Chance Liga 2025/2026

Náskok na Spartu? Mě to nezajímá. Kouč Trpišovský o vývoji ligy i trestu pro Bořila

  9:49
Čepici si otočil kšiltem dozadu. A jak kráčel od lavičky, bylo na něm vidět, jak se mu ulevilo. Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský každého z hráčů objal. „Vítězství si vážíme, Olomouc řadím ke špičce, každý zápas v lize je těžký,“ řekl.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský slaví s fanoušky vítězství nad Olomoucí. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slavia v závěrečném dějství nadstavby porazila Olomouc po obratu 2:1, díky prohře Sparty na Bohemians (0:2) má na čele tabulky zpátky osmibodový náskok.

„Vy mi to nikdy nevěříte, ale jestli je náskok makový, nebo takový, já to neřeším. Já ani nevěděl, kolik to je bodů,“ povídal Trpišovský se smíchem.

Nevěříme.
Ale věřte. Když jsme před týdnem prohráli v Hradci, tak někdo v kabině řekl, že je to o pět bodů. A v tu chvíli já zjistil, jak to je.

Slavia - Olomouc 2:1, obrat a titul je blíž, v závěru rozhodl Moses tečovanou střelou

Neříkejte, že jste to nevěděl.
Já vím, je těžké tomu uvěřit. Vím, že jsme první, ale potřebuju být v určité bublině a neřešit propočty. Já z toho utíkám. Někdo mi to říká a já mu odpovídám, že mě to nezajímá. Jen vás to rozhodí na hřišti. My musíme zvládnout svůj zápas, jsme odpovědní fanouškům za výkon a nemáme řešit náskok.

Ale víte, že Sparta prohrála, ne?
Vím, že jsme náskok zvýšili, ale téma to není. Chceme si to uhrát sami bez ohledu na soupeře. Po Hradci jsme si řekli, že chceme šest výher. Teď zbývá pět zápasů, tak chceme pětkrát vyhrát. To je jediné, co řeším. Z devadesáti devíti procent jsem rád, že jsme zvládli svoje utkání s Olomoucí. A když pak rival ztratí, je to příjemná zpráva.

Góly jen jako náhradník. Už je to u nás zase mnohem veselejší, líčil slávista Chytil

Vítězný gól dal Moses až osm minut před koncem. Neměl jste obavy, že už nevyhrajete?
A ještě k tomu ho dal nejméně očekávaný střelec... V druhé půli jsme zachovali klid. Když se něco nepovedlo, hráče podrželi fanoušci. Udrželi jsme si pozitivní energii.

Bylo vidět, že jste si dávali pozor, aby z týmu nešly negativní emoce jako v předchozích zápasech z Chorého a především z Bořila. Bylo kvůli tomu v týdnu velké dusno?
Bylo to téma, takové věci tady nechceme. Emoce k fotbalu patří, ale nesmí se překračovat hranice. Takhle se prezentovat nechceme. Vyříkali jsme si to. I další věci, které se nám nelíbily. Řekli jsme si, že je hezké, že jsme první, ale že se taky musíme nějak prezentovat. V lepším světle.

Jak jste vůbec trest pro Bořila přijal?
Sám ví, že to přehnal. Doba jde dopředu, fotbal se vyvíjí a tohle do něj nepatří. Ligu hraje dlouho a moc červených karet nemá. Nám se tohle nestávalo, nechceme to vidět.

Trpišovský o stoperu Chaloupkovi

„Štěpán Chaloupek bude mimo asi až do konce sezony, dostal osobní volno. Nepočítáme s tím, že by na jaře do zápasů zasáhl.“

Je sedm zápasů hodně?
Je to dost, ale neumím to posoudit. Je to první věc, která se tady za osm let, co jsem ve Slavii, stala. Na hřiště to nepatří, jeho to mrzí nejvíc. Každý někdy uděláme něco, na co nejsme pyšní, ale vzít zpátky to nemůžeme. Pevně věřím, že se nám to už nestane.

Měli jste sezení i s klubovým šéfem Jaroslavem Tvrdíkem? A co k tomu říkal?
Nechci vytahovat věci, co si říkáme v kabině. Něco proběhlo, reakce, adekvátní, správná. Co konkrétně, to říkat nechci. My jsme mu řekli, že s ním souhlasíme. A že za sebe chceme nechat mluvit góly, výkony, otočené zápasy.

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

26. dubna 2026  9:49

Sundejte dresy! křičeli fandové na hráče Baníku. Ti odmítli, chtějí bojovat dál

Ostravský kapitán Michal Frydrych si zpracovává míč na prsou před plzeňským...

Nejsou schopni odehrát utkání, aniž by nedostali gól. A sami ho nedokážou vstřelit. To jsou současní fotbalisté Baníku Ostrava. V sobotní dohrávce 27. kola první ligy prohráli doma s Plzní 0:1 a po...

26. dubna 2026  8:53

Všechny Součkovy góly v Premier League: jedenáctý hlavou, patnáct jich rozhodlo

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Už jedenačtyřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček už v únoru překonal rekord Patrika Bergera, čímž přispěl k dalšímu obrovskému...

26. dubna 2026

Na titul nemyslím. Hotovo ještě není, ale bude to složité, ví Priske po Bohemians

Sparťanský trenér Brian Priske dává pokyny v zápase s Teplicemi.

Musel vědět, že ta otázka po porážce 0:2 na Bohemians přijde. Trenére, je po šancích na titul? zeptali se novináři Briana Priskeho. „Na to je ještě brzy, ještě se bude hrát o patnáct bodů,“ odvětil...

26. dubna 2026  7:07

Jde to i bez Yamala. Barcelona vyzrála na neoblíbeného soupeře, titul má na dosah

Fermín López se raduje z gólu Barcelony do sítě Getafe.

Po téměř šesti letech dokázala Barcelona zvítězit ve španělské fotbalové lize na hřišti Getafe a výsledkem 2:0 udělala další krok k mistrovskému titulu. Pět kol před koncem má jedenáctibodový náskok...

25. dubna 2026  19:23,  aktualizováno  23:02

Návraty reprezentantů. Šulc byl u výhry Lyonu, Hložek zvládl půlhodinu za rezervu

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Pavel Šulc po svalovém zranění nastoupil po třech týdnech za Lyon, který porazil ve francouzské fotbalové lize Auxerre 3:2 a je třetí v tabulce. Český záložník přišel na hřiště v 58. minutě za stavu...

25. dubna 2026  17:38,  aktualizováno  21:35

Góly jen jako náhradník. Už je to u nás zase mnohem veselejší, líčil slávista Chytil

Slávistický útočník Mojmír Chytil zblízka překonává brankáře Jana Koutného z...

Když v jarní části fotbalové ligy naskočil na hřiště z lavičky, skóroval. Slávistovi Mojmíru Chytilovi role náhradníka prostě svědčí. „Je to hráč, který do utkání umí vstoupit. Zase byl tam, kde být...

25. dubna 2026  21:05

Souček pomohl West Hamu k vítězství. Kinský má nulu, slaví i Arsenal

Tomáš Souček se raduje z gólu v utkání proti Evertonu.

Trefil se popáté v sezoně. A Tomáš Souček nakonec gólem přispěl k velice důležitému vítězství. West Ham zdolal Everton 2:1, v tabulce Premier League dál drží sedmnáctou příčku. Jen o dva body zpět...

25. dubna 2026  18:42,  aktualizováno  21:04

Schick dvěma góly řídil výhru nad Kolínem, za Leverkusen se prosadil už stokrát

Patrik Schick slaví se spoluhráči trefu v utkání proti Kolínu nad Rýnem.

Patrik Schick zařídil dvěma góly v německé fotbalové lize Leverkusenu vítězství 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V dresu Bayeru nasázel už 100 branek. Už jistý mistr Bayern Mnichov prohrával v Mohuči ještě v...

25. dubna 2026  17:56,  aktualizováno  21:02

Táborsko zůstává po výhře nad Příbramí druhé, Artis otočil duel s Budějovicemi

Fotbalisté Artis Brno se radují z gólu do sítě Liberce v MOL Cupu.

Fotbalisté Táborska vyhráli v 25. kole druhé ligy nad Příbramí 2:1 a jsou dál druzí o dva body před Artisem. Brněnský tým doma zdolal po obratu České Budějovice taktéž 2:1. Nováček z Kroměříže v...

25. dubna 2026  20:55

Já jsem snílek. Liberec vidím ještě výš, než momentálně je, říká gólman Koubek

Liberecký brankář Tomáš Koubek

I díky skvělému zákroku gólmana Tomáše Koubka stvrdili fotbalisté Liberce postup do elitní nadstavbové skupiny první ligy. Před rokem jim proklouzl mezi prsty, tentokrát ho okořenili stylově –...

25. dubna 2026  20:41

Zatřáslo to s námi, říkal Hyský o zranění fanouška. Zápas s Baníkem nazval válkou

Plzeňský záložník Patrik Hrošovský si kryje balon před ostravským Davidem...

Lékař a fyzioterapeut plzeňských fotbalistů ke konci utkání v Ostravě vystartovali na tribunu, kde byli příznivci hostů. Než přijela sanitka se zdravotníky, dávali první pomoc fanouškovi, který spadl...

25. dubna 2026  20:06

