle hezky vyvíjet nebudou. My musíme body sbírat a zase sbírat. Dívat se na sebe,“ prohlásil Chytil.

Proti Pardubicím nebyl obhájce titulu daleko od první ztráty. Rozhodující gól dal Chytil až deset minut před koncem. A pak v nastavení měl soupeř situaci, z níž klidně mohl vyrovnat.

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„Přáli jsme si, abychom měli devět bodů, ale dělat teď nějaké soudy je předčasné,“ přemítal Trpišovský.

„Víme, že ne všechno bylo ideální. Hodně si pomáháme standardkami, tlakem na obránce. Z úvodu ligy jsou nejpříjemnější ty body,“ řekl kouč.

V minulé sezoně Slavia ztratila hned na startu, pak v pátém dějství, po třinácti kolech měla šest remíz a byla třetí těsně za Spartou a Jabloncem. Ale poprvé prohrála až v třicátém kole.

Z nového ročníku se sice odehrál jen malý vzorek, ale konkurentům se manko může dohánět hodně složitě. „Komplikace je to pro nás obrovská,“ přiznal sparťanský kouč Brian Priske.

Nedostatečná kvalita od všech, kritizoval Priske. Nesáhl do sestavy až příliš?

U Slavie je potřeba zmínit ještě jednu věc: dvě domácí výhry v nové sezoně získala navzdory tomu, že do hlediště nesměli fanoušci. Příště už bude v Edenu plno.

„Jistá nevýhoda to byla, kluci si to tak neužili. Ale na druhou stranu zase byli klidnější,“ podotkl Trpišovský. „Je to smutné, když tady lidi nejsou, ale statisticky ty zápasy zvládáme dobře.“

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 2:7 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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