Náskok na Spartu? Mě to nezajímá. Kouč Trpišovský o vývoji ligy i trestu pro Bořila

Slavia v závěrečném dějství nadstavby porazila Olomouc po obratu 2:1, díky prohře Sparty na Bohemians (0:2) má na čele tabulky zpátky osmibodový náskok.
„Vy mi to nikdy nevěříte, ale jestli je náskok makový, nebo takový, já to neřeším. Já ani nevěděl, kolik to je bodů,“ povídal Trpišovský se smíchem.
Nevěříme.
Ale věřte. Když jsme před týdnem prohráli v Hradci, tak někdo v kabině řekl, že je to o pět bodů. A v tu chvíli já zjistil, jak to je.
Neříkejte, že jste to nevěděl.
Já vím, je těžké tomu uvěřit. Vím, že jsme první, ale potřebuju být v určité bublině a neřešit propočty. Já z toho utíkám. Někdo mi to říká a já mu odpovídám, že mě to nezajímá. Jen vás to rozhodí na hřišti. My musíme zvládnout svůj zápas, jsme odpovědní fanouškům za výkon a nemáme řešit náskok.
Ale víte, že Sparta prohrála, ne?
Vím, že jsme náskok zvýšili, ale téma to není. Chceme si to uhrát sami bez ohledu na soupeře. Po Hradci jsme si řekli, že chceme šest výher. Teď zbývá pět zápasů, tak chceme pětkrát vyhrát. To je jediné, co řeším. Z devadesáti devíti procent jsem rád, že jsme zvládli svoje utkání s Olomoucí. A když pak rival ztratí, je to příjemná zpráva.
Vítězný gól dal Moses až osm minut před koncem. Neměl jste obavy, že už nevyhrajete?
A ještě k tomu ho dal nejméně očekávaný střelec... V druhé půli jsme zachovali klid. Když se něco nepovedlo, hráče podrželi fanoušci. Udrželi jsme si pozitivní energii.
Bylo vidět, že jste si dávali pozor, aby z týmu nešly negativní emoce jako v předchozích zápasech z Chorého a především z Bořila. Bylo kvůli tomu v týdnu velké dusno?
Bylo to téma, takové věci tady nechceme. Emoce k fotbalu patří, ale nesmí se překračovat hranice. Takhle se prezentovat nechceme. Vyříkali jsme si to. I další věci, které se nám nelíbily. Řekli jsme si, že je hezké, že jsme první, ale že se taky musíme nějak prezentovat. V lepším světle.
Jak jste vůbec trest pro Bořila přijal?
Sám ví, že to přehnal. Doba jde dopředu, fotbal se vyvíjí a tohle do něj nepatří. Ligu hraje dlouho a moc červených karet nemá. Nám se tohle nestávalo, nechceme to vidět.
Trpišovský o stoperu Chaloupkovi
„Štěpán Chaloupek bude mimo asi až do konce sezony, dostal osobní volno. Nepočítáme s tím, že by na jaře do zápasů zasáhl.“
Je sedm zápasů hodně?
Je to dost, ale neumím to posoudit. Je to první věc, která se tady za osm let, co jsem ve Slavii, stala. Na hřiště to nepatří, jeho to mrzí nejvíc. Každý někdy uděláme něco, na co nejsme pyšní, ale vzít zpátky to nemůžeme. Pevně věřím, že se nám to už nestane.
Měli jste sezení i s klubovým šéfem Jaroslavem Tvrdíkem? A co k tomu říkal?
Nechci vytahovat věci, co si říkáme v kabině. Něco proběhlo, reakce, adekvátní, správná. Co konkrétně, to říkat nechci. My jsme mu řekli, že s ním souhlasíme. A že za sebe chceme nechat mluvit góly, výkony, otočené zápasy.